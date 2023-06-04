中国社媒审查升级 外国使馆微博纪念六四被删

（德国之声中文网）每年六四期间，中国互联网上对于相关敏感元素的审查就显得比平日更加严格。例如去年6月3日，中国的「直播一哥」李佳琦就因为在直播带货时晒出坦克造型蛋糕，直播随即被无预警中断。

到了今年六四，有中国网民表示，一些去年还能发的内容今年连发都发不出去了，甚至连转发或不含敏感词的评论都会导致帐号禁言甚至永久封号的惩罚。根据推特博主「李老师不是你老师」所公布的网友投稿和留言显示，微博、微信、抖音、哔哩哔哩、网易云音乐、小红书等平台都有网友遭遇相关情况，也有部分线上游戏和应用以「系统维护」为由，禁止在上周末更换头像、昵称等个人信息。

在上述平台中，有消息指出短视频社群平台「抖音」官方在六四前夕发出通知要求各大网红、品牌方在6月3日至5日间，禁止发布「坦克」、「蜡烛」、「含义不明的数字」、「有年代感的老照片」、「含人群聚集、维多利亚港、天安门、颐和园、烛光、物体排成一排」和成龙、梅艳芳在内多位港星等元素。甚至还要求这段期间转发、评论和点赞数都不能是敏感数字。不过，根据德国之声实际测试，目前在抖音国际版TikTok网页仍可以搜索「天安门」、「六四」等关键词。

外国驻华使馆被删帖

不少外国驻华使馆也在6月4日当天于微博上发布与六四有关的内容，不过其中大部分已经被删除。德国驻华大使馆微博在6月4日凌晨发布了一段约20秒的蜡烛短片，大约10分钟后即遭到删除。

英国驻华大使馆在微博上传「1989六四人民日报头版」，随后也迅速被删除了。英国大使馆事后于其推特帐号表示：虽然中国禁止对1989年6月4日发生的惨烈事件进行任何公开讨论，但「我们今天在社交媒体上发布这张图片，以此说明党媒事实上曾报道过这一事件」。

欧盟驻华代表团在微博帐号「欧盟在中国」发布了一张挪威画家孟克的著名作品《呐喊》，并且写下「我们不会忘记，我们永志不忘那些铭记历史的人」，目前也已被删除。不过，荷兰驻华大使馆在同日于微博上传了阿姆斯特丹莱顿广场的坦克车照片至今还在其页面上。荷兰驻华使馆写道：「在阿姆斯特丹市中心，大家可以看到这个乌克兰军队破坏的俄罗斯军车。今天是展示这辆军车的最后一天。破坏的军车提醒观众我们民主的脆弱性和复原能力。」

六四「闭嘴节」

无法在中国社媒平台上纪念六四，网友们纷纷改往推特讨论，有中国网友在推特上表示，曾「尝试在6点04分发微博但那一分钟怎么都发不出去」、「只是发『毕竟西湖六月中，风光不与四时同』就被禁了」。也有人批评道，许多外国驻华使馆微博发布六四相关的帖子仅仅是该帖被删除，一般的民众评论却遭受封号：「对境外势力总是拭目以待，对境内屁民严惩不贷」。也有人嘲讽：「建议以后把每年的六月四日，定为中国的传统节日：闭嘴节」、「昨日一过，审查员松一口气，看着身边黑压压一片的同事，满身疲惫，……，终于可以睡觉了」。

此外，尽管香港政府禁止六四纪念活动，但美国驻港澳总领事馆仍在其推特上发出在领事馆窗台上摆满蜡烛的照片，加拿大驻港澳总领事馆、英国驻香港总领事馆和欧盟驻港澳办事处的推特也都不约而同在6月4日发布了蜡烛照。

中外交部驻港公署点名美国

中国外交部驻港公署发言人在当天晚间9点多对此发布声明批评：「针对美国个别政客及美国、加拿大等个别国家驻港总领馆今日上演拙劣政治戏码，操弄人权等话术工具，和一些反中乱港分子一唱一和，妄图挑动事端、干预香港事务和中国内政，外交部驻港公署发言人表示坚决反对和严厉谴责。」同时指出，香港目前正从由乱到治走向由治及兴，呼吁「少数外部干预势力及美国等个别国家驻港机构认清形势，恪守国际法和国际关系基本准则，……，立即停止徒劳无功的政治操弄，趁早放弃乱港遏华的痴心妄想。」

（综合报导）

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