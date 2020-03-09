中国研究指病毒可传4.5米？港专家反驳

（德国之声中文网）在中国，由中华预防医学会主办的期刊《实用预防医学》，3月5日发表《一宗在公共交通工具内气溶胶传播的新型冠状病毒肺炎聚集性疫情流行病学调查》，以一宗湖南乘坐公共交通1传13人的聚集性疫情为案例。
报告指，病例A於1月22日发病，当天中午没戴口罩乘搭49座全封闭空调客运大巴，传染同车8人（病例B至病例I），被传染者当时都没戴口罩，其中一名被传染者在车厢内与患者相隔7排座位，距离约为4.5米。报告认为新冠病毒在空调丶密闭环境下，有气溶胶传播的可能，病毒传播距离可达4.5米。
许树昌：1.8米已安全
不过，香港政府专家顾问团成员之一丶中文大学呼吸系统科讲座教授许树昌，接受德国之声采访时直言，该研究报告非常粗疏，没有收集环境样本，4.5米传播距离的说法站不住脚，「大巴一般在前面上车，病例A有可能在上车时已经在咳嗽丶打喷嚏，飞沫有机会沾染在他沿途经过的座位上，所以说4.5米没有意思，你无法验证他是坐下後咳嗽才传播，还是上车时已开始传播」。
他解释，飞沫的传播距离有限，飞沫有大小之分，大飞沫可大至10微米，最远喷至1.8米；小飞沫则小至5微米，经过「雾化」将飞沫中的水分抽走并在空气中飘浮，但只是在医院进行抽痰丶插喉或气管镜等医疗程序时才会出现。许树昌重申，在正常情况下，1至1.8米依然是呼吸道飞沫传播的安全距离。
30分钟漂浮空气？除非在太空
该研究调查又指，病例A下车後，大巴停留30分钟，在未经消毒的情况下再载客返回原地，导致车上1名乘客（病例J）被传染，该名乘客的座位与患者早前所坐的座位十分接近，而病例J无其他特殊旅居史和接触史。报告指，个案显示病毒至少在30分钟内可漂浮在空气中并导致感染发病。
对此，许树昌直言推论「垃圾」，指出研究并没有收集空气样本，对比30分钟前後的病毒含量，根本没有证据显示此个案是空气传播(airborne transmission)。他表示，飞沫从人体出来後很快会下沉，并不会在空气中飘浮，「地球有重力，飞沫会落地，不可能漂浮在空气30分钟那麽久，除非是在外太空」。
他补充说，飞沫可以沉降在物体表面，若落在金属丶塑胶等光滑表面可存活48至72小时，因此「最多只可以说是病例A的飞沫落在车上座椅丶扶手或门柄等，所以30分钟後这辆车仍然被污染，新一批乘客经接触而受感染」。
许树昌建议，民众乘搭公共交通工具时宜开窗，保持空气流通，并应全程佩戴口罩，减少双手接触公共物件，切勿在清洁双手前触碰脸部。
他又呼吁业界加强清洁车厢，收车後应用1:99稀释漂白水彻底消毒。
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守护健康第一步：正确洗手！
水和肥皂不可或缺
我们的手无处不在：在日常交往中握手，在乘坐地铁时扶握成千上万个人已经摸过的把手。我们用手拿东西吃，用手开门……而在这些过程中，细菌是少不了的。因此，每个人都应该养成勤洗手的好习惯。
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同为细菌，威力大不同
细菌分很多种类，它们的危险性有很大差异。比如，腐坏的鸡蛋滋生的沙门氏菌，就需要至少1000个才会致病；但是在湿热的气候下，热水处理系统中产生的军团菌，人只要通过呼吸道吸入不到100个，就有可能生病。即使是清洁的空气中，也充满了各种细菌和真菌孢子。
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这里其实比你想象的要干净
人们往往认为厕所很脏，但事实上在每平方厘米的马桶座垫上仅有不到10个细菌。从这个角度来看，厕所反而是最干净的地方之一了。因为有时候连窗玻璃上的细菌和真菌密度都比马桶要高得多，如果你半年才擦一次窗户的话。相比之下，人们打扫厕所的频率则要高得多，一个星期至少好几次。
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键盘：细菌的天堂
在办公室里的情况则要糟糕得多：一张普通的办公桌上，平均每平方厘米就有至少3000个细菌——比马桶盖要脏得多了。而最容易藏污纳垢滋生细菌的就是电脑的键盘了，因为按键之间的细小缝隙最适合细菌繁殖。在这里，平均每平方厘米滋生超过1万个细菌是很常见的。
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所谓“铜臭”其实是真话
不管是纸币还是硬币，都是从很多人的手中来回传递。纽约的研究者在纸币上鉴定出来多达3000种不同的细菌。用非常敏感的检测工具，甚至可以发现大多数纸币上还有可卡因的痕迹——因为瘾君子常常会用纸币来吸食可卡因。因此，商店里的售货员在用手接触钱币之后是绝对不可以再直接去拿食物的。
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霉菌的温床
常常被人误以为干净的冰箱里其实也有很多细菌。这里湿润的环境，还有冰箱里存放的食品中所含有的脂肪和糖分都是霉菌滋生的理想温床。即使定期清洁，也还是难以避免有一些死角——比如冰箱门的橡胶密封垫。
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医院——危险地带
尤其在去医院的时候，特别要注意手的卫生。因为在这里，一些顽固细菌的传播很可能会造成严重的后果，甚至包括病人的死亡。因此在很多医院的洗手池边都放有洗手液，常常还有杀菌消毒的溶液。在到病房看望病人之前，请务必先把手洗干净。
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危险的作案者
这种非常危险的“超级细菌”叫做耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（简称MRSA）。目前现有的抗生素类药物对它都不起作用。而且这种非常顽强的化脓菌即使在没有供养的情况下也能存活七个月之久——在地板上、在桌子上、在皮肤上以及门把手上，它们无处不在。
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铜把手防细菌
哈尔堡的一家诊所启动了一项颇有成功前景的试验：他们把诊所所有的门把手都换成铜质的，因为细菌是不喜欢铜的。结果显示，细菌滋生量降低了差不多一半。不过，这并不意味着洗手不再重要，因为尽管如此人们还是会接触到很多细菌。
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不要矫枉过正
那么我们现在是不是该停止与人握手致意的这个习惯呢？在医院里，这也许是个不错的主意，但是在其它情景下，这就显得有些过于谨慎小心了。更好的途径其实是注重个人卫生：勤洗手，定期清洁电脑键盘和鼠标，在买东西付钱之后不要去摸食物，还有就是，多清洁冰箱吧！
作者: Fabian Schmidt