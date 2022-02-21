 中国社交应用豆瓣被“整改”下架 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.03.2022

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时政风云

中国社交应用豆瓣被“整改”下架

拥有庞大用户群的社交网站豆瓣又一次面临整改。中国网信办督导组已进驻该公司，原因是豆瓣网“存在严重网络乱象”。

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中国社交问答网站「知乎」有超过1亿用户，透过向社群提出问题互动。现在传出中国官方要求整改，原因知乎？

继中国网信办今年八月底发表通知，宣布取消明星艺人榜单等十项措施之后。中国对于“饭圈”乱象治理如今更进一步。中国演出行业协会发起《构建清朗网络文化生态自律公约》。包含微博、抖音在内的平台将对严重违规账号实施联合惩戒。

中共中央宣传部最近在北京召开电话会议，将进一步打击「新闻敲诈」和「假新闻」，这预计会对中国的社交媒体平台带来更大的压力。

中国互联网监督机构周五（５月２１日）称，发现抖音、快手、360浏览器和360搜索等共10５个应用程序不正当收集、使用用户数据，要求其限期整改，解决问题。

（德国之声中文网）据中国媒体报道，3月15日，国家互联网信息办公室指导北京市互联网信息办公室派出工作督导组，进驻豆瓣网督促整改。此一行动"针对当前豆瓣网存在的严重网络乱象"。

豆瓣（Douban）是中国最大的电影、书籍等信息分享平台，并具备社交属性。它创办于2005年，最初主要提供关于书籍、影视、音乐、戏剧等文艺作品的信息，介绍及评论内容都由用户提供，逐渐从"文艺青年的聚集地"发展到以用户多元性著称的平台。

根据豆瓣官方在2019年披露的数据，豆瓣注册用户在2亿以上，月活跃用户量超过4亿。近年来，豆瓣多次成为网络热议事件的发源地比如粉丝养号刷评分等"饭圈"行为就曾多次引起平台冲突。根据网信办的统计数据，2021年全国受理网络违法和不良信息举报共1.66亿件，其中豆瓣的受理量为351.4万，位于全国主要商业网站的第六位。

2021年，豆瓣成了"饭圈·清朗"行动的重点整改区域。据该网站的信息，截至2021年11月底，在整治"饭圈乱象"专项行动中，豆瓣已删除违规和不良信息42万余条，禁言违规账号近5000个，解散或停用问题小组80余个。此外豆瓣还进行了"清朗违规财经信息"、"用户账号运营乱象"等专项行动。

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APP部分下架

据国家网信办通报信息显示，2021年1月至11月，国家网信办指导北京市网信办，对豆瓣网实施20次处置处罚，共累计罚款900万元。

2021年年底，网信办负责人约谈豆瓣网主要负责人、总编辑，针对豆瓣网及其账号“屡次出现法律、法规禁止发布或者传输的信息，依据《中华人民共和国网络安全法》等法律法规，责令其整改”，予以共计150万元罚款的行政处罚。

豆瓣APP还曾因超范围收集个人信息问题多次被工信部通报整改。公开资料显示，豆瓣网隶属于北京豆网科技有限公司。

据路透社周二（3月15日）报道，华为、小米等应用商店里，豆瓣应用目前已被下架；苹果App Store里，则仍可正常搜索到。

在中国另一个社交媒体微博上，网友也注意到了豆瓣被整改的消息。尽管有人感到惊讶："豆瓣一副人畜无害的样子，招惹谁了？"但比例上明显更多的人表示支持，认为该网"乌烟瘴气"，" 早该管管了！"甚至指向更多平台："微博、B站、虎扑、知乎、抖音、小红书都不一起吗？"

有网友担心"豆瓣又要经历一次大规模炸号禁言了"。一位老用户写道："如果有一天豆瓣真没了我会疯，失去豆瓣我人生的一半乐趣都会消失。"另一位感叹"经过几次整改，想在豆瓣上发表个什么睾论就要忍受长时间的审核和莫名其妙的违禁词封禁。"

 

（综合报道）

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