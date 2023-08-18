 中国确认习近平将出席南非金砖峰会 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.08.2023

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中国确认习近平将出席南非金砖峰会

中国外交部确认，中国国家主席习近平下周将出席在南非举行的金砖国家领导人峰会并对南非进行国事访问。外界普遍预期本届峰会将重点讨论金砖国家扩容以及如何在新开发银行内促进本币融资和信贷等问题。

此次金砖国家峰会也将是2019年以来首次以线下形式举办。

此次金砖国家峰会也将是2019年以来首次以线下形式举办。

（德国之声中文网）中国外交部周五（8月18日）发布消息称，中国国家主席习近平将于8月21日至24日出席在南非约翰内斯堡举行的金砖国家领导人第十五次会晤并对南非进行国事访问。在南非期间，习近平还将同南非总统拉马福萨共同主持中非领导人对话会。

海关总署和农业农村部前一日联合发布公告，决定自公告发布之日起，认可南非部分区域为口蹄疫非免疫无疫区，允许这些区域内符合中国法律法规要求的牛肉等相关产品输华。

中国是金砖国家的核心成员国。金砖国家目前还包括巴西、俄罗斯、印度以及南非。

金砖国家人口总数占世界人口的40%以上，经济总量占全世界的26%。

金砖国家的宗旨是将世界主要新兴经济体的利益联系在一起，但也寻求扩展到其他民间和政府领域。

普京将是唯一一位无法亲自到场的领导人

南非官方表示，由于国际刑警组织发出的通缉令，俄罗斯总统普京将不亲自前往南非出席此次峰会

美联社表示，这可能会让普京感到尴尬，因为他将是5个成员国当中唯一一位无法亲自到场出席峰会的领导人。克里姆林宫发言人佩斯科夫证实，普京决定以视频连线的方式出席峰会。

据路透社的报道，俄罗斯外长拉夫罗夫将代替普京前往约翰内斯堡出席峰会。

由于国际刑警组织发出的通缉令，俄罗斯总统普京将不亲自前往南非出席此次峰会。

由于国际刑警组织发出的通缉令，俄罗斯总统普京将不亲自前往南非出席此次峰会。

金砖国家扩容

法新社报道称，这届峰会邀请参加的国家总共有69个，包括非洲所有国家。非洲国家中的阿尔及利亚、埃及和埃塞俄比亚都有意加入金砖国家。

此次金砖国家峰会也将是2019年以来首次以线下形式举办。此间，乌克兰战争爆发，南非经济面临崩溃，中印两国间的竞争加剧，金砖国家也在为这个组织寻找新的定位。

巴西总统卢拉表示，他支持更多国家加入金砖国家，他准备在峰会期间提出这项议题。今年8月初，卢拉公开批评七国集团（G7）是一个不应该存在的“俱乐部”，因为该集团讨论地缘政治的方式已经过时。他还说，国际货币基金组织（IMF）经常帮助“沉没的国家”。卢拉曾在今年4月访问中国时，间接批评IMF对巴西邻国阿根廷提出严苛的削减开支的条件以换取纾困贷款。

印度观察家研究基金会研究员辛格(Antara Ghosal Singh)在接受德国之声采访时表示，“对印度而言，金砖五国与七国集团并不矛盾。印度一直在寻求加强与美国、日本和西欧的伙伴关系，以支持其发展进程。 印度认为，这些国家可能会相对衰落，但它们仍然是印度可以依赖的资本、技术和市场的主要来源，也是印度可以寻求进入的地方。”

巴西外长维埃拉（Mauro Vieira）说，目前已经有大约20个国家正式提交加入金砖国家的申请。他表示，有望加入的国家包括阿根廷、阿联酋、沙特阿拉伯、印尼、伊朗和委内瑞拉。

据报道，对加入金砖国家表达出兴趣的国家超过40个。

南非一位高级外交官对路透社表示，新开发银行仍在研究使用替代货币的可能性，但峰会期间不会谈论金砖国家推出共同货币的问题。

南非一位高级外交官对路透社表示，新开发银行仍在研究使用替代货币的可能性，但峰会期间不会谈论金砖国家推出共同货币的问题。

新开发银行的作用

面对美国和欧盟的孤立，中国和俄罗斯一直在寻求扩大其在发展中国家的经济影响力。中国政府通过中国支持的新开发银行（俗称“金砖银行”）实现这一目标，该银行正在为巴西和其他发展中国家的基础设施项目提供资金。

巴西总统卢拉今年在访华期间在上海参加了新开发银行行长宣誓仪式。而出任这一职务的正是巴西前总统罗塞夫。外界预期这将帮助卢拉加强巴西与南半球国家的联盟，减少对世界银行和IMF等机构融资的依赖。

路透社报道指出，预计下周即将召开的峰会上还将讨论如何在新开发银行内促进本币融资和信贷。南非财政部长戈东瓜纳（Enoch Godongwana）表示，使用本币将有助于降低外汇波动的风险。

自俄罗斯入侵乌克兰和美联储于2022年初开始加息以对抗通胀以来，美元对新兴市场货币的汇率上升，使这些国家偿还美元债务的成本增加。

南非一位高级外交官对路透社表示，新开发银行仍在研究使用替代货币的可能性，但峰会期间不会谈论金砖国家推出共同货币的问题。

法国总统马克龙原本也想出席本届金砖国家峰会，但是在俄罗斯的反对下，他没有受到邀请。

（美联社、法新社、路透社）

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