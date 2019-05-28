中国称六四平乱正确 封从德盼回国受审

(德国之声中文网) 中国防长魏凤和周日(6月2日)说，「六四」是「动乱」，中国政府对六四事件的处理是「处理动乱，保持中国稳定」。同一天下午，六四学运领袖封从德在飞机抵达香港时遭到原机遣返。

根据多家华语媒体报导，六四学运领袖封从德6月2日被香港拒绝入境，遭遣返出发地日本东京。他原本预计出席香港支联会在维园主办的六四30周年烛光悼念集会。

封从德遭香港政府拒绝入境后，香港支联会公布封从德手书的公开信。信中提到，他期待「回国公开受审」。

根据香港支联会在推特公布的信件照片，他在信中强调，不认为自己在这场「空前宏大而和平的八九学运及爱国民主运动」中有任何违法行为。他也说:「如果中共政府能够遵守正当的法律程序，确保给予真正公开公正的审理，我愿回国受审。」

他提到，新的冷战已经开始，世界民主潮流浩浩荡荡，势不可挡。香港是自由世界与极权专制对决的最前线。 30年前，港人与全球华人一起支持北京学运；30年后，全球华人与一切自由民主力量应大力支持港人争取民主，反对中共专制势力之扩张，尤其是「送中条例」，意指《逃犯条例》。

封从德同时透过香港支联会表示，他1990年没有任何证件，偷渡进香港，又偷渡出香港，再偷渡进法国，一切顺利。如今有合法证件，本可以简单合法进香港，却被原机遣返，说明香港「一国两制」完全骗人。香港「没有独立司法，听命于中共」。若有「送中条例」，则会被引渡给中国。

根据香港支联会的封从德简介，1966年出生的封从德在1989年时是北京大学研究生。六四期间曾任北高联主席天安门广场副总指挥。六四后被列在21名学生通缉名单。他在1990年经香港流亡法国巴黎。之后他投入积极投入中国人权活动。

中国防长:政府采取行动正确

中国防长魏凤和在香格里拉对话期间就「六四」事件做出罕见回应。他在回答听众提问时表示：「这是一场政治风波，中央政府采取措施制止动乱是正确的。」他还反问道，为什么直到今天仍有人说「中国没有妥善处理这个事件。」他表示：「30年来中国发生的变化就是最好的证明，正是由于政府当年采取的行动，中国才有了稳定和发展。」

《六四日记》图片集 人民日报门前抗议 1989年5月10日，北大学生柴岭（中）在人民日报社的大门前带领学生喊口号，抗议“四二六”社论。《人民日报》于1989年4月26日在发表社论，指责之前全国各地学生因悼念前中共中央总书记胡耀邦而举行的学生游行活动，并将其定性为动乱。

《六四日记》图片集 学生绝食 1989年5月13日，王丹、马少方、吾尔开希（由左至右）等绝食发起人带领绝食队伍进入天安门广场。接近一千名学生自愿参加在天安门广场绝食静坐,抗议政府拖延对话,要求政府肯定学生行动是爱国运动、推翻“四二六”社论。他们向全国发出绝食书,将民主运动推上高峰。

《六四日记》图片集 赵紫阳看望绝食学生 1989年5月19日凌晨,时任中共总书记赵紫阳在时任中共中央办公厅主任温家宝的陪同下来到天安门广场看望绝食学生,他说: "我们来晚了..."

《六四日记》图片集 上车避雨 1989年5月20日,70多辆联通式公交车停在天安门广场北部,为绝食同学避雨之需。

《六四日记》图片集 李鹏颁布《戒严令》 1989年5月20日，时任中华人民共和国国务院总理李鹏颁布《戒严令》：自1989年5月20日10时起，在北京市部分地区实行戒严。图为直升飞机在天安门广场上盘旋，撒下宣布戒严的传单。

《六四日记》图片集 “飞虎队” 1989年5月20日，戒严后，数百辆摩托组成的“飞虎队”风驰电掣地在长安街上行驶，为民主运动传递信息，其成员多为个体户和待业青年。

《六四日记》图片集 广场上的婚礼 1989年5月21日，绝食团指挥部“批准”该团副总指挥李禄与其女友赵敏结婚，并在广场上举行隆重的婚礼。

《六四日记》图片集 污损毛像事件 1989年5月23日，三名不明身份的年轻人把水彩颜料装在空鸡蛋壳里，扔到毛泽东画像上，当场被市民和学生抓住.。图中巨幅毛像遭泼污后被盖住,城楼下打出横幅“这不是人民/学生干的”。

《六四日记》图片集 记者会上宣布撤出广场 1989年5月27日，绝食指挥部的柴玲、吾尔开希和王丹(从左至右)在记者会上宣布5月30日撤出广场。

《六四日记》图片集 香港运来的物资 1989年5月29日，从香港运来的帐篷架设在纪念碑和纪念堂之间的空地上，每顶约有五平米.。此外，当时的香港支援大陆民运物资联络站还向学生提供面包,卫生用品和药物等。

《六四日记》图片集 绑架 6月1日，保卫广场指挥部召开临时记者会，柴玲讲述，凌晨4时左右，她和封从德正在广场帐篷入睡，有人冲进来绑架。李禄等人闻讯赶来，她与封才获救。图中，封和柴正在演示被绑架的情景。

《六四日记》图片集 广场四君子 1989年6月2日，青年学者刘晓波、高新、周舵和台湾歌星侯德健“四君子”来到广场大学生中间，宣布展开72小时绝食。吸引大量民众到广场。

《六四日记》图片集 缴获的枪械交给公安局 1989年6月3日，学生和民众收集了一批军人遗弃的军鞋、钢盔、菜刀、匕首，并将其交给公安局。在6月2日和6月3日的晚间，中共的大量戒严部队便装徒步，集结在市内的人民大会堂，地铁车站，各个军事和政府机关的大院内。广大学生和市民在北京交通要道设置路障，围堵劝说前来戒严的官兵。

《六四日记》图片集 六四事件 1989年6月4日，凌晨6点20分，坦克扬长而去，烟雾弥漫。从6月3日深夜起至次日凌晨，荷枪实弹的军队在各地段与没有武装的学生与市民激烈冲突。北京城彻夜枪声不断，血流遍地。

《六四日记》图片集 退党 1989年6月4日，学生领袖熊炎当天愤然宣布退党,并号召"丢下幻想，准备战斗"。 作者: 安静



夏立民/罗法 (综合报导)