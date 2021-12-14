中国：突然成了“民主国家”？

（德国之声中文网）数周以来，中国官媒和宣传机构不遗余力，经由所有可能的渠道宣称：中国是一个民主国家，且优于西方。本月初，当局还拿出一项研究结果试图加以证明。

中方发言人在介绍该研究结果时称， “中国式民主”包括具体和务实的民主解决方案，若只把人们叫醒投票，然后又让他们去睡，那不是真民主。在宣传中，中国尤其将美国作为民主制失败的例子，作为鲜明对比。一个例子便是：中国全力保护国民免受新冠肺炎侵害，而美国则已有数十万人失去生命。

“混淆概念”

无民主选举，无新闻自由，无言论自由，共产党独大，享有决定权，让当局不舒服的公民不经透明司法程序便消失在监狱里——在政治宣传中，所有这些都无足轻重。

德国弗里德里希·瑙曼基金会（Friedrich-Naumann-Stiftung）的专家马蒂 (Anna Marti) 指出，中国当局使用民主一词本身并不新鲜， “该国宪法定义中华人民共和国是中国特色的社会主义民主制国家，它和同我们所理解的民主，即西方自由民主是截然相反的东西。”

数星期来，中国宣传机器连篇累牍使用“民主”一词，显然与上周在美国发生的事件直接相关：美国总统拜登邀请了约100个国家的代表举行世界民主峰会，中国不能参加。

大国竞赛而非体制竞争

生活在北京的政府批评者、前清华大学讲师吴强说，中国处于一种不得不自辩的境地，因为美国召集的民主峰会再度彰显了全球对抗态势：中国和其它专制国家为一方；以美国为首的民主阵营为另一方。

按照政治学者吴强的看法，当前，共产党意识形态面临最大危机和最大挑战，也是当局不惜一切重新定义民主一词的一个极重要原因，旨在用民主一词掩饰极权主义。他指出，重新诠释概念、赋予它们以全然不同于原义的含义是中国理论家们的老把戏。

来自弗里德里希·瑙曼基金会驻台北办事处的马蒂观察到，中国党政领导层现在对民主一词的使用与以往不同。她指出，北京正玩弄一个聪明的伎俩：“体制竞争——中国制度和西方制度之间的竞争通常是在这种情况下出现的一个概念，而现在，中方刻意抹杀这一对立，而只将其置于竞赛层面：‘我们也是民主，只是我们做得更好。’”

马蒂表示，她不同意中方的这种说法，但“这是中方目前正在编织的新叙事方式” 。

中国自己的“民主峰会”

本月初，中华人民共和国广邀境外人士参加同美国民主峰会相抗衡的在线“高端对话”。与会者中有来自叙利亚和古巴等独裁国家的代表，也有所谓的专家，包括在中国大学任教的一些国际学者。毫不奇怪，他们也得出中国民主优于西方民主的结论。

大连理工大学马克思主义研究所教授罗兰·波尔（Roland Boer）是其中一位。他在对话会上说， “社会主义民主是一种更诚实、更优越的民主形式。看到中国即将在全球为社会主义赢回民主，让人鼓舞。……社会主义当然比资本主义更民主。” 此次活动上，波尔教授自然获得了他人共鸣。这一定论是否会在中国境外被人接受，是双方展开的竞争中最激烈的焦点。

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