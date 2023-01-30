中国称抗疫“创造奇迹” 研究估计中国新冠死亡过百万

（德国之声中文网）据新华社报道，中共中央政治局常委会2月16日召开会议，听取近期新冠疫情防控工作情况汇报。习近平主持会议并发言。

会议赞扬了3年来中共领导的抗疫。指出自2022年11月以来，政府"不断优化调整防控措施，较短时间实现了疫情防控平稳转段"，2亿多人得到诊治，近80万重症患者得到有效救治，新冠死亡率保持在全球最低水平，"取得疫情防控重大决定性胜利，创造了人类文明史上人口大国成功走出疫情大流行的奇迹"。

会议新闻稿称，"实践证明，党中央对疫情形势的重大判断、对防控工作的重大决策、对防控策略的重大调整是完全正确的，措施是有力的，群众是认可的，成效是巨大的。"会议还强调，当前全国疫情平稳进入"乙类乙管"常态化防控阶段。

兔年开工 中国民众担心疫情卷土重来吗？

法国取消核酸检测要求

鉴于中国疫情逐步趋缓，一些年初以来对来自中国的入境旅客采取检疫措施的国家放开了限制。法国驻中国大使馆2月17日宣布，法国不再要求来自中国的旅行者登机前出示48小时内核酸检测阴性证明，落地后的抽查也同时取消。

日、韩、新加坡等亚洲国家也放宽了对中国旅客的入境限制。一周前，韩国政府宣布恢复核发短期签证给中国旅客。本周六起，中国也将恢复想韩国旅客发放短期签证。韩联社本周五报道，韩国总理韩德洙表示，到本月底，韩中将把两国间的航班数量从每周62次增加到80次。上个月，中国和日本已恢复短期签证互发。

"新冠在中国造成100万至150万人死亡"

迄今中国官方公布的新冠死亡数字仍非常低，截至2月9日，在院新冠相关死亡病例为83150例。不过这只是在医院死亡的新冠患者。而专家认为，医院死亡可能仍只占总死亡人数的一小部分。此外中国对新冠死亡的定义十分狭窄，大量因基础病而非"肺炎"、"呼吸衰竭"离世者，或未经过核酸测试的病患，未被计入新冠死亡统计。这种划分和统计方式在国际上受到包括世卫组织在内的专业机构的质疑和批评。

防疫政策大逆转后的中国 走向“阴性清零” 在中国12月初放宽防疫政策后，感染人数呈现爆炸式增长。据网传的一份“12月21日国家卫健委会议纪要”，仅仅20天内，中国累计感染2.48亿人，仅12月20日一天，全国就新增了约3700万感染病例。彭博社以及《金融时报》从与会人士处确认了这份会议纪要的真实性。很多中国人的直观感受是：身边的人都阳了。黄桃罐头也突然紧俏。

防疫政策大逆转后的中国 全国抢购退烧药血氧仪 重金难求Paxlovid 伴随着这波感染潮的是中国各地民众疯狂寻找药物、抢购药物和血氧仪的现象。中国很多地方出现感冒退烧药断货、短缺的情况，一些城市实施了药物限购。这也引发一些质疑：政府为什么没有提前做好相应准备？与此同时，美国辉瑞公司研发的新冠口服特效药Paxlovid更是一药难求，印度版的仿制药同样被热炒，中国媒体《第一财经》都在报道中表示，“电影《我不是药神》中熟悉的桥段再次上演”。

防疫政策大逆转后的中国 医疗系统人满为患 官方数据完全失真 感染海啸也给中国卫生医疗系统带来巨大压力，人满为患的医院、生命垂危的患者、精疲力尽的医护人员、殡仪馆和火葬场排起长队——这样的画面随处可见。而中国官方公布的新冠感染和死亡数据，与真实情况已完全脱节。根据官方数字，自12月初中国死于新冠的只有十几人，这与民众的认知、一些媒体发自医院和殡葬机构的报道结论相差甚远。

防疫政策大逆转后的中国 老年人受伤害最大 很多媒体和公共号文章指出，中国的医院和诊所里近日满是老年人（图为1月3日的上海同仁医院）。早在12月中旬，外媒就陆续报道指出，北京等城市的殡仪馆和火葬场异常拥挤。从12月中下旬开始，不少人在社媒贴出家里有长辈去世的消息，甚至中国媒体也报了“6天，共和国痛失16位院士”这样的消息。不过，中方的报道没有点明这些高龄院士的死因。有网易公共号文章在12月24日说：“3天9位院士逝世，不缺医疗的他们都撑不住，更不用说普通老人了。”

防疫政策大逆转后的中国 感染潮从城市向农村蔓延 前中疾控流行病学首席科学家曾光在12月底的凤凰财经会上表示，他估计北京的感染率可能已超80%，甚至更高。中国国家传染病医学中心主任张文宏也于12月底称，中国这一波疫情的感染率已经非常高，许多大城市已超过50%，农历春节将达80%。上海交大和上海市公共卫生临床中心团队近日联合发表的研究初步判断，这波新冠感染潮在北京、上海、重庆、广州等大城市已于2023年元旦前后越过高峰。而农村地区将在一月迎来高峰。相比较城市地区，中国农村地区的医疗资源更匮乏（图为四川资阳农村的一位患病老人）。

防疫政策大逆转后的中国 数据分析：染疫死亡将在1月23日达到峰值 据英国健康资讯分析公司Airfinity12月下旬估计，中国目前每天数千人死亡，最终可能有上百万人死于新冠（图为12月18日北京的一家火葬场）。该公司还预测，中国染疫死亡将在2023年1月23日达到峰值，到时单日死亡病例将上升至2.5万例左右。而1月23日正是中国农历新年的大年初二。

防疫政策大逆转后的中国 中国宣布“0+0” 多国开始对华检疫 中国官方在12月26日宣布，从2023年1月8日起取消对入境人员的核酸检测及集中隔离，对国内的新冠感染者也不再进行隔离。同时在入境限制放宽后，将进一步优化外籍人士来华安排，在未来“有序恢复”中国公民出境旅游。这让一些国家开始担忧来自中国的病毒输入以及可能的病毒变异问题。日本、美国、法国（图）等一些国家率先宣布，对来自中国的入境者实施隔离或者核酸检测等入境限制。



《纽约时报》本周引用四个互无关联的学术团队的研究估算，得出的结论大致相似：中国的新冠疫情可能已造成100万至150万人死亡。

该报引用的研究包括复旦大学科学家去年用上海前一波奥密克戎疫情数据进行的估算，认为结束"清零"政策可能会使医疗保健系统不堪重负，估计造成160万人死亡。

此外，香港大学的三位科学家最近的一篇论文，基于出行模式和人口统计数据，估算到今年1月底，感染激增可能会导致约97万人死亡。

另一项感染高峰过后回溯性估计得到的结果是，此次暴发可能导致约120万到170万人死亡。

有两项估算都提出了"到底有多少人感染"的问题。哥伦比亚大学流行病学家兼环境健康科学教授杰弗里·沙曼指出，如果40%到65%的中国人口被感染（保守估计），而死亡率与美国相近，则可能会有90万到140万人死亡。而中国很多省份官方估计的居民感染率远远高于这一比例。

（综合报道）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。