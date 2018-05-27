 中国禁″洋垃圾″一年后：德国废料去哪了? | 科技环境 | DW | 30.12.2018

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科技环境

中国禁"洋垃圾"一年后：德国废料去哪了?

德国大量塑料垃圾怎么办呢？在过去很多年里，答案都是：出口到中国去。然而如今，这条路走不通了。北京几乎完全不收“洋垃圾”了。

China Deutschland Müllexport (picture-alliance/dpa/P. Durand)

多年来，中国都是世界上最重要的垃圾市场

（德国之声中文网）2017年年底开始，中国开始控制外国废品流入，其中包括禁止24种固体废物，例如，塑料、纸制品以及纺织品等。

时隔一年，德国向中国出口废料量显著下降。德国废物处理、水及原材料经济联合会（BDE）近日称，2018年德国向中国出口废塑料量将约为1.6万吨，而2017年该数字还是34.6万吨。更直观一点：在德国，每年收集废塑料量达600万吨，新数字意味着，如今只有0.25%的德国废塑料被运往中国。

根据联合国数据，自1992年起，中国接收了全球近一半废品，这使中国废物总量增加了10%至13%。中国进口这些"洋垃圾"，用来提取制造新塑料产品的原材料。

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然而由于很多垃圾质量低，而且在一些地方造成环境污染、带来健康隐患。因此，中国向世界贸易组织提交文件，要求调整进口固体废物清单，也就是外界所说的"洋垃圾"禁令。

少了方便的"废料箱"

多年来，中国是世界上最重要的垃圾市场。根据2016年数字，德国向中国出口了56.3万吨"废物，碎片和破损的塑料"，这几乎占德国总废塑料量的十分之一。该数字在2017年下半年呈现显著下降，2018年进一步大幅回落。

如今怎么办呢？ BDE联合会发言人说，"很多以前运往中国的废料，如今被用作工业代替燃料"。例如，水泥厂使用废物来替代化石燃料。

业内人士表示，德国垃圾回收商也着眼于其他亚洲市场，将塑料垃圾运往他国。根据联邦统计局数字，2018年初，印度、马来西亚以及印度尼西亚进口德国废塑料量明显增加。例如，在2017年，德国向印度的塑料垃圾出口量还是4.2万吨，而在2018年前十个月，该数字已经达到5.7万吨。而同期在印尼，该数字从区区600吨，增加到4.95万吨。按照德国垃圾业内的说法就是："一个市场关闭了，该行业就开始寻找另外的市场。"

  • Photo: Guiyu in the China. The world's largest ewaste site (Source: Reuters/Aly Song )

    拒绝“洋垃圾”！ 中国电子垃圾场变绿了

    “电子垃圾之都”

    广东省汕头市的贵屿镇很长时间都是全球最大的废弃电子电器拆解地，被称为“电子垃圾之都”，从屏幕到主板，大约5000家小型家族企业回收各种各样的电子产品。这里的污染也因此相当严重。

  • Photo: A person dismantling electronics (Source: Reuters/Aly Song )

    拒绝“洋垃圾”！ 中国电子垃圾场变绿了

    活累钱少

    主要的回收部分都是由手工作坊的工人们完成的——用手拆卸、分类和处理，他们或者是在家里做工，或者是在街边摆摊，薪酬却少得可怜。

  • Photo: A worker burns hardware to get to precious metals (Source: Reuters/Aly Song )

    拒绝“洋垃圾”！ 中国电子垃圾场变绿了

    重度污染

    拆解过程污染非常严重，工人们得通过燃烧，或者用有毒的化学品来分离贵重金属和其他材质。这个过程中不仅污染空气、地下水也被污染严重，不宜饮用。

  • Photo: The modern recycling park in Guiya (Source: Reuters/Aly Song )

    拒绝“洋垃圾”！ 中国电子垃圾场变绿了

    现代化工厂

    2013年当地省政府介入，在市郊建了一个大型工业园区。 想要继续经营的回收商必须移址到这里，园区配备了保护环境的现代化空气和水的过滤系统。

  • Photo: Employees sort through waste in Guiya (Source: Reuters/Aly Song )

    拒绝“洋垃圾”！ 中国电子垃圾场变绿了

    更小的利润率，更清洁的空气

    工业园区2015年开始营业，租费加大了小公司的成本费用。 一些人因此破产，但益处是，空气质量有了显著的改善。 有居民反映，街道也比之前干净了。

  • Photo: Trucks bringing waste into Guiya for processing (Source: Reuters/Aly Song )

    拒绝“洋垃圾”！ 中国电子垃圾场变绿了

    “洋垃圾”不来了

    中国政府今年宣布了“洋垃圾”禁令，停止进口包括废塑料、未分类的废纸、废纺织原料等垃圾在内的24种洋垃圾。因此，欧洲或美国的电子垃圾不能在出口到贵屿了。至少理论上如此。

  • Photo: Workers sorting trash (Source: Reuters/Aly Song )

    拒绝“洋垃圾”！ 中国电子垃圾场变绿了

    洋垃圾暗销

    多年来，因为从国外流入的洋垃圾数量和品种繁多，中国并未重视当地的电子废品。 与本土垃圾相比，这些电子洋垃圾被送来的时候分类工作做得更好，处理起来更经济。即便是现在，一些回收商正在从明到暗，开始非法进口电子垃圾。

  • Photo: A worker wearing a mask sorts through trash (Source: Reuters/Aly Song )

    拒绝“洋垃圾”！ 中国电子垃圾场变绿了

    垃圾分类，是时候了？

    为了解决国内垃圾问题，北京计划在未来几年投资数十亿美元用于本土垃圾处理， 据当地媒体报道，中国当局正试图鼓励人们在家中给垃圾分类。

    作者: Harald Franzen


王凡/雨涵（德新社等）

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