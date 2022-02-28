中国社媒封杀反战声音 金星谴责普京被微博禁言

（德国之声中文网）现代舞蹈家、著名主持人金星在微博有近1358万粉丝。在发表反战言论后，目前她的微博处于被禁言的状态。3月1日，金星在微博上写道：2022年最惊悚的事情是：一个脖子上被拴着铁链的中国女人说，这世界不要俺了！一个疯狂的俄国男人说：不要俺继续当总统，俺就不要这个世界了！"微博还配以一张身着蓝黄亮色服装的女主播照片并写道："从央视小姐姐穿的衣服颜色来看，是支持乌克兰的。停止战争，祈祷和平！"

这条微博发出后不久即被删帖，金星继而写道："我本人没有删微博，是系统给屏蔽了！不带脑子想骂我的人请先在微博上实名认证后再来吧！发表个人观点，尊重所有生命，坚持反对战争！！！ ​​​"

这条帖子发出后，金星在微博上便处于被禁言的状态。用户可以看到，金星最后一条有关系统屏蔽其反战帖子的微博获得4.5万个点赞，9404次转发。但网友留下的1141条评论已被屏蔽。

俄罗斯入侵乌克兰后，中国迄今拒绝称俄罗斯的行为为"侵略"。为配合官方立场，在受到严格审查的微博等中国国内社交平台上，一开始还能"闪现"的支持乌克兰、反对战争的网民言论如今一概遭到封杀。

5名历史学家罕见发声

2月26日，中国5名历史学家--南京大学教授孙江、北京大学教授王立新、香港大学教授徐国琦、清华大学教授仲伟民、复旦大学教授陈雁--联名发表一篇谴责俄罗斯入侵乌克兰的公开信，表态强烈反对俄罗斯对乌克兰发动的战争，坚决支持乌克兰人民保家卫国的行动。公开信写道："连日来，互联网即时直播战况：废墟、炮声、难民……乌克兰的伤口深深地刺痛了我们。作为曾经饱受战争蹂躏的国家，家破人亡、饿殍千里、割地赔款……，这些苦难和耻辱铸就了我们的历史意识，我们对乌克兰人民的痛苦感同身受。"

五位教授还表示："无论俄罗斯有千种理由，万般借口，以武力入侵一个主权国家都是对以联合国宪章为基础的国际关系准则的践踏，是对现有国际安全体系的破坏......强权不仅会使文明进步的成果和国际正义的原则毁于一旦，还会给俄罗斯民族带来巨大的耻辱和灾难。"公开信还写道："我们坚决支持乌克兰人民保家卫国的行动。我们担忧俄罗斯的武力行为将导致欧洲乃至整个世界局势的动荡，引发更大范围的人道主义灾难。"

这封在中国社媒平台微信上发出的公开信几小时后便被封杀，目前只能在推特等外网平台上看到。

不仅中国名人和学者的反战声音在中国社媒上被封杀。无论是在乌克兰的中国人发出的呼吁国人不要调侃战争的小视频，还是中文流利的乌克兰翻译吉利呼吁中国人帮助乌克兰制止侵略者、乌克兰少女玛莎恳请中国网民不要拿战争开玩笑的短片在中国的微信、微博等社交媒体也都迅速被封杀。玛莎说："很遗憾，网络上那些对于战争的调侃，正深深的刺痛着乌克兰人民的内心，也影响着在乌克兰的生活工作的中国朋友们 。"

封杀、屏蔽、禁言--围绕俄罗斯入侵，微博等中国社交平台几乎封杀了所有支持乌克兰的声音。只在中国撤侨的话题上，微博上尚能看到一些质疑的声音。有人问道，"为什么这么晚才撤侨"，"中国撤侨为何不通过俄方航班"，有人担心地写道："哎，等中国撤侨完毕，可能会有一场大战了。"

在屏蔽金星、5名历史学家以及普通民众呼吁停止战争、谴责普京的声音的同时，中国网络上大量粉饰普京侵略行径、甚至为普京叫好的声音却被允许继续传播，各种污蔑乌克兰的假新闻也大行其道。其中之一就是将奥地利媒体2月4日发布的环保人士躺在象征气候死亡的黑色"尸袋"中抗议气候政策的短片剪辑成几秒发到网上，影片中一阵风吹过，其中一个"尸袋"里面的人动了一下。假新闻发布者称，这是乌克兰电视台在炒作所谓的"俄乌冲突"阵亡者。

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