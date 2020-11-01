 中国禁止疫情大国旅客入境 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.11.2020

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中国禁止疫情大国旅客入境

新冠病毒2019年底在中国出现。北京以严格的旅行限制和防疫措施控制住疫情。现在境外输入成为最大的风险。

Coronavirus - München - Ein Schild mit der Aufschrift Maskenpflicht (Peter Kneffel/dpa/picture alliance)

德国感染数字持续攀升，目前一天最多接近两万例，成为中国严格防范入境的其中一国。

(德国之声中文网) 中国周四 (11月5日)禁止英国、法国、比利时、菲律宾、印度、乌克兰和孟加拉等国旅客入境，原因是这几国的新冠疫情相当严重，只好推出「合情合理」的防范措施。

新冠病毒3月在全球开始蔓延时，中国禁止所有外国公民入境。到了9月，随着中国疫情得到控制，北京逐渐放宽限制，允许持目前有效中国签证及工作类、私人事务类和团聚类居留许可入境中国。前提是他们新冠病毒测试呈阴性，抵达时也要进行两周的隔离后。

现在随着疫情再次在欧洲各地蔓延，中国驻英国大使馆4日表示，北京已决定「暂时停止 非中国公民从英国入境」。随后，驻比利时、菲律宾、印度、乌克兰和孟加拉国的中国大使馆也发出了类似的通知。

中国外交部发言人汪文斌说：「这是中方为应对当前疫情不得已采取的临时性措施。」他也表示，这种调整「合情合理，符合国际惯例，相信也能够得到大家的理解」。

其中，受影响的英国是世界上疫情最严重的国家之一，有近4.8万人的死于新冠病毒感染，病例超过100万。目前每天也新增几乎２万例。英国已经进入新的全国性封锁，以遏制病毒蔓延。

此外，世界上人均感染病例最多的比利时从上周开始也进入封锁状态，而菲律宾的大部分地区在10月份又重新进行封城等措施。

印度则是在上周突破800万例，仅次于美国，而乌克兰和孟加拉也是中国近几个月的输入病例的来源地。

北京除了出台这项临时禁止入境措施，最近还收紧了对来自其他几个国家的旅客的要求，使得入境中国更加困难。

这些要求包括在旅行后48小时内出示中国驻当地大使馆的健康证明，显示核酸测试和抗体测试的结果等等。新规定适用于来自新加坡、加拿大、德国、巴基斯坦、南非和美国等国家的旅客。

Flugzeug I China Southern Airlines I Boeing 737-800 I Flughafen Guangzhou (picture-alliance/M. Mainka)

最新的数据则显示，从3月到10月下旬，中国国际客运航班数量将比去年同期下滑96.8%至592班。

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特朗普顾问伯克斯（Deborah Birx ）医生在大选前夕要求美国政府针对美国的新冠疫情采取更严厉的措施。

德国等欧洲国家正在经历新一轮严峻疫情，公共生活再次停摆。这时，一些德国媒体将目光转向中国：为何中国迄今没有出现第二波疫情？全球最早爆发疫情的武汉，如今怎么样了？

世界旅游业理事会周五发布预测说，今年全球旅行和旅游业将减少1.74亿个工作岗位，损失4.7万亿美元。持续下去，该行业面临全面崩溃。

新规临时上路惹议

法新社报导，严格的两项检测入境要求和较短的时限引发了一些抱怨。像是中国欧洲商会就说，很多国家都没有提供相关检测，这些措施是「对任何试图回到中国生活、工作和与家庭团聚的人事实上的禁止」。

路透社也报导，由于这些限制措施涵盖了那些持有有效签证和居留证的人，引起了英国的激烈反应。中国英国商会表示：「我们对宣布的突然性和全面禁止入境感到担忧，并等待进一步澄清何时取消。」

与此同时，许多11月计划访问中国的人争相提前预订航班，担心入境禁令持续扩大。根据路透社，中国公民李琳怡(音译)原计划11月中旬从西雅图飞往中国，但即使票价上涨了三倍，她还是将航班改到11月6日。

她说：「机票在几秒钟内就卖完了，因为大家都在争分夺秒地赶着截止日期......我这几天急着卖掉很多家当，以防回不了美国。」

按11月3日载客量计算，中国最大的航空公司中国南方航空公司表示，将暂停来自21个国家的乘客的中转服务，这些国家大多是非洲和亚洲国家，包括印度和菲律宾。

邹宗翰/杨威廉 (法新社、路透社)

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