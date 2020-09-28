中国第三季GDP增速强 疫情后经济回稳

(德国之声中文网) 中国周一(10月19日)公布第三季度GDP数据，7到9月GDP同比增长4.9%，高于第二季度的3.2%。各项数据预计显示，中国第三季度经济复苏步伐加快。

中国9月的工业产出比去年同期增加6.9%、零售销售增加3.3%，前9个月的固定资产投资率也比去年增加0.8%，都比预期的来得高。

路透社报导，全球许多政府寄望中国强劲复苏可以帮助他们经济重启的需求。目前许多国家仍处于重重封锁和第二波新冠病毒感染中。

Capital Economics的分析师对路透社表示：「由于中国迅速遏制新冠肺炎跟推出有效的经济刺激措施，中国已经成为第一个恢复到病毒爆发前增长的主要经济体。」但他们也警告，随着刺激措施结束，中国经济增长到2021年末可能会再次放缓。

第三季之前，中国的零售支出落后于工厂活动的复苏，主要是因为疫情带来严重的失业率，民众对感染的担忧持续，这些都使消费者在解封之后选择继续留在家中。

不过，这种情况在第三季度有所改变。商场中消费者增加，中国一些主要贸易伙伴经济上也逐渐解封，摆脱了中国今年稍早创纪录的低迷。

中国政府措施奏效

疫情以来，北京推出了一系列措施，包括增加财政支出、减免税收、降低贷款利率和银行准备金要求等，以重振受病毒影响的经济并支持就业。

许多分析师接受路透社调查，他们预计，9月份工业产出将比去年同期增长5.8%，比8月份的5.6%增长速度加快，零售销售则被视为增长1.8%，而8月份为增长0.5%。

路透社报导，野村分析师在本周的一份说明中表示：「虽然经济增长持续复苏，但仍存在强大的阻力，我们预计中国政府将在今年剩余时间内维持『观望』的政策方针。」

国际货币基金组织预测中国全年将扩张1.9%，是唯一一个预计在2020年报告增长的主要经济体。

邹宗翰/杨威廉 (路透社、法新社、德新社)