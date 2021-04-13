 中国第一季度GDP增幅创纪录 | 经济纵横 | DW | 16.04.2021

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经济纵横

中国第一季度GDP增幅创纪录

作为世界第二大经济体，中国经济受到新冠疫情严重冲击。而现在中国经济却创下了三十年以来季度增幅的最高记录。种种迹象显示，中国政府严苛的防疫政策收到了成效。

China Qingdao | Containerschiff im Hafen

(德国之声中文网）中国经济不但走出了新冠阴影，还创下了增长速度新纪录。中国国家统计局周五在北京称，今年第一季度，中国国民经济同比增长了18.3%。这是中国三十年前开始按季评估经济发展数据以来的最高记录。

之所以会有如此惊人的增长幅度，主要是由于去年同一时期中国经济曾受到新冠疫情的严重冲击。

去年年初，世界人口第一大国中国曾连续数周全面停摆。

中国政府严格执行着“零感染战略”：严厉的封堵措施和入境限制已经使该国过去一年多来只有为数很少的感染病例，经济则得以迅速复苏。

据国际货币基金估算，中国经济今年将能实现8.1%的增长。而中国政府制定的经济增长目标则较为谨慎，刚刚结束的中国人大会议上，官方表示今年国民经济的增幅会“超过6%”。

Symbolbild Dollar Yuan Währung Wechselkurs

对外贸易是中国经济复苏的主要动力。

尤其是对外贸易的强劲增长加快了中国经济的复苏进程。生产新冠病毒试剂和防护设备的中国厂家高速运转，仍难以满足全球性的需求。此外，电脑及其他居家工作所需要的设备也大多来自中国。

2008年全球爆发金融危机时，中国就为世界经济复苏立下了汗马功劳。新冠疫情爆发以来，那些已经进入中国市场的德国汽车及其他行业，目前也从中国经济的快速增长中获取了丰厚的利润。

 

达扬 / 张筠青（德新社）

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