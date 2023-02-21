中国究竟会不会向俄罗斯提供武器？

（德国之声中文网）一旦中国向俄罗斯提供致命性武器，美国会做出什么反应呢？在这一点上，美国国务卿布林肯的表态没有留下任何疑问："这将会成为我们两国之间的一个严肃问题。"他在2月份的慕尼黑安全会议期间，也已经向中国最高级别外交官王毅明确表示，如果上述情况发生，华盛顿将会对中国采取一系列的制裁措施。布林肯还补充道，美国的其他盟友也有着同样的担忧。

中国军援俄罗斯？相关警告有多少根据？

到目前为止，美国方面没有提出会加剧这一怀疑的证据。五角大楼发言人莱德（Pat Ryder）此前在一次新闻发布会上说，目前还没有记录到中国向俄罗斯提供致命武器的迹象。但是"我们也确信，中国并未完全排除这一选项"。

美国总统拜登也对这一话题表态谨慎。"我预计中国不会采取重大举措，向俄罗斯提供武器装备"，他在一周前对媒体表示。

在东部重镇巴赫穆特的乌克兰士兵

乌克兰情报局局长布达诺夫（Kyrylo Budano）也表示目前没有迹象显示中国会给俄罗斯提供武器。"目前我不认为中国会允许将武器运送给俄罗斯"，他数日前在接受"美国之音"采访时说，"我也没有看到任何迹象显示（中国方面）对此类话题有任何的讨论。"

德国瑙曼基金会（Friedrich-Naumann-Stiftung）台北办事处主任马尔蒂（Anna Marti）认为，事实上到目前为止，美国所表达的忧虑都建立在没有公开的数据基础上。她认为，虽然可以想象，中国是可能会有提供武器这一选项的，"但是根据我的分析，从中方角度来看，有非常多的理由不去走出这一步。"

虽然目前有迹象显示，中国可能向俄罗斯提供了一些可以军民两用的产品，但这只局限于一些零部件，比如无人机可以用到的部件。马尔蒂指出："必须强调的一点是，究竟中国有没有提供致命性武器，或者是否有这样的计划，情报机构至少是知道的。"

柏林墨卡托中国研究中心的雷加达（Helena Legarda）也持同样的观点。她认为，有迹象显示中国可能给俄罗斯提供了非杀伤性的装备，比如半导体技术。但是目前为止没有依据可以证明中国要给俄罗斯提提供致命性武器，比如火箭弹或者是无人机。"美国人虽然说自己有证据证明中国在考虑军援俄罗斯，但是目前没有任何公众可以看到的证据指向中国有这方面的考虑。"

普京的失败不符合北京利益

雷加达表示，总体上看，中国非常希望俄罗斯不要输掉这场战争。两个国家在国际秩序方面有着共同的利益。"中俄都把美国以及北约视为自己的主要对手。两个国家都改变目前这个在他们看来过分被美国以及西方所主导的国际秩序。"

在中国视角看来，最糟糕的结果大概就是莫斯科发生政治变革，导致俄罗斯变成一个自由民主政体并向西方靠拢。"如果出现这种情况，那么中国在实现其地缘政治野心方面就变得更加孤立了。"雷加达还分析道，北京也担心俄罗斯的失败会导致政治动荡。"中俄两国有着非常长的国界线。所以北京也不希望邻国俄罗斯因为输掉战争而导致政局动荡。"

肖尔茨访美期间似乎和拜登就反对中国军援俄罗斯达成了共识

尽管中国不希望俄罗斯输掉战争，但从北京的角度来看也有一些阻止军援俄罗斯的理由。雷加达分析指出，正是因为害怕成为次级制裁的对象，所以很多中国企业目前都在遵守西方针对俄罗斯的制裁规定。而且北京也深知，如果真的向俄罗斯提供了武器，那么中国与美国以及欧洲之间的关系还会继续恶化。

瑙曼基金会的学者马尔蒂也指出，美国威胁要采取的制裁措施会对中国经济造成严重的后果。"美国很可能会迫使欧洲伙伴也参与这样的制裁，而这对于已经因为疫情而遭受创伤的中国经济来说，将是致命的打击。仅仅从这一个理由来看，中国在军援俄罗斯方面肯定是有很多顾虑的。"

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