 中国第三季碳排下降 有望达成减碳目标？ | 科技环境 | DW | 25.11.2021

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科技环境

中国第三季碳排下降 有望达成减碳目标？

一份周四发表的研究报告显示，中国第三季度的碳排放量下降，这也是中国从新冠封锁中重新开放以来的首次，专家称这可能标志着中国的一个碳排放「转折点」。

China Kohlekraftwerk in Huaian

一名妇女骑着电动车经过一家燃煤电厂

（德国之声中文网）法新社报导，总部位于芬兰赫尔辛基的能源与清洁空气研究中心（CREA）11月25日发布的研究指出，中国今年度第三季的碳排放量自疫情后生产活动复苏以来，首次下降。不过CREA也警告，目前由于中国经济放缓的威胁，可能很快就会促使当局转向基础设施建设刺激措施，因而导致排放量再次提高。

目标：2030达峰值 2060碳中和

中国身为世界第二大经济体，已经承诺要在2030年前达到排放峰值，并在2060年前实现碳中和 -- 但北京当局在努力摆脱对化石燃料依赖的同时，也遇到诸多的挑战。

China Solarprojekt Delingha Wüste Gobi

中国在甘肃省设立了大面积的太阳能板

为了遏制新冠疫情所施行的防疫措施，使得中国的碳排放量在2020年初急剧下降，接着随着城市和工厂的重新开放而反弹到高于2019年的月度水平。但CREA分析师Lauri Myllyvirta发现，今年第三季度，中国来自化石燃料和水泥工业的碳排放量同比下降了0.5% -- 这是自封锁结束后的反弹以来，首次的季度性下降。

受打击房地产、缺煤影响

Myllyvirta指出，造成这种下降的原因是在中国政府打击房地产行业后，建筑业的表现出现了下滑，以及煤价高涨导致全国各地的电力配给。在研究报告中，Myllyvirta提到：「排放的下降可能标志着一个转折点和中国碳排放总量的早期峰值，比其原定在2030年前达到峰值的目标提前数年。」

Jiangsu, China | Evergrande real estate company

专家认为，中国政府打击房地产是碳排量降低的原因之一

但他也警告：「如果中国政府施行进一步的基建措施以促进经济，排放量可能再次反弹。」Myllyvirta补充说，虽然煤炭短缺是 「由膨胀的煤炭消耗和价格控制政策造成的」，但中国国内将向「转换到清洁能源」视为罪魁祸首的看法，将可能使中国政府在煤炭危机完全解除之前对加强气候保护目标犹豫不决。

批评者：中国做的努力仍不够

最近召开的COP26世界气候峰会将中国的气候承诺推到了聚光灯下，批评者指责这个世界上最大的污染国在实现减排目标上做的努力仍不够。然而，中共领导层也面临着经济放缓的国内压力，使得当局不愿意确定具体的减排措施。

China Kohlegrupe in Shanxi

山西省是中国的产煤大省

本月初中国表示为缓解能源短缺而将煤炭日产量提高了100多万吨之后，该国部分北方城市出现了严重的空气污染。而新加坡《联合早报》也报导，为了弥补煤炭供应的缺口，本周中国为一批滞留港口的澳大利亚煤炭办理了清关，这也是自去年底以来中国再度进口澳大利亚煤炭。

（法新社、路透社、联合早报）

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德语媒体：过早的掌声

2020年9月，中国党和国家领导人习近平在联大视频讲话中表示：“中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。” 习近平的承诺曾赢得国际社会一片掌声。  

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