中国禁止“洋垃圾” 欧美塑料垃圾哪去了？

（德国之声中文网）一阵风将有毒废气吹至马来西亚首都吉隆坡的一处住宅区。47岁的彭蕾（音）生活在吉隆坡的仁嘉隆镇，她抱怨"特别是在夜晚，回收工厂的机器开始运转融化塑料时，不仅臭气熏天，烟雾让肺部都隐隐作痛" 。

"最糟糕的是，没有人能躲过这些有毒烟雾。"距离他的房子一公里处，经常有数百吨塑料垃圾被非法燃烧。彭蕾的三名子女都罹患气喘，她的丈夫因为肺癌住院。一年半以来，越来越多塑料垃圾被送到仁嘉隆镇回收融毁，这个村庄在全球垃圾危机中首当其冲。

2017年7月18日，中国在世界贸易组织于日内瓦举行的会议上宣布减少进口塑料和纸类垃圾。过去中国每年进口全球56%的塑料垃圾，以及美国6成和欧洲7成的纸类垃圾，用以回收加工。这一切突然被叫停。中方的理由是为了改善环境并保护人民健康。

这项决定让全球的回收系统陷入停滞，并迎来了一个新时代。美国、欧洲、日本、韩国等国家开始为其垃圾寻找新的接收者以及垃圾掩埋场。国际性回收行业组织"国际重复利用工业局"（BIR）局长布鲁内（Arnaud Brunet）表示："全球回收工业受到巨大的冲击。"

新的垃圾回收地

这项惊人的改变所引发的直接后果是供需模式转变。2018年综合纸类垃圾价格从每吨75美元大跌至仅仅数美元。中美的垃圾贸易萎缩了38%，减少35亿美元。

马来西亚的垃圾收集场

企业为数百万吨的垃圾找到了来自东南亚的接收者，地点包括马来西亚、泰国、越南、印尼和印度。许多上述国家的相关进口法规松散，几乎也不进行管控。面对数百万吨塑料及纸类垃圾，不少工业国家的回收空间已经饱和，特别是塑料无法被完全回收，因此只能将垃圾往外送。



垃圾过多，缺乏回收

根据世界银行发表的一份报告，富裕国家向低工资国家所出口的垃圾中，只有10%真正被回收加工。90%的垃圾被烧毁或抛弃在非法垃圾掩埋场，造成环境污染。当地回收业者的垃圾处理业务蒸蒸日上的同时，也制造了传染病病源、引发当地居民肺部疾病或动植物死亡。

有鉴于此，泰国、马来西亚和印尼等东南亚国家不愿再接受外国垃圾。这些国家在过去数月里针对垃圾进口实行限制。印尼停止输入来自西方国家的特定塑料垃圾。印尼驻欧洲的领馆人员在布鲁塞尔对德国之声表示，此举是为了"减少垃圾造成环境损害或破坏生态系统的可能性"，因为"回收比例低"而且垃圾问题已经成为印尼面临的挑战。

环保组织绿色和平的马来西亚活动人士恒凯春表示："尽管出台了进口限制，还是有成堆的集装箱运载着混合塑料垃圾到这些国家。"

美国废料回收行业协会（ISRI）首席经济学家皮卡德（Joe Pickard）指出，美国已经能感受到亚洲对美国市场的限制。"如今被送往美国垃圾掩埋场或焚化站的塑料肯定比一年前更多。"

但他认为，现在正是时候投资更多本土回收设施以及相关技术。"我们必须明白，这也是一种能赚钱的资源。这就是变革的关键所在，包括在地方层面。" 皮卡德指出，欧洲目前出口的塑料垃圾也有所减少。

其他人的垃圾

欧盟28个成员国目前正针对挪威的一项提议尽行讨论，考虑修改《巴塞尔公约》，提高难以回收加工的混合塑料的出口难度。

一名欧洲理事会的消息人士对德国之声透露，虽然各方对挪威的提议表示欢迎，但还是必须考量现实面。"我们担心对塑料垃圾的出口禁令，会对部分成员国及其环境带来不利后果。"并非所有欧盟国家都有足够能力回收特定塑料制品。

