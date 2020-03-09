中国研究指病毒可传4.5米？港专家反驳

（德国之声中文网）在中国，由中华预防医学会主办的期刊《实用预防医学》，3月5日发表《一宗在公共交通工具内气溶胶传播的新型冠状病毒肺炎聚集性疫情流行病学调查》，以一宗湖南乘坐公共交通1传13人的聚集性疫情为案例。

报告指，病例A於1月22日发病，当天中午没戴口罩乘搭49座全封闭空调客运大巴，传染同车8人（病例B至病例I），被传染者当时都没戴口罩，其中一名被传染者在车厢内与患者相隔7排座位，距离约为4.5米。报告认为新冠病毒在空调丶密闭环境下，有气溶胶传播的可能，病毒传播距离可达4.5米。

许树昌：1.8米已安全

不过，香港政府专家顾问团成员之一丶中文大学呼吸系统科讲座教授许树昌，接受德国之声采访时直言，该研究报告非常粗疏，没有收集环境样本，4.5米传播距离的说法站不住脚，「大巴一般在前面上车，病例A有可能在上车时已经在咳嗽丶打喷嚏，飞沫有机会沾染在他沿途经过的座位上，所以说4.5米没有意思，你无法验证他是坐下後咳嗽才传播，还是上车时已开始传播」。

他解释，飞沫的传播距离有限，飞沫有大小之分，大飞沫可大至10微米，最远喷至1.8米；小飞沫则小至5微米，经过「雾化」将飞沫中的水分抽走并在空气中飘浮，但只是在医院进行抽痰丶插喉或气管镜等医疗程序时才会出现。许树昌重申，在正常情况下，1至1.8米依然是呼吸道飞沫传播的安全距离。

30分钟漂浮空气？除非在太空

该研究调查又指，病例A下车後，大巴停留30分钟，在未经消毒的情况下再载客返回原地，导致车上1名乘客（病例J）被传染，该名乘客的座位与患者早前所坐的座位十分接近，而病例J无其他特殊旅居史和接触史。报告指，个案显示病毒至少在30分钟内可漂浮在空气中并导致感染发病。

对此，许树昌直言推论「垃圾」，指出研究并没有收集空气样本，对比30分钟前後的病毒含量，根本没有证据显示此个案是空气传播(airborne transmission)。他表示，飞沫从人体出来後很快会下沉，并不会在空气中飘浮，「地球有重力，飞沫会落地，不可能漂浮在空气30分钟那麽久，除非是在外太空」。

他补充说，飞沫可以沉降在物体表面，若落在金属丶塑胶等光滑表面可存活48至72小时，因此「最多只可以说是病例A的飞沫落在车上座椅丶扶手或门柄等，所以30分钟後这辆车仍然被污染，新一批乘客经接触而受感染」。

许树昌建议，民众乘搭公共交通工具时宜开窗，保持空气流通，并应全程佩戴口罩，减少双手接触公共物件，切勿在清洁双手前触碰脸部。

他又呼吁业界加强清洁车厢，收车後应用1:99稀释漂白水彻底消毒。