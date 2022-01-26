中国立陶宛之争：欧盟提起诉讼 中国劝欧盟明辨是非

（德国之声中文网）欧盟周四向世界贸易组织提起针对中国的诉讼，指称中国对立陶宛实施了歧视性贸易政策。欧盟贸易事务专员东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis ）在一份声明中称："启动世贸组织诉讼程序，对我们来说绝非一项草率的决定。我们曾多次尝试在双边层面上解决争执，但都没有获得成功。所以现在除了申请世贸组织仲裁，我们已经别无选择。"

立陶宛是欧盟最小的成员国之一，今年七月该国允许台湾在其首都开设外交代表机构，引起了北京的强烈不满。北京视台湾为其领土的一部分。



立陶宛经济和政界人士指责北京将这场争执扩展至商贸领域，对立陶宛采取了贸易禁运和其他形式的经济制裁。欧盟此次在世贸组织提前诉讼，也是为了表达对立陶宛的支持。东布罗夫斯基斯表示，欧盟会继续尝试通过外交途径解决争端，并在上周和中国官员讨论了这一问题。美国方面已经发出信号，对欧盟和立陶宛的立场表示支持。

就欧盟宣布针对立陶宛问题向中国发起WTO诉讼，中国外交部新闻发言人赵立坚周四表示，中国一贯按照世贸组织(WTO)规则行事。中国和立陶宛之间的问题是政治问题，不是经济问题。赵立坚在周四的中国外交部新闻发布会上表示，"我们也提醒欧盟方面，明辨是非，警惕立陶宛绑架中欧关系的企图"。

(法新社，路透社）

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