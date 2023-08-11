 中国称破获一起CIA间谍案 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.08.2023

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中国称破获一起CIA间谍案

中国国家安全部宣布破获一起美国中央情报局间谍案。7月1日，中国开始实施修改后的反间谍法。一周前，美国司法部才宣布，两名美国海军士兵因向中国出卖军事情报而被捕。

中国国家安全部称近期破获一起美国中央情报局间谍案

中国国家安全部称近期破获一起美国中央情报局间谍案

（德国之声中文网）中国国家安全部微信公众号8月10日发表消息称，国家安全机关近期破获一起美国中央情报局间谍案。消息称，"犯罪嫌疑人曾某某，1971年7月生，系我某军工集团工作人员"，在其被单位公派至意大利留学进修期间，美国驻意大利使馆官员塞斯主动与他结识，此后通过聚餐、郊游、观赏歌剧等活动逐步密切关系。塞斯向曾某某灌输西方价值观，曾某某政治立场产生动摇。"随着双方交往逐步深入，塞斯向曾某某亮明中央情报局罗马站人员身份，承诺给付巨额报酬并为曾某某全家办理赴美移民，要求曾某某提供我军事方面敏感信息。曾某某表示同意，与美方签署了参谍协议，接受美方考核和培训。曾某某留学进修结束后，回国继续与中情局人员多次秘密接头，提供大量我核心情报，收取间谍经费。"

消息称，"国家安全机关经缜密侦查，获取曾某某间谍活动证据，依法对其采取强制措施，及时消除危害。目前，国家安全机关已将该案移送检察机关审查起诉。"

就在一周前的8月3日，美国司法部宣布，在加利福尼亚州南部和中部地区的两起不同案件中，两名美国海军军人因向中华人民共和国传输敏感军事信息而被捕。这两名美国海军士兵分别为驻扎在圣地亚哥海军基地的美国"埃塞克斯号"（U.S.S. Essex）两栖攻击舰上的现役水手水手、机械师助理魏金超（音译，Jinchao Wei），又名帕特里克·魏（Patrick Wei）以及加利福尼亚州蒙特利公园26岁的海军士官赵文恒（音译，Wenheng Zhao），又名托马斯·赵（Thomas Zhao）。

美国中情局在弗吉尼亚州的兰利总部

美国中情局在弗吉尼亚州的兰利总部

中国实施新修订的反间谍法 敦促公众参与

中国从今年7月1日起实施新修订的反间谍法。新法扩大有关"间谍行为"的定义，将投靠间谍组织及其代理人，针对国家机关、涉密单位或者关键信息基础设施等实施网络攻击等行为明确为间谍行为，并且扩大相关主体窃密的对象范围，将其他关系国家安全和利益的文件、数据、资料、物品纳入保护，同时增加查阅调取数据、传唤、查询财产信息、不准出入境等行政执法职权。

7月31日，中国国家安全部首次推出微信公众号"国家安全部"。这是国家安全部成立40年来，首次在互联网开通官方发布平台。中国国家安全部负责海外情报和境内外反情报工作，是中国最大和最活跃的对外情报机构，也部分参与国内安全事务。

8月1日，中国国家安全部微信帐号发出首篇文章《反间防谍需要全社会动员》，号召"人民群众广泛参与、共同防范，筑牢反间防谍的国家安全人民防线"，提出国家安全机关要保持举报渠道畅通以处理间谍案报案。据报道，通过国家安全部的微信公众号，可以一键直达"国家安全机关举报受理平台"，受理范围包括个人和组织发现的危害中华人民共和国国家安全的情况线索举报。

据《纽约时报》报道，美国中情局在中国的行动从2010年起遭受了巨大挫折。在2010年底至2012年底期间，有10多名在中国内地替中情局做事的线人被杀或被囚禁。报道说，至2013年，美国情报单位认定，中方查出美国间谍身份的能力已受到抑制，而中情局自此一直致力重建在当地的间谍网络。

（综合报道）

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