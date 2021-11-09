 中国第三季GDP4.9%低于预期 恒大成隐忧 | 经济纵横 | DW | 18.10.2021

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经济纵横

中国第三季GDP4.9%低于预期 恒大成隐忧

在限电限产及恒大债务风暴等多重危机下，中国经济增长也受影响。中国国家统计局公布，中国第三季GDP年比成长率为4.9%，比路透社综合43间机构预期的5.2%来得低。

China Wirtschaftswachstum

中国第三季GDP将出炉，预计增速将达一年来新低。

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中共党媒正式发表习近平《扎实推动共同富裕》的文章，该文发出了“积极稳妥推进房地产税立法和改革”的号召。

房地产巨头恒大集团的财务危机，依然是德语报刊关注的焦点。德国《商报》认为，中国房地产市场将经历一个痛苦但绝对必要的整顿过程。奥地利《新闻报》指出，恒大危机不会演变成雷曼兄弟破产那样的灾难性事件。

中国9月份的外贸数据好过市场预期，出口强劲增长，单月同美国的贸易逆差升至420亿美元。但电力不足的现象短期内得不到解决。

（德国之声中文网）在限电限产、新冠疫情、房地产降温等冲击下，中国本季GDP的表现引起外界关注。中国国家统计局周一（10月18日）公布今年第三季的GDP为4.9%，比先前路透社综合43间机构的预估值5.2%来得低，成为中国一年来最慢的经济成长增速。

中国今年第二季GDP成长率为7.9%、第一季则为18.3%——后者受2020年初新冠疫情爆发后造成的低基期所影响，两相比较下抬高了成长率。前三季度合计下来，GDP同比增长9.8%。

若以季度成长率来说，第三季的季度成长率为0.5%，比第二季的1.3%相比，成长幅度更平缓。

路透社报导，中国已从新冠疫情中反弹回升，但目前该国经济復甦正失去动力，因为工厂运作摇摇欲坠、消费持续疲软，房地产行业则因政策抑制而放缓。

此外，随着房地产开发商中国恒大集团持续与其3000多亿美元的债务搏斗，全球投资人对中国房地产行业的信贷风险的担忧也在加剧，他们担心恒大债务危机可能进一步影响全球经济。

花旗经济学家在一份声明中说：「在能源短缺和恒大集团潜在的违约问题所造成的影响下，经济放缓的速度可能超过预期。要缓解此现象，将需要进一步放松货币政策。」

人民银行：恒大危机受当局管控

针对恒大危机，中国人民银行行长易纲表示，监管部门及地方政府正以市场及法治原则处理恒大事件，并强调当局可以管控恒大危机给中国经济和金融体系带来的风险。

易纲17日以视频形式出席三十国集团的一场国际银行研讨会时坦承，某些公司的违约风险和中小型银行的运营困难是中国经济面临的挑战之一。他说，当局将首先努力防止恒大的问题蔓延到其他房地产公司，以避免他们成为「系统性风险」。

易纲表示：「债权人和股东的利益将依法得到充分尊重，法律已经明确指出了偿债的优先权。」他说，当局首要任务是保护消费者和购房者，同时尊重债权人和股东的权利。此外，中国人民银行也正在采取各种措施来抵御金融风险，比如为中小银行补充资本。

China Evergrande

恒大债务危机影响中国经济表现，中国人民银行称当局已在管控局势。

他表示，虽然由于冠状病毒感染率的零星上升，中国经济增长有所放缓，但今年全年GDP预计仍将增长到8%。

中国总理李克强周四时也表示，尽管增长放缓，但中国有足够的工具来应对经济挑战，政府有信心实现全年的发展目标。

接受路透社调查的分析师预计，中国人民银行将在第四季度维持银行存款准备金率不变，然后在2022年第一季度再次下调50个基点。

（路透社）

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