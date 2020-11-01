中国禁止疫情大国旅客入境

(德国之声中文网) 中国周四 (11月5日)禁止英国、法国、比利时、菲律宾、印度、乌克兰和孟加拉等国旅客入境，原因是这几国的新冠疫情相当严重，只好推出「合情合理」的防范措施。

新冠病毒3月在全球开始蔓延时，中国禁止所有外国公民入境。到了9月，随着中国疫情得到控制，北京逐渐放宽限制，允许持目前有效中国签证及工作类、私人事务类和团聚类居留许可入境中国。前提是他们新冠病毒测试呈阴性，抵达时也要进行两周的隔离后。

现在随着疫情再次在欧洲各地蔓延，中国驻英国大使馆4日表示，北京已决定「暂时停止 非中国公民从英国入境」。随后，驻比利时、菲律宾、印度、乌克兰和孟加拉国的中国大使馆也发出了类似的通知。

中国外交部发言人汪文斌说：「这是中方为应对当前疫情不得已采取的临时性措施。」他也表示，这种调整「合情合理，符合国际惯例，相信也能够得到大家的理解」。

其中，受影响的英国是世界上疫情最严重的国家之一，有近4.8万人的死于新冠病毒感染，病例超过100万。目前每天也新增几乎２万例。英国已经进入新的全国性封锁，以遏制病毒蔓延。

此外，世界上人均感染病例最多的比利时从上周开始也进入封锁状态，而菲律宾的大部分地区在10月份又重新进行封城等措施。

印度则是在上周突破800万例，仅次于美国，而乌克兰和孟加拉也是中国近几个月的输入病例的来源地。

北京除了出台这项临时禁止入境措施，最近还收紧了对来自其他几个国家的旅客的要求，使得入境中国更加困难。

这些要求包括在旅行后48小时内出示中国驻当地大使馆的健康证明，显示核酸测试和抗体测试的结果等等。新规定适用于来自新加坡、加拿大、德国、巴基斯坦、南非和美国等国家的旅客。

新规临时上路惹议

法新社报导，严格的两项检测入境要求和较短的时限引发了一些抱怨。像是中国欧洲商会就说，很多国家都没有提供相关检测，这些措施是「对任何试图回到中国生活、工作和与家庭团聚的人事实上的禁止」。

路透社也报导，由于这些限制措施涵盖了那些持有有效签证和居留证的人，引起了英国的激烈反应。中国英国商会表示：「我们对宣布的突然性和全面禁止入境感到担忧，并等待进一步澄清何时取消。」

与此同时，许多11月计划访问中国的人争相提前预订航班，担心入境禁令持续扩大。根据路透社，中国公民李琳怡(音译)原计划11月中旬从西雅图飞往中国，但即使票价上涨了三倍，她还是将航班改到11月6日。

她说：「机票在几秒钟内就卖完了，因为大家都在争分夺秒地赶着截止日期......我这几天急着卖掉很多家当，以防回不了美国。」

按11月3日载客量计算，中国最大的航空公司中国南方航空公司表示，将暂停来自21个国家的乘客的中转服务，这些国家大多是非洲和亚洲国家，包括印度和菲律宾。

邹宗翰/杨威廉 (法新社、路透社)