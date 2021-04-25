 中国碳排量超过所有工业发达国家总和 | 科技环境 | DW | 09.05.2021

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科技环境

中国碳排量超过所有工业发达国家总和

中国的年度温室气体排放量首次超过了所有发达国家的总和，这是美国智库荣鼎集团得出的结论。然而，若从历史角度看，中国人制造的环境垃圾尚远远少于西方人。

China Kohlekraftwerk Datong

山西大同的煤炭发电厂

DW.COM

全球最大排放国中国在去年的联合国会大会上承诺2060年达成碳中和。如此雄心勃勃的目标是否能获得实现？

中国宣称将在2060年实现净碳排量为零，这个消息难免令环保主义者受到鼓舞。然而，习近平的这个承诺会不会变成对世界的“忽悠”？客座评论员邓聿文分析这一承诺背后的政治考量。

至2060年，中国要实现二氧化碳零排放。为达此目标，还要走很长的路。尽管做出了气候保护承诺，但中国每年都有新建成的煤电厂并入电网。

彭博新能源财经发布的研究报告显示，中国去年新增风电装机容量57.8吉瓦，超出全球其它地区的总和。全球能源监测组织的研究则表明，中国去年在全球煤电发展中占主导地位。

（德国之声中文网）一项最新研究显示，中国的年度温室气体排放量首次超过了所有发达国家的总和。根据与欧盟国家、美国和国际经合组织（OECD）其余成员国的比较结果，美国智库荣鼎集团（Rhodium Group）估计，2019年，这个全球人口最多国占了全球二氧化碳当量（CO2e）排放量的27% -- 远超排名第二的美国（11%）。另外，印度首次以6.6%的比例升至第三位。

超过140亿吨   

二氧化碳当量（CO2e）是一种计量单位，用于标准化不同温室气体对气候的影响。各种气体对温室效应所产生的效应不尽相同，在大气中的滞留时间亦不同。研究结果显示，2019年，中国的二氧化碳当量排放数值首次超过140亿吨。这意味着，自1990年以来，排放量翻了3番。数字表明，过去10年中，中国碳排放量又增加了25%。  

根据计算结果，2019年，全球排放量升至520亿吨，10年内增加了11.4%。14亿人口的中国的人均排放量为10.1吨，略低于经合组织平均水平的10.5吨，远低于美国的人均17.6吨。就此而言，美国对全球变暖的人均贡献更大。   

不过，荣鼎咨询集团的研究报告指出，2020年，中国的人均排碳份额可能有所加大，原因是，该国温室气体排放量增加约1.7%，而大多数国家的温室气体排放量因新冠大流行瘟疫而有所下降。虽然如此，研究报告强调，总体而言，中国 "仍远未超过 "发达国家自1750年以来对温室效应的历史贡献。二氧化碳在大气中存留数百年。全球变暖是长期积累的及当前的温室气体结合之结果。 

China E-Auto Zoytye Zhidou E20 EV

中国近年来大力推动电动汽车发展

温室气体有很长历史    

强势增长和煤炭在中国能源结构中的高份额被认为是导致中国二氧化碳排放增加的主因。但作为世界上最大的煤炭消费国，北京已承诺在气候保护方面做出新努力。在两周前由美国总统拜登主持的视频气候峰会上，中国领导人习近平承诺，将首先在2025年前 "严格限制 "煤炭消费的增长，然后，从2030年开始 "逐步减少"。  

这位中国国家主席还重申了他的承诺，即中国决心在2030年前使其二氧化碳排放达到峰值，并在2060年前实现碳中和。这意味着零排放、或完全抵消二氧化碳排放。目前，中国的能源供应约60%依赖煤炭。

出口增幅超预期   

几乎在与该美国智库的研究报告公布的同时，中国海关总署在北京宣布，上个月，该国对外贸易同比强劲增长32.3%，进口也急剧增加了43.1%。这一增幅颇出专家们意外。专家们曾预期出口会略有减弱。 

高增长的部分原因是上一年的比较基础较低，-- 去年首季，中国经济因新冠瘟疫爆发而大规模滑坡。业界人士认为，商品价格上涨、国内需求恢复和中国货币走强也是进口大幅增长的重要因素。

 

（德新社，路透社）

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