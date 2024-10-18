中国第三季GDP成长4.6％ 保五挑战大

中国18日公布今年第三季度经济数据，显示GDP年增速为4.6％，略高于市场预测。盡管官方称“经济回升向好”，但分析认为，中国房地产及消费低迷问题继续拖累经济，北京想达成“保五”目标，面臨不小挑战。

（德国之声中文网）中国国家统计局週五（10月18日）公布第三季（7月－9月）国内生产总值（GDP）数据，显示第三季GDP对比去年同期成长4.6％，虽然些微高于路透社先前预测的4.5％，但与第二季的4.7％相比有所放缓，也是自2023年3月以来的最低成长幅度。

按季度计算，第三季经济成长0.9％，第二季成长为0.7％，低于预期的1.0％。

中国国家统计局副局长盛来运在记者会上表示，“首三季经济增长4.8%来之不易......但中国经济顶住压力，经济运行保持平稳运行”，称推动经济企稳回升的有利条件在增加，实现全年经济增长5％左右预期目标信心增强，“预期第四季经济会延续9月已现出现的企稳回升态势，对完成全年目标充满信心。”

但路透社9月底至10月中旬的民调指出，经济学家平均估计2024年中国经济成长最终可能落在4.8%左右，低于北京的5％目标，且2025年还可能进一步放缓至4.5％。

仲量联行首席经济学家庞溟表示，中国2024年第三季的经济数据在预料之内，“考虑到国内需求疲软、房地产市场仍然困难，以及出口成长放缓”，官方公布的结果符合市场预期。

庞溟也指出，中国在此前宣布的刺激计画需要时间和耐心，在未来几个季度促进经济成长。

中国今年9月工业生产成长5.4％，高于预期 图像来源: Chinatopix/AP Photo/picture alliance

近期中国经济成长失衡，工业生产超过国内消费，房地产市场低迷，地方政府债务增加，引发通货紧缩风险。

今年9月底，中国宣布一系列刺激经济措施，从过往依赖基础设施和制造业投资推动经济成长的方法，转为刺激消费，以确保实现政府2024年初所设定、5％左右的成长目标。

品点资产管理公司首席经济学家张志伟表示：“（第三季的数据）较第二季略有下降，若这种趋势持续到年底，官方设定的5％成长目标将难以实现。”他并指出，市场正在等待中国进一步明确财政刺激措施。

房市依旧疲软

中国国统局週五也同步公布9月的各项经济数据，其中零售销售额较去年同期成长3.2％，高于8月份的2.1％；工业生产继8月成长4.5％之后，9月同比达5.4％；全国城镇调查失业率为5.1％，略低于8月的5.3％。

盡管工业产出及零售销售超越市场预期，可能会让北京的政策制定者找到乐观的理由，但备受关注的房地产行业持续处于疲软状态，与市场呼吁官方必须祭出更多刺激措施相呼应。

路透社根据国家统计局公布数据计算，今年截至9月为止，70个大、中型城市新建住宅价格年跌5.8％，创下2015年5月以来最大跌幅，超过上个月的5.3％。按月比，则比8月下跌0.7％，为连续第15个月下跌。

中国房地产业曾经占经济活动的四分之一，但如今成为拖累经济成长的主要因素。

过去几週以来，中国针对房地产推出多项支持性措施，包括降低抵押贷款利率和放宽购屋限制，刺激了一线城市的购屋需求。

本週四，中国住建部宣布计划扩大符合条件的住房项目“白名单”，并在年底前将银行信贷规模增加至4兆元人民币，此外，中国预计未来3年将透过特别国债筹集6兆元人民币，以重振陷入困境的经济。

标普全球普氏（S&P Global Platts）週五发布一份研究报告：“解决库存过多与信心过少之间的失衡问题，将是稳定中国房地产市场的关键。”

标普全球普氏分析师Edward Chan指出，预计中国2024年全国房地产销售额将下降至约8.5兆至9兆元人民币，2025年进一步降至8兆元至8.5兆元。

中国央行暗示进一步降息

中国人民银行（央行）行长潘功胜18日在“2024金融街论坛年会”上表示，已于今年9月27日下调存款准备金率0.5个百分点，预计年底前再视市场流动性情况，进一步下调存款准备金率0.25个百分点至0.5个百分点。

潘功胜也称，多家中国商业银行已经公布下调存款利率，预告下週一（21日）公布的贷款市场报价利率（LPR）也会下调0.2至0.25个百分点。

（路透社、彭博社、新华社等）

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