中国称已与梵蒂冈协商将秘密协议再延期4年

梵蒂冈与中共领导层于2018年就主教任命问题签署了一项秘密协议，并已于2020年和2022年两次延期。中国周二称双方均对协议执行成效予以积极评价，决定再延期4年。

（德国之声中文网）中国政府周二（10月22日）表示，已与梵蒂冈进行协商，将有关中国天主教主教任命的临时性协议再延期4年。

梵蒂冈与中共领导层于2018年就这一棘手问题签署了一项秘密协议，赋予双方在中国主教任命问题上的发言权。最近一次续签是在 2022年10月，为期两年。

该协议的内容尚未公开，但被认为旨在团结分裂为官方教会和地下教会的中国天主教徒，同时给予教皇对主教任命的最终决定权。

"经友好协商，双方决定将协议再延期4年。"外交部发言人林剑在周二的例行记者会上说，中梵双方均对协议执行成效予以积极评价，"双方将本着建设性精神保持接谈，持续推进中梵关系改善。"

梵蒂冈是少数与台湾有外交关系的国家之一，没有和中国正式建交。这场始于20世纪50年代的关系破裂使中国的天主教信徒分裂为两个阵营，一个是国家认可的教会（又称"三自爱国教会"），另一个是地下教会（又称"家庭教会 "）。

这项秘密协议在教会内部引发了批评，有人认为它加强了中共对中国的天主教徒的控制。

尽管中梵关系有所缓和，但许多信徒认为，中国政府对地下教会的压迫仍在继续。

今年9月，教宗方济各访问新加坡期间，向信众招手致意。 图像来源: Vincent Thian/AP Photo/picture alliance

今年4月，中国单方面宣布由沈斌调任上海教区正权主教。此职位自上任主教金鲁贤2013年辞世后已悬缺10年。曾被视为接班人的马达钦神父在辞去所有中国官方爱国会职务后，一度被软禁。梵蒂冈表示，他们从媒体报道方得知中方的这项任命。7月15日，梵蒂冈发布声明称，教宗方济各已批准北京对上海教区新主教沈斌的任命。

中国宪法保障宗教自由。但人权组织表示，中国宗教组织经常遭受迫害，宗教自由严重受限，这一状况在习近平掌权之后愈发严重。据估计，中国天主教徒的总人数在600万到1200万之间。批评人士认为"中梵协议"没有改善中国天主教徒的处境，而是让地下教会的成员更加被边缘化。

今年9月，教宗方济各赞扬中国的"对话能力"，称中国是"伟大的国家"。他说："我相信，中国对教会来说是一个承诺和希望。"

（法新社等）

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