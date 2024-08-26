中国研拟“房屋养老金”引论战 争议为何？

中国政府近日宣布正在研究建立“房屋养老金”制度，将要求业主负担部分房屋维修资金。盡管官方强调以不增加个人负担为原则，消息仍在微博上引发热议，官方也出面辟谣。

（德国之声中文网）中国住房城乡建设部副部长董建国上週五（8月23日）宣布，正在研究建立“房屋养老金”制度，且已经在上海等22个城市试行。他说：“个人帐户通过缴纳住宅专项维修资金已经有了，试点的重点是政府把公共帐户建立起来。”

不过“房屋养老金”的用途和动机为何？公共帐户的资金又从哪里来？相关讨论内容在中国社群平台微博上引发论战，不少人批评该项制度为“变相加征房产税”，指政府“想尽办法割韭菜”、“我都没人帮我养老了，我还给房子养老”。

许多中国网友留言，“人的养老金都没有多少，工资也没有多少”、“修缮房屋不应该有物业出钱吗？年年给物业交那么多管理费也不见他们维修了点啥？”、“70年产权叫我们给养老？”

另外也有人质疑，虽然公共帐户宣称是地方政府筹资，但在地方政府面臨财政危机的情况下，该如何负担，“盖房子的不负责人，政府也没钱修，最后房子是谁的谁自己负责”，呼吁中国政府先解决人民的养老问题。

除此之外，有中国网友认为，官方在中国房地产“低迷到摇摇欲坠的当下”，还想到前所未见的房地产养老金制度，无疑火上浇油，并质疑该项基金最终将沦为“小部分人的私房钱和提款机”。

什么是“房屋养老金”？

综合《中国网》、《观察者》等中国媒体报道，中国房屋养老金制度分为个人帐户及公共帐户，个人帐户支出为现存的“住房专项维修资金”，民众在购屋时已缴纳；此次各方的关注重点则是公共帐户的资金该从何而来。

中指研究院市场研究总监陈文静表示，房屋养老金制度的建立，将为房屋体检、房屋保险提供重要资金支持。此外，公共帐户的资金来源是各界关注的重点，以一定比例提列工程土地出让金、维修经费的增值收益、财政补贴、创设配套金融产品等，都可能是重要探索方向。

中国中央财经大学教授尹飞表示，房屋养老金制度主要使用的是公共资金，公共帐户的款项来自于公共资金，以“不增加个人负担，不减损个人利益”为原则，由地方政府探索资金筹集渠道，因此不会加重屋主的负担。

上海易居房地产研究院副院长严跃进则反驳“房屋养老金是变相房产税”的说法，称公共帐户后续会加快建立，“是政府自己筹资的，不需要个人出资”。中国城市经济学房地产专委会主任王业强接受澎湃新闻采訪时指出，房产税是财产税，居民持有不动产需上缴国家的税收；房屋养老金则是为房屋未来维护及修缮而设立的资金规及帐户，两者本质上不同。

通过收税调节房价 中国楼市何去何从? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

《观察者》报道，中国当前在住房维修及安全管理上面臨最大的问题是“钱不够”，盡管中国政府规定，购房者在购屋时须按建安成本的5％至8％缴纳房屋维修资金，但金额无法满足城市安全维护及老旧社区更新的需求。

据中国住房和城乡建设部数据，截至2022年底，中国有接近20％的城镇房屋已建成超过30年，进入使用年限的中后期。预期至2024年后，将有近八成的房屋成为“老小区”，即屋况存在墙体结构安全隐患、屋面渗漏、设施老化等问题。

中国社群媒体上陆续出现有舆论称，房屋养老金主要针对目标为“老、破、小”建筑物，呼吁民众赶紧脱手。不过中国官方尚未公开对房屋养老金及适用对象的统一定义。

对于中国民众质疑建物的安全维修应该由物业公司主理，破旧小区更新也应由屋主自行出资负责，上海市房地产科学研究院院长严荣表示，虽然法规已确立“谁拥有谁负责，谁使用谁负责”，但房屋安全可能会危及人民群众的生命财产安全，可能对公共地区或设施产生安全隐患或损害，因此须建立合适的制度安排。

中国房市难振

房地产困境仍是中国经济复苏的最大阻力之一。根据中国国家统计局本月15日发布的7月经济活动数据，中国新建住宅价格年度跌幅达4.9％，创下自2015年6月以来最大幅度，超越6月的4.5％。

《金融时报》报道指出，中国政府在今年5月曾要求中国人民银行和国有银行发放3000亿人民币的保障性住房再贷款，欲推动地方政府收购未售房屋，用作社会住宅出租。不过中国人民银行数据显示，该项计画至今为止仅发放247亿人民币贷款，仅占原始计画的8％左右。

（中国网、观察者、新浪经济、金融时报等）

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