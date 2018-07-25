 中国瞄准美农民 特朗普:很恶劣 | 经济纵横 | DW | 26.07.2018

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经济纵横

中国瞄准美农民 特朗普:很恶劣

虽然中国不像美国握有关税筹码，但其巨大的市场成为「贸易战」中的关键，动辄影响美国农业和汽车业的利润营收。

USA Reportage aus Arizona Cowboys auf der Chilton Farm (DW/I. Pohl)

亚利桑那州的农场

(德国之声中文网) 美国农民依赖出口市场生产农产品，并且广泛支持特朗普，因此成为贸易战的目标。随着中美贸易冲突升高，中国等国家对美国大豆、乳製品、肉类、农产品和酒徵收关税。

美国总统特朗普在推特上说：「中国的目标是我们的农民。他们知道我喜欢并尊重农民，想利用这点让我继续容许他们占美国便宜。他们很恶劣，但他们的诡计会失败。我们人很好，但只到此为止！去年中国从我们身上赚了5170亿。」

美国政府週二(7/25)公佈了高达120亿美元援助计划，以帮助美国农民渡过难关。

根据美国农业部的数据，2017年，美国农产品出口额1380亿美元，其中包括215亿美元的大豆，是美国最有价值的出口产品。去年仅中国就进口了123亿美元的大豆，几乎占了一半。

上週，中国推出了一个以「大豆」为主角的英文动画短片，向美国喊话，称美国大豆因贸易战影响，价格已跌至今年新低。

美国汽车倚赖中国市场

美国汽车製造商通用汽车週三(7/25)下调2018全年盈利预测。原因包括全球贸易战日益加剧，导致商品成本上升。

中国市场销售增长强劲，这家美国最大汽车製造商报告第二季度利润仍然增长24亿美元（20.5亿欧元），比去年同期增长44％。第二季度交付的汽车数量超过858,000辆。总收入则为368亿美元，比一年前下降0.6％。

VW Hauptversammlung in Berlin (DW/T. Rooks)

雪弗兰是通用汽车下的一个品牌

通用汽车的首席财务官查克史蒂文斯(Chuck Stevens)表示，2018年通用汽车在全美销量会高于1700万辆的稳定水平，但由于美国目前的贸易政策，2019年的前景未明。

与此同时，意大利和美国合资的汽车製造商菲亚特克莱斯勒汽车公司（FCA）週三报告指出，主要受到中国销量下滑的影响，利润将大幅下滑，特别是玛莎拉蒂跑车。

夏立民/罗法 (美联社﹑德新社﹑路透社)

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