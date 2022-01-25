 中国研究：灭活疫苗对预防Delta变种病毒有效 | 科技环境 | DW | 01.02.2022

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科技环境

中国研究：灭活疫苗对预防Delta变种病毒有效

一项最新研究的结果显示，中国最广泛使用的两款新冠疫苗对Delta变种病毒的保护例超过50%，而对有症状感染的保护力也达到60%。有专家认为，这些结果代表灭活疫苗对预防Delta变种病毒有效。

China Qingdao | Coronavirus | Impfkampagme

一项最新研究的数据显示，中国两款最广泛使用的新冠疫苗对Delta变种病毒的保护力为52%。

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北京冬奥会临近，中国多个城市却爆出新冠感染疫情。中国迄今的防疫政策面临考验，一旦失败将造成巨大后果，而且全世界都会感受到影响。

根据一份香港的研究报告显示，施打两剂中国科兴疫苗的人应另寻不同的疫苗作为加强剂。若第三针仍是科兴，体内抗体水平将不足以对抗奥密克戎变异株。

在中国大陆出现奥密克戎确诊病例之际，来自香港的最新研究显示，接种了中国科兴新冠疫苗的受试者对这一变异株难以产生足够的中和抗体。

(德国之声中文网) 路透社周二 (2月1日) 报导，根据中国现实世界数据做的一项研究显示，中国最广泛使用丶由中国科兴生技公司和中国国药集团研发的两款新冠疫苗，被证明对新冠的Delta变种病毒有效。

研究人员在一篇获得同业审查的论文中写道，这两款疫苗对Delta变种病毒的保护力为52%，而对有症状感染的保护力为60%。这项研究是由中国一个地方疾病控制机构与两所中国大学的研究人员共同执行，论文发表於《内科学年鉴》。

这些数据是对去年5月和6月广东爆发的Delta疫情期间的100多名感染者和其1万多名密切接触者进行分析得出的结果。不过路透社也在报导中提到，这项研究没有产生足够数据来分别提供两款疫苗的有效性，也没有按照疫苗在不同年龄层的表现进行分析。

China Coronavirus | Impfstoff Forschung | Sinopharm

中国国药集团的疫苗是其中一个在中国广泛使用的新冠疫苗。

路透社指出该研究显示，这两款新冠疫苗对肺炎也有78%的保护力，而对新冠重症的保护力是100%。论文的作者指出，在那些完全接种的参与者中，只有6个人的年龄在60岁或以上。

非营利组织国际疫苗研究所总干事Jerome Kim并未参与这项研究，但他告诉路透社：「这项研究结果支持灭活疫苗对预防Delta变种病毒感染有效的推论。」

他说，数据可能会受到接种疫苗和未接种疫苗的受试者之间的潜在差异与不同的病毒暴露风险的影响，因为现实世界的数据通常不像临床试验的数据那样单纯。

在中国持续透过施行「清零政策」来遏制任何本土病毒传播的策略下，中国的感染数比世界其他国家还少。不过，中国没有依照各种变种病毒列出确诊数。除中国外，广泛使用这两种疫苗的国家还包含印度尼西亚丶巴西和阿拉伯联合酋长国。

中国研发mRNA疫苗

虽然这项研究显示中国的新冠疫苗对於感染力强的变种病毒仍有一定效力，但近期中国内部仍持续发现新的本土案例，主要都是由感染力比Delta变种病毒更强的奥密克戎 (Omicron) 变种病毒所造成的。中国家疾控中心主任高福不久前也承认，国产疫苗虽然对Omicron仍然有效，但防护效力明显减弱。

事实上，中国目前也持续研发国产的mRNA疫苗。根据1月24日在医学期刊柳叶刀 (Lancet Microbe) 所刊登的一期临床试验结果，中国的艾博ARCoV疫苗能够在多达95%的接受者中引发免疫反应，并且没有严重不良反应的报告。

该疫苗的第一阶段临床试验是在中国东部浙江省杭州的舒兰医院进行。于2021年6月被中国药品监管部门批准开始临床试验，使其成为中国国产mRNA疫苗的领跑者。艾博ARCoV疫苗正在墨西哥丶印度尼西亚和尼泊尔等国进行三期试验，但尚未公布第二和第三阶段研究的数据。

(综合报导)

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