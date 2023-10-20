中国石墨出口管制意味着什么？

（德国之声中文网）中国商务部和海关总署周五（10月20日）发布了优化调整石墨物项临时出口管制措施，将此前实施临时管制的球化石墨等三种高敏感石墨物项正式纳入两用物项出口管制清单。

中国商务部表示，这是为了保护国家安全。路透社指出，这是中国控制关键矿产品供应，以应对其制造业主导地位面临的挑战的最新举措，并对此采访了一些分析师。

“未来石墨均价将持续上涨”

Counterpoint Research的高级分析师Ivan Lam表示：“除中国外，其他国家和地区也实施石墨出口管制。石墨在工业中有着广泛的应用，对其使用的需求正在不断增长。我们认为，由于供需失衡，未来石墨均价将持续上涨。”他指出，这其中也有俄罗斯的因素，在俄乌战争之前，俄罗斯是主要的石墨供应国之一。

Ivan Lam指出，高灵敏度石墨是一种高性能材料，在半导体、汽车、航空航天、电池制造和化工等行业有着广泛的应用。“不过，这次管制并不是全面禁止，之前的临时管制期间并没有对任何行业造成重大影响。”

“我认为中国人知道石墨的威力”

中信里昂证券(CLSA)驻东京研究部副主任里希特（Christopher Richter）说：“如果切断世界与石墨的联系将是一个大胆的步骤，因为我认为中国人知道这将使电动汽车在世界各地陷入停顿，并且可能会导致与中国之间的一些贸易争端升级而不是缓和。欧盟和中国，美国和中国。

里希特表示，在目前还能获得石墨的情况下，他认为日本企业可能会做的事情是优先进行寻找替代品的研究，“……通常解决方案是A）寻找替代来源，B）寻找替代材料”。

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“中国不会停止石墨出口，但会加强管制”

首尔现代证券分析师Kang Dong-Jin表示：“中国不会突然停止石墨出口，但会加强监管和审查。目前还不清楚中国将在多大程度上限制石墨出口——这将决定供应链的情况。

“随着这项新的石墨出口限制，严重依赖中国石墨进口的韩国企业，或者整个韩国，将需要寻求替代品，例如来自美国或澳大利亚的矿产品，但这可能会增加许多企业的成本负担。”

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（路透社）

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