中国禁止国脚纹身 德国亦有相关讨论

（德国之声中文网）中国国家体育总局本周在官网发布消息，就五个方面回复了《关于中国足球振兴刻不容缓的提案》。其中对各级国家队运动员纹身问题提出的具体要求受到广泛关注。

该要求规定："国家队及U23国家队运动员严禁有新的纹身，对已有纹身者劝诫其自行清除纹身，如有特殊情况经队伍同意后必须在训练、比赛过程中对纹身进行遮挡；U20国家队及以下各级国家队，严禁征调有纹身的运动员。"

体育总局还表示，各级国家队将严格落实《管理办法》的相关要求，充分展示中国足球运动员积极向上的精神风貌，做好社会表率。

并非首次 更为严格

其实早在2018年，中国足协已就纹身问题勒令各俱乐部、球员进行整改。不少球员会用绷带或袖套遮挡自己的纹身，队员合影时，也常常会通过后期修图去除纹身。

中国知名体育解说员韩乔生在最新评论中也提到这项三年前的整改规定，他在新浪微博上发文分析，随着归化风潮的来席，这项（三年前的）规定也就"打水漂"了。这名解说员所说的"归化风潮"是指来越多的运动员选择放弃原国籍，代表中国参加国际赛事。

至于此次新规的不同之处，韩乔生写道："这次想简单遮挡一下，可不行了。要有个前提，那就是有特殊情况，并且要国足同意，才能遮挡后继续比赛和训练。客观来说，纹身不好清除，就看国脚们自己如何处理了。"

在微博上拥有近1400万粉丝的韩乔生还介绍："目前国足阵中，张琳芃、韦世豪、张稀哲、李可和王大雷等人也有纹身。下个月，国足就会公布新一期大名单，这是李霄鹏上任国足后的首期大名单，以上纹身球员能否入选国足，引人关注。"

众说纷纭 讨论激烈

对于最新的更为严格的"纹身禁令"，网民讨论热烈，意见不一。有人质疑道："禁止纹身，足球就能振兴了？"还有人讽刺说："抓业务不行，只能抓仪表仪容了。"也有人以梅西和贝克汉姆等拥有纹身的国际顶级球星为例指出：纹身和球技毫无关系。

当然，网上也不乏支持体育局规定的声音，有人写道："行业有行业的规范和要求，支持足协大力整顿球员风貌。"还有人提问："有纹身的时间精力，为何不去努力练好球技？"

也有一些网民表达了自己一分为二的看法："青少年需要引导，禁止纹身没错，但18岁以上就有自主决定的自由了。成年国脚，为什么也要禁纹身？"

拥有35万多粉丝的微博认证体育媒体人陆洋更加具体地分析道："文身这个事情因为涉及到皮肤损害和炎症的风险，是对球员身体健康略有影响的。但是话说回来，这种影响应该远低于抽烟喝酒对健康的危害。所以如果真心加强运动员管理，不如先从烟酒开刀，而且足协和总局领导们也先以身作则带头禁烟禁酒，大伙觉得这样如何？"

大多数德国足球运动员基本都有或大或小的纹身

德国的纹身讨论

陆洋提到的有关纹身的健康隐患问题在世界足球大国之一的德国也会有相关讨论。不少德甲足球俱乐部的青训（青少年训练）部门一直都有禁止纹身的规定。

2011年，时任云达不莱梅俱乐部（SV Werder Bremen）体育总监阿洛夫斯（Klaus Allofs）要求其俱乐部的球员禁止纹身，因为纹身有不可预测的风险，例如发炎感染，可能会导致球员长期缺席。

尽管如此，却鲜有德甲俱乐部跟进这一做法，更没有来自国家层面的统一规定。随着越来越多的足球运动员大面积纹身，科隆德国体育大学教授弗洛伯斯（Ingo Froböse）于2017年发出呼吁：所有俱乐部都应该禁止球员纹身。因为根据他的研究，大面积的纹身会导致球员的表现水平会下降三到五个百分点。他解释说："60%到70%的墨水不会停留在皮肤上，而是进入血液，因此复原能力会受到影响。"弗洛伯斯指出，大面积纹身对身体的排汗和调节温度的能力都有影响。

然而，俱乐部对其呼吁充耳不闻，这让60岁的弗洛伯斯感到惊讶。有的俱乐部解释，纹身属于个人选择。但弗洛伯斯无法理解，因为他认为："从球员的健康和表现以及他们对社会的责任来看，（这种解释）是不对的。"

弗洛伯斯的观点在德国似乎属于少数人的声音。事实上，大多数德国足球运动员基本都有或大或小的纹身。一家经常为运动员提供服务的柏林纹身店店员根据自身经验介绍："运动项目越受欢迎，这个项目里纹身的运动员越多，比如足球。而在德国不太普及的网球运动里，纹身的运动员就比较少。"

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