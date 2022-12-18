中国立志将女足推上世界顶峰

（德国之声中文网）当中国在 2010 年初开始大力投资足球时，人们满怀希望地以为男足可以打入 2022 年卡塔尔世界杯。但该计划惨遭失败，中国国家队再次未能小组赛出线--自2002年以来男足便未能获得世界杯参赛资格。与此同时，国内足球也在苦苦挣扎，许多职业俱乐部在财政上陷入困境。

因此，球迷和当局越来越把注意力放在女足而不是男足身上，也就不足为奇了。 2022年10月24日，中国足协、教育部、财政部以及国家体育总局公布了一项旨在将女足提升到世界最高水平的计划及其细节。

宣布这一消息的时机也非同寻常，就在中共二十大召开的两天后、习近平获得了史无前例的第三个国家主席任期之时。习近平素以热爱足球而闻名。北京体育顾问毕元（音：Bi Yuan）告诉德国之声："这项计划是由中央政府而不仅仅是体育管理机构发布的，这个信息本身就很重要。"

该计划包括七个重点优先领域，其中包括加强青训、增加合格教练和提高国家队水平。最终目标是举办2031年世界杯，并在四年后举起世界冠军奖杯。

中超陷入财政困境

这不禁让人想起2016年为男足制定的一项计划，目标是到2030年成为亚洲最好的足球队，至2050年跻身世界足坛之巅。当时，中国足球开支已经达到了惊人的地步。在2017年冬季转会窗口期间，中超俱乐部在球员身上花费了3.92亿欧元（4.11亿美元）的转会费，超过了当时世界上任何其他联赛。

然而自那以后，许多拥有俱乐部的公司都遭遇了重大财务问题。零售巨头苏宁旗下的江苏FC作为中超联赛卫冕冠军，被迫在2021年暂停运营。与此同时，尽管在基层也进行了投资，但国家队似乎并没有得到改善。

著名美籍旅日青年教练汤姆·拜尔（Tom Byer）参与了促进女足的计划，并担任中国教育部和国家体育总局的顾问，将该项目推广到全国数千所学校。他告诉德国之声，鉴于男足"表现欠佳"，北京近来将注意力转向女足是一个合乎逻辑的结果。

正当男足还在2022年世界杯预选赛中苦苦挣扎时，女足在今年2月以戏剧性的方式赢得了亚洲杯，在0-2落后的情况下在决赛中以3-2击败韩国队。反观男足再次无缘足球顶级赛事，女足则已开始为 2023 年由澳大利亚和新西兰联合举办的世界杯做准备。

中国男足追赶世界一流计划未能奏效

上世纪90年代崛起的女足

女足曾在 1999 年首次，虽也是唯一一次打入世界杯决赛--因此与男足相比，女足登顶之路更短。北京体育营销公司方泽体育（Fangze Sports）首席执行官艾芬豪（Ivanhoe Li）告诉德国之声："中国男足与世界顶级球队之间有很多国家，但女足不是。"

"中国足协愿意在女足身上投入更多精力，因为女足更有机会取得成功。自从上世纪90年代中国女足赢得冠军以来，人们就认识到了这一点。"

1986年至1999年间，中国女足连续七次赢得亚洲杯冠军。 2006年获得第八个冠军。然而总体来说，中国女足在本世纪的世界排名已经下降，重回榜首的道路既不会很快也不会一帆风顺--即使女足目前是亚洲杯卫冕冠军。

迈向世界之巅还有很长的路要走。 "女子足球竞争正在变得更加激烈，欧洲人开始占据主导地位，"拜尔补充说这种发展趋势总是可能改变游戏规则。 "来自欧洲的女足球员已经取得了巨大飞跃，因为她们来自足球文化、沉浸在足球文化里，她们周围的男性总在不断地谈论足球体系、战术和阵型。"

在球场外，虽已获得公众的广泛支持，女足是否能得到北京当局的持续支持，还有待观察。 2021年，社交媒体网络微博上发布的一篇呼吁女足获得与男足同等经济支持的帖子获得了1.1亿次的点击量。

2023年世界杯的具体目标

在2023年世界杯上若能表现出色，很可能有助于中国启动新的女足计划。按长远计划，明年夏天的世界杯比赛将被认为是中国希望赢得2035年世界杯道路上的第一个里程碑。

夺得亚洲杯冠军后，等待着国家队主帅水庆霞和她的球队的是征战世界杯的新挑战

中国队将在世界杯小组赛迎战欧洲杯冠军英格兰队以及丹麦队，而另一个小组名额将在塞内加尔、智利和海地三支附加赛队伍之间产生。

主教练水庆霞说："这个小组很不容易，和两支欧洲强队很不巧凑到了一起，会正确面对，我们将尽最大努力，做好苦战准备，让国家感到骄傲。我们知道还有很多工作要做，那就从现在吧。"

世界杯上女“国脚”的个性发型 南非女足队长的独特发型 黄色运动衫，黄色头发 - 黑色运动衫，黑色头发。 当然，这才是合适的搭配。主裁判Sandra Braz（右）和南非女足队长范威克（Janina van Wyk）热情拥抱。 范威克已经在2018年完成了她的第150场国际比赛。或许她觉得仅黄色头发很无聊，因而选择了这种中间头发更长而且是绿色的发型。

世界杯上女“国脚”的个性发型 长、短发运动员争球 范威克的的队友Busisiwe Ndimeni（右）也将头发染成金黄色 - 并且剪的更短。 这是Ndimeni在与德国女足国脚朱利亚·格温（Giulia Gwinn）争夺球。在6月8日与中国队的比赛中，格温为德国队踢进了本次世界杯赛的第一粒球。 她将自己的长发编成辫子。

世界杯上女“国脚”的个性发型 发型不影响头球 即便留这样的发型也不会影响头球。确切地说，头球未能成功破门，与这个发型无关。留着金黄色短发的Elena Linari是意大利女足的队员。

世界杯上女“国脚”的个性发型 漏斗发型 或许头顶面积越大，对头球就越有利？特别是如果做成漏斗型发型，是否更容易控制球？其实不然。加拿大女足国脚弗莱明（Jessie Fleming）留的这个短发型就没有给她带来任何好处。

世界杯上女“国脚”的个性发型 喜欢扎马尾的巴西女将 巴西女足的几位球员都喜欢扎着马尾。这是赛场上扎着马尾的巴西女足队员。左边的女足老将Thaisa de Moraes Rosa Morena和她的队友正在赛场上抓紧空隙时间扎紧马尾。Thaisa 刚刚获得她在女足世界杯比赛中的第17粒进球，战绩已经超过德国男足名将米洛斯拉夫·克洛泽（Miroslav Klose）。

世界杯上女“国脚”的个性发型 豹纹般的头皮 这是荷兰女足运动员沙妮丝·范德桑登（Shanice van de Sanden，左） 正在与喀麦隆女足的伊冯（Yvonne Leuko ）抢球。范德桑登的豹纹头皮尤其抢眼。实际上她并没有长着豹纹般的头皮，只是将短发染上了豹纹般颜色而已。

世界杯上女“国脚”的个性发型 发型体现个人审美观 当然，比赛主要是看运动员的表现和成绩，发型是次要的。不过关注一下女将们的各种发型也是一件很有趣的事情。图中留短发者是德国女足教练玛蒂娜·福斯·特克伦伯格（Martina Voss-Tecklenburg ），站在她身旁的是女足国脚琳达·达尔曼（Linda Dallmann）。 作者: Marco Müller



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