该名消息人士表示，欧洲人必须自行解决这个问题。经历了多年的经济增长以及消费数字上涨，14亿中国人所制造的垃圾已经使当地的塑料垃圾回收厂相当忙碌。

拒绝“洋垃圾”！ 中国电子垃圾场变绿了 “电子垃圾之都” 广东省汕头市的贵屿镇很长时间都是全球最大的废弃电子电器拆解地，被称为“电子垃圾之都”，从屏幕到主板，大约5000家小型家族企业回收各种各样的电子产品。这里的污染也因此相当严重。

拒绝“洋垃圾”！ 中国电子垃圾场变绿了 活累钱少 主要的回收部分都是由手工作坊的工人们完成的——用手拆卸、分类和处理，他们或者是在家里做工，或者是在街边摆摊，薪酬却少得可怜。

拒绝“洋垃圾”！ 中国电子垃圾场变绿了 重度污染 拆解过程污染非常严重，工人们得通过燃烧，或者用有毒的化学品来分离贵重金属和其他材质。这个过程中不仅污染空气、地下水也被污染严重，不宜饮用。

拒绝“洋垃圾”！ 中国电子垃圾场变绿了 现代化工厂 2013年当地省政府介入，在市郊建了一个大型工业园区。 想要继续经营的回收商必须移址到这里，园区配备了保护环境的现代化空气和水的过滤系统。

拒绝“洋垃圾”！ 中国电子垃圾场变绿了 更小的利润率，更清洁的空气 工业园区2015年开始营业，租费加大了小公司的成本费用。 一些人因此破产，但益处是，空气质量有了显著的改善。 有居民反映，街道也比之前干净了。

拒绝“洋垃圾”！ 中国电子垃圾场变绿了 “洋垃圾”不来了 中国政府今年宣布了“洋垃圾”禁令，停止进口包括废塑料、未分类的废纸、废纺织原料等垃圾在内的24种洋垃圾。因此，欧洲或美国的电子垃圾不能在出口到贵屿了。至少理论上如此。

拒绝“洋垃圾”！ 中国电子垃圾场变绿了 洋垃圾暗销 多年来，因为从国外流入的洋垃圾数量和品种繁多，中国并未重视当地的电子废品。 与本土垃圾相比，这些电子洋垃圾被送来的时候分类工作做得更好，处理起来更经济。即便是现在，一些回收商正在从明到暗，开始非法进口电子垃圾。

拒绝“洋垃圾”！ 中国电子垃圾场变绿了 垃圾分类，是时候了？ 为了解决国内垃圾问题，北京计划在未来几年投资数十亿美元用于本土垃圾处理， 据当地媒体报道，中国当局正试图鼓励人们在家中给垃圾分类。 作者: Harald Franzen



BIR的布鲁内表示："中国正在建立自己的回收系统，进行垃圾分类以及回收利用当地垃圾。中国不再需要我们的垃圾。"

中国也将难以加工再利用的垃圾出口至其它国家。长期以来，向马来西亚输出塑料垃圾的前十名单中，香港一直位列第一。

与此同时，出口至中国的垃圾将继续减少。据中国官媒新华社报道，至2019年底前将进一步禁止8类垃圾进口，或将数量减至最低，其中包括电器、船只汽车废铁和木废材。

不过中国仍愿意进口国外回收处理过的塑料。越来越多中国企业在中国禁止"洋垃圾"后前往东南亚国家设厂，并向中国进口回收塑料。

生活在吉隆坡的仁嘉隆镇的彭蕾表示："我和邻居数过，小镇周围有40家回收厂"，自2017年秋季，回收厂"如同雨后春笋般出现"。许多回收厂是由中国公司经营。曾经笼罩中国城市的有毒废气，如今转移阵地来到马来西亚的仁嘉隆镇。