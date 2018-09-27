中国私营企业贷款难 难逃“国有化大洗劫”

（德国之声中文网）尽管北京急于展现四轮宽松政策的成果，但事实上，银行的贷款核发规定仍相当严格，成本过高，令中小企业望而却步。包括出口商在内的一些小企业因此放弃借贷、中止投资。

在美中贸易战背景下，中国希望避免经济增速锐减、大量工作岗位流失，而就此而言，数百万小企业的存亡至关重要。

中国央行自1月来已四度降准，最新一次10月15日释放出7500亿元人民币。

有关部门下达指令，指导银行向小企业、民营企业放贷。大型银行急于表明自己在跟进。

中国工商银行称在全国开放230家小微中心。工商银行称，8月对小企业贷款平均利率为4.64%，低于第二季度企业平均贷款利率--5.97%。

中国农业银行一名分行官员称，温州的企业贷款最高利率高于基准贷款利率7.5%。这名官员称，农行设立针对温州小企业的贷款目标，部分企业如果税务纪录良好，无需提供担保品。

小企业融资仍困难

但各地许多小企业仍表示，融资仍十分困难。路透社引述官方数据称，今年上半年有504万家企业破产。

一名银行高管表示："有很多方式可以让一家银行看上去是在向中小企业贷款，以达成贷款目标，比如，向一家大型企业下属的多个较小的附属企业贷款，或者向一家大企业的材料供应商贷款。"

A股"国有化大洗劫"

同时，在中国A股不断大幅下滑的背景下。许多上市公司原本用作抵押获取贷款的法人股如今均已面临银行的平仓线。这意味着，银行有权在公司股票跌破一定价格后收回贷款方的股权质押。一位不愿意透露身份的中国金融业内人士告诉德国之声，中国A股目前正在上演一场"国有化大洗劫"的运动，许多股票市值暴跌的上市公司股权都面临着被国有大型银行收回的风险。

"影子"贷款萎缩

央行最新数据显示，今年头8个月，新增贷款总额同比跃升近19%，达到11.76万亿元人民币。但是，这无法远远无法弥补"影子"贷款的萎缩。对于小企业而言，表外代款曾是主要的融资来源，因大型国有企业不愿贷款给小企业。

一名农行官员向路透社表示："我们现在发放给小企业的贷款的确增加了，不过，他们大多数还是无法达到我们的要求。"

内需走弱、出口堪忧

此外，内需走弱、出口前景的不确定性增加，也让企业不愿加大投资。

广东一家灯具厂老板蔡先生向路透社表示，由于经济增速放缓，即便银行提供利率低得多的贷款，他也不会考虑更多借贷。"银行是资金充足的时候想借给我们，但之后会在不到一年就提前收回贷款。这对企业主有什么用呢？没有哪个行业一年就能赢利。贷款是种折磨。"

中小企业被视为"高风险"

对银行而言，中小企业被视为高风险，因其高质量抵押品有限，一旦无力还款，也没有政府撑腰。现金流也时常无法稳定覆盖利息还款。

上周，中国建设银行行长田国力在北京的一次活动上表示：过去，建行或工商银行这样的大型银行，向小企业提供100亿或200亿元贷款，就已经足够难了。他说，成本很高，不良贷款比率达到5-6%或7-8%，甚至更高。银行因此没有资源或动力给小企业贷款。不过，他说，建行会尝试去做。

"降准已达极限，减税能促增长"

中国央行今年已4度降准

中美贸易战给世界第二大经济体的经济前景带来进一步威胁。中国银行首席经济师曹远征在北京表示，多数中国中小企业是出口导向，中美贸易摩擦影响到其出口业务。这意味着，这些中小企业不大可能去投资，也就不大可能借贷。

一些经济学者表示，央行的降准已达到能发挥效力的极限，较大幅度的减税或许更能促进增长。

分析人士称，目前减税空间充足，因税收增速仍很高，今年头8个月增长了13.4%。

中国央行主管的金融时报新近一篇社论题为"降准虽好 却非包治百病"。

任琛／达扬（路透社等）