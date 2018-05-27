中国禁"洋垃圾"一年后：德国废料去哪了?

德国大量塑料垃圾怎么办呢？在过去很多年里，答案都是：出口到中国去。然而如今，这条路走不通了。北京几乎完全不收“洋垃圾”了。
（德国之声中文网）2017年年底开始，中国开始控制外国废品流入，其中包括禁止24种固体废物，例如，塑料、纸制品以及纺织品等。
时隔一年，德国向中国出口废料量显著下降。德国废物处理、水及原材料经济联合会（BDE）近日称，2018年德国向中国出口废塑料量将约为1.6万吨，而2017年该数字还是34.6万吨。更直观一点：在德国，每年收集废塑料量达600万吨，新数字意味着，如今只有0.25%的德国废塑料被运往中国。
根据联合国数据，自1992年起，中国接收了全球近一半废品，这使中国废物总量增加了10%至13%。中国进口这些"洋垃圾"，用来提取制造新塑料产品的原材料。
然而由于很多垃圾质量低，而且在一些地方造成环境污染、带来健康隐患。因此，中国向世界贸易组织提交文件，要求调整进口固体废物清单，也就是外界所说的"洋垃圾"禁令。
少了方便的"废料箱"
多年来，中国是世界上最重要的垃圾市场。根据2016年数字，德国向中国出口了56.3万吨"废物，碎片和破损的塑料"，这几乎占德国总废塑料量的十分之一。该数字在2017年下半年呈现显著下降，2018年进一步大幅回落。
如今怎么办呢？ BDE联合会发言人说，"很多以前运往中国的废料，如今被用作工业代替燃料"。例如，水泥厂使用废物来替代化石燃料。
业内人士表示，德国垃圾回收商也着眼于其他亚洲市场，将塑料垃圾运往他国。根据联邦统计局数字，2018年初，印度、马来西亚以及印度尼西亚进口德国废塑料量明显增加。例如，在2017年，德国向印度的塑料垃圾出口量还是4.2万吨，而在2018年前十个月，该数字已经达到5.7万吨。而同期在印尼，该数字从区区600吨，增加到4.95万吨。按照德国垃圾业内的说法就是："一个市场关闭了，该行业就开始寻找另外的市场。"
王凡/雨涵（德新社等）