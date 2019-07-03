 中国称“因涉毒”逮捕一名加拿大公民 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.07.2019

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时政风云

中国称“因涉毒”逮捕一名加拿大公民

去年12月，华为首席财务官孟晚舟过境加拿大时被加拿大警方逮捕。此后加中关系急转直下。此事发生后不久，两名加拿大公民在中国被逮捕。近日，又有一名加拿大公民在中国被拘留。中国周一表示，拘捕原因是“当事人涉毒”。

Symbolbild: China Kanada (Getty Images/L. Zhang)

中加关系已陷入冰期

（德国之声中文网）加拿大外交部证实，一名加拿大公民在中国山东省烟台市被拘留。加外交部方面表示，为保护这名加拿大公民的个人隐私无法对外公布拘留原因。一名发言人说，加拿大驻华外交机构向这名加拿大公民提供法律援助。但加拿大外交部表示，不会就最新一起加拿大公民在华被拘留一事是否与中国警方抓捕外籍吸毒人员有关发表评论。

中国外交部周一表示，已拘捕一名与学生涉毒案相关的加拿大公民。外交部发言人耿爽表示，山东公安机关近日查获一起外籍留学生涉毒案，其中一涉案人为加拿大公民，目前此案正在侦办中。耿爽还表示，该案与此前媒体报道的江苏省外籍人员涉毒案无关。

上周在江苏，也有数名外籍人员因为涉毒指控被拘捕。中国江苏省徐州市警方7月10日对外发出的通报称，当地警方新进破获的一期涉毒案件中19人被捕，其中16人为外籍人员(7人为某教育机构外教，另9人为学生)。"依据相关法律法规，1名外籍人员因涉嫌刑事犯罪被依法刑事拘留，18名涉毒人员被行政拘留"。

Kombobild - Michael Kovrig und Michael Spavor wurden in China festgenommen

去年，加拿大前外交官康明凯（ Michael Kovrig）和加拿大商人迈克尔·斯帕沃尔(Michael Spavor)在中国被逮捕。

中加外交关系紧绷

去年12月，距离华为首席财务官孟晚舟在加拿大被捕不到一周的时间，加拿大前外交官康明凯（ Michael Kovrig）和加拿大商人迈克尔·斯帕沃尔(Michael Spavor)在中国被逮捕。中国方面指控康明凯从事多项间谍活动。

这两名加拿大人被捕被看作是中国对孟晚舟事件的报复。去年12月1日，孟晚舟搭乘香港飞往墨西哥的航班。她在途经温哥华转机时，被加拿大警方应美国政府司法互助要求逮捕。孟晚舟需要面对美国纽约东区联邦地区法院发出的拘捕令及纽约东区检控律师的指控。

中国停止从加拿大进口农业产品

北京方面指责加拿大警方逮捕孟晚舟是出于政治目的。去年12月，在孟晚舟的保释听证会上，检方指控孟晚舟涉嫌"欺诈"和违反美国"制裁措施"。之后孟晚舟暂时获得保释，但不能离开加拿大。2019年1月21日，美国政府通知加拿大政府，美国计划正式提出引渡孟晚舟，理由是她涉嫌"就美国对伊朗的制裁令诈骗银行"。

孟晚舟事件发生后，中加关系陷入冰期。除了两名加拿大公民被捕之外，中国法院以制毒、贩毒罪判处两名加拿大人死刑。并且还停止从加拿大进口农产品。

洪沙/任琛（法新社、美联社、路透社）

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4名英国公民疑因吸毒在江苏被捕

英国驻华大使馆周五对外界表示，4名英国公民被江苏警方抓捕。此案极有可能与徐州一起毒品案件有关。 (12.07.2019)  

中国正式逮捕两加拿大人 中加关系恐更紧绷

加拿大环球邮报周三报导，中国虽然尚未起诉被关押已久的两名加拿大人，但已经正式逮捕他们。这两个加拿大人分别是加拿大前外交官康明凯及商人思巴夫。 (16.05.2019)  

中国再压加拿大 价值21亿油菜籽出口遭殃

中国再次撤销加拿大油菜籽商的注册登记，很可能是针对加拿大逮捕华为财务长所展开的报复。加拿大总理特鲁多表示，中加关系的状况令人担忧。 (27.03.2019)  

任正非:华为和加拿大都是美中科技僵局的牺牲品

华为创办人任正非表示，加拿大警方应美国政府司法互助要求逮捕华为首席财务官孟晚舟这一事件，不应该损害公司同加拿大的关系。此间中加关系已经被媒体形容为陷入“冰期”。 (15.03.2019)  

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媒体看中国

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