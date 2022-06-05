 中国空间站完工 神舟十四号返回地球 | 科技环境 | DW | 04.12.2022

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科技环境

中国空间站完工 神舟十四号返回地球

当地时间12月4日晚20点09分，神舟十四号载人飞船在内蒙古西部的东风着陆场成功着陆，三名航天员顺利出舱。该飞行乘组在轨半年期间，完成了中国天宫空间站的初步建设，并且在过去5天中与神舟十五号乘组首次进行在轨交接。

神舟十四号乘组(左三)与神舟十五号乘组(右三)在过去五天中完成了在轨轮换交接工作

神舟十四号乘组(左三)与神舟十五号乘组(右三)在过去五天中完成了在轨轮换交接工作

（德国之声中文网）陈冬、刘洋、蔡旭哲三人目前已经离开返回舱乘坐搜救队的车辆前往基地。他们所乘坐的神舟十四号飞船是在北京时间12月4日中午脱离空间站的，经历了约9小时的飞行后抵达着陆场。

神舟十四号乘组今年6月初飞向太空，进入天宫空间站，并且分别在今年7月、10月迎来了问天、梦天两个实验舱，从而将中国空间站扩大为三舱结构。11月30日，神舟十五号与中国空间站对接，总共六名航天员在此后几天中与神州十四号进行轮换交接工作。这也是中国航天史上首次在太空进行的交接工作。

此外，三名航天员还在六个月期间完成了三次出舱行走，进行了众多科学实验。随着神舟十四返回、神舟十五号乘组全面接管空间站工作，标志着中国空间站从建设阶段向应用阶段过渡。

问天实验舱今年7月与空间站核心舱对接

问天实验舱今年7月与空间站核心舱对接

按照计划，中国空间站将在轨运行10到15年，远期还有进一步扩展为六舱结构的规划。如果国际空间站在2030年前退役，"天宫"很有可能成为近地轨道的唯一空间站。不过，美国等国目前正计划向月球轨道部署一座空间站，该计划不会在2025年前实施。

除了空间站项目，中国载人航天还计划在2025年前投入使用新一代可重复使用的载人飞船，替代当前的"神舟"系列。此外，中国还计划在2030年前后实现载人登月。

(德新社、路透社等)

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