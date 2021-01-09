 中国确认疫调行程 世卫：非找罪魁祸首 | 科技环境 | DW | 12.01.2021

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科技环境

中国确认疫调行程 世卫：非找罪魁祸首

新冠肺炎疫情爆发一年多后，在北京试图阻挠调查的指责声中，10名国际专家将从14日开始访问中国，探究新冠病毒起源。

Schweiz | Tedros Adhanom Ghebreyesus - Direktor der WHO

世卫秘书长谭德塞确认世卫专家小组14日将进入武汉调查疫情起源。

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世卫说，两名专家被拒绝进入中国，溯源小组无法取得签证。中国政府则反驳表示，访问的细节和日期尚未确认。

世卫说，中国已经批准其专家进行疫情起源调查，不过世卫10人小组当中有人在出发后，还未获得北京批准入境。世卫也罕见发出批评。

在面对新冠病毒溯源问题时，北京曾反复呼应世卫表示相关调查不该「政治化」，但在世卫小组出发前，中国外交部却透过官媒采访和记者会表达立场。

世卫专家团预计赶在1月18日世卫组织执行委员会开会之前，动身前往中国调查新冠起源。这次他们能进得了武汉吗?

(德国之声中文网)  世界卫生组织周一 (1月11日)重申，专家14日赴中国开始调查新冠病毒起源不是在找「罪魁祸首」。

世卫紧急情况主任瑞安说，调查是为了科学而不是政治。他说，找到这个「动物和人类界之间的中介」非常重要，一定要完成。专家表示，解开病毒如何从动物首次跳到人类的谜团，对防止病毒再次流行至关重要。

在受到干扰和严格审查之后，世卫秘书长谭德塞11日也确定专家团将进入武汉调查。他说：「研究将在中国武汉开始，以确定早期病例的潜在感染源。科学证据将推动假设，然后将成为进一步的长期研究的基础。」

谭德塞恳求外界给予调查团开展工作的空间。他说 :「我们很高兴，一个由科学家组成的国际团队，来自10个机构和国家的杰出专家正开始前往中国，与中国同僚一起参与和审查关于新冠病毒起源的科学研究。」

他强调，这次调查不止对本次疫情很重要，「对全球卫生安全的未来，以及管理具有流行病潜力的新兴疾病威胁也很重要」。

中国外交部在回应外媒询问时也表达支持相关研究，但强调「溯源极可能涉及多国多地，世卫组织将视需要对其他国家和地区进行类似的考察」。

而当日本共同社记者询问：「虽然中国很早就有效控制了疫情，但到现在一直不接受外国专家来华开展病毒溯源。中方为什么现在才能接受外国专家？」

中国外交部发言人赵立坚回应说：「我刚才已经非常全面地介绍了中方的立场。你刚才没有好好听吧？下次请你仔细地、好好地听完我的介绍之后，再提这样的问题。 」

Illustration Mikroskop Coronavirus

最近在英国和南非发现的新变种病毒似乎更具传染性，但尚未有证据表明变种病毒会增加疾病的严重性。世卫秘书长谭德塞也警告，世卫在16日接到了日本出现该病毒新变种的通知。

此前世卫调查团行程遭到中国拖延，世卫组织原本预计调查于上周开始，但令联合国卫生机构感到意外和失望的是，两名成员出发后，中国政府在最后一刻突然宣布因入境许可问题而暂停他们入境。中国卫健委直到11日才宣布世卫专家将在14日进入中国调查。

法新社报导，自武汉首次出现疫情以来，这种新型冠状病毒已造成近200万人死亡，登记在案的病例超过9000万。而随着病毒在世界各地传播，病毒已经发生了数千次变异。

邹宗翰/张慈 (法新社等)

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