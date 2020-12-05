中国称开始审理两加拿大人案 加方驳斥

（德国之声中文网）中国外交部发言人华春莹10日声称，中国已审理两名被关押的加拿大人的案件。加拿大政府同一天出面驳斥华春莹的说法，表示已向中国政府确认，两名加拿大人的案件目前仍未开庭。

加拿大全球事务部10日发出声明表示，加拿大驻北京外交官已证实，康明凯与斯帕弗的案件尚未开庭受审。中国官员向加拿大证实，华春莹在记者会上的发言并未确实解释目前案件的相关程序，导致外界误以为法院已开始审理两名加拿大人的案件。

加拿大驻中国大使本周在出席加拿大下议院的听证会时称康明凯与斯帕弗的状况「良好」，但目前各界都不清楚两名加拿大人被关在何处，也不清楚他们的状况如何。此前，今年1月至10月中国政府称因为新冠疫情的缘故，加拿大驻中国外交官都无法探视两名加拿大人。但除了本人探访被取消外，看守所连视频探视都未允准。

此前，在中国外交部例行记者会上，当被问及“如果孟晚舟能够回到中国，加拿大公民康明凯、迈克尔是否可以回到加拿大”时，发言人华春莹称，“这两个案子的性质是不一样的。……孟晚舟女士的事件是纯粹的、彻头彻尾的政治事件。而两起加拿大公民的案件，是由于涉嫌危害中国国家安全，中方的主管部门对其进行了逮捕、起诉和审理”。

华春莹还表示，加拿大公民案件是“纯粹依法办事，在这个过程当中，这两名加拿大公民的合法权利也得到了保障”。

孟晚舟引渡案目前仍在进行中

2018年12月，在加拿大应美国要求逮捕孟晚舟后不久，中国拘留了两名加拿大男子——康明凯（Michael Kovrig）和迈克尔·斯帕弗（Michael Spavor）。两人被指控涉嫌间谍罪。

加拿大媒体以及包括加拿大国防部长在内的该国官员指责中国从事“人质外交”，而中方则否认这一说法。

在美媒《华尔街日报》上周曝出美国与孟晚舟谈判、若她认罪便可返回中国的消息后，孟晚舟是否会认罪换自由、与美国达成协议，成为了外界关注的焦点。而两名加拿大人的命运也再次成为讨论话题。

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加拿大总理特鲁多上周五曾表示，让两名加拿大人获释是他的“首要任务”，但他没有对美媒报道的孟晚舟谈判内容置评。他不久前还曾致电拜登，希望未来的拜登政府可协助加方游说中国释放两名被囚的加拿大人。

此外，特鲁多也多次表示，“不会屈服于中国的胁迫外交”。

在孟晚舟被捕后，中加外交关系明显遇冷。目前，这起涉及中、美、加三国司法、政治和外交的引渡案仍在进行中。

孟晚舟在本周一返回不列颠哥伦比亚省最高法院，为引渡案进行最后一周的证人交叉询问。该引渡案定于2021年4月结束。

王凡/叶宣（美联社，路透社等）

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