中国称军演圆满落幕 欧美谴责吁克制

于周一展开的中国军方“联合利剑-2024B”军演在同一天傍晚落幕，解放军称演习“圆满完成”，台湾军方表示本次侦测到解放军比过往更大规模的空军部署。美国和欧盟对此都呼吁克制并避免采取可能升高局势的行为。

（德国之声中文网）10月14日清晨，中国解放军东部战区宣布在台海周围举行“联合利剑-2024B”军演，引起各方关注。此次演习距离台湾总统赖清德双十国庆演说结束仅4天。

东部战区微信公众号在14日傍晚发布消息，引用东部战区新闻发言人李熹，称“圆满完成‘联合利剑-2024B’演习各项科目，全面检验了战区部队一体化联合作战能力。战区部队时刻保持高度戒备，持续加强练兵备战，坚决挫败‘台独’分裂行径”。

东部战区还发布了题为《勒》的动画视频，画面展示自2022年8月以来至近的数次演习部署。视频最后，包围台湾的红圈化作一把利剑，由北到南贯穿台湾。

东部战区发布题为《勒》的动画视频 图像来源: chinanews.com.cn

当中国外交部发言人毛宁在14日外交部例行记者会上被问到能否进一步介绍演习的具体目标和内容时，她回答：“这不是外交问题，建议向中方主管部门了解。我可以告诉你的是，‘台独’与台海和平水火不容。如果关心台海和平稳定，首先要做的是坚决反对‘台独’。”

台国防部称侦测到破纪录空军兵力

台湾国防部14日下午召开记者会，据其公布的统计资料显示，自10月14日上午5点2分截至日下午约4点半左右，台湾军方侦测到中国解放军在台湾周边海空域实施的操演空中兵力有125架次，是目前观察到单日最高的数据。 125架次包含主、辅战机，其中90架次进入台湾军方划设的应变区。

解放军航空母舰辽宁号亦参与此次演习。台湾国防部对此表示，辽宁舰是中国实现目标的重要指标战力，台湾军方长期关注，这次活动范围跟过往没有太大不同，但在台湾东西两侧造成一定的军事压力，其确切位置无法透露，但保证不在应变区。

台湾国防部也指出，这次军演中国有更多海警的运用，是非军事手段的灰色地带袭扰。

台湾国防部关于“联合利剑B”演习的统计资料 图像来源: Ministry of National Defense of Taiwan

欧美呼吁勿改变现状

对于中国此次动员，美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）表示，美方谴责中国对台军演，形容此举“毫无依据，且有升高局势的风险”，并盼中国克制。

欧盟在其声明中称“反对任何透过武力或胁迫改变现状的单方面行动”，指“中国在整个台湾地区的联合军事活动进一步加剧了两岸紧张局势”。同时呼吁各方保持克制，“避免采取任何可能导致两岸紧张局势进一步升级的行动，应透过对话解决”。

德国外交部周一对中国在台湾附近再次举行大规模军演表示担忧，称此举加剧了地区紧张局势和冲突风险。德国外交部发言人就此事件发表谈话时表示：“我们谴责片面改变现状的行为。”

赖清德在今年中华民国国庆演说上称中华人民共和国无权代表台湾 图像来源: Ann Wang/REUTERS

针对赖清德演说而来？

今年5月20日，台湾总统赖清德在就职典礼演说中的内容也引发北京不满抗议，中国军方于3天后发动“联合利剑-2024A”。

对于此次“联合利剑-2024B”演习，淡江大学国际事务与战略研究所助理教授林颖佑提到，可能与台湾总统赖清德在国庆演说重申相同论调不无关系。

台湾国防安全研究院国防战略与资源研究所所长苏紫云则向DW表示，这次演习重点在于北京展现封锁台湾的野心，包含解放军提及针对台湾“要港要域的封控”等。

俄国防官员访华

与此同时，俄罗斯国防部长别洛乌索夫（Andrej Beloussow）也在周一抵达北京，与解放军领导人举行会谈。据俄罗斯国防部称，别洛乌索夫将在访问期间“与该国军方和军事政治领导人举行一系列协商”。

自俄罗斯于2022年2月开始进攻乌克兰以来，莫斯科和北京建立了更加紧密的关系，并在此后共同进行了一系列军事演习。上个月，俄罗斯和中国的军舰在日本海进行了联合演习，这是普京所说的三十年来最大规模海军演习的一部分。

（综合报导）

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