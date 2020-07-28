中国眼中21世纪的世界秩序

(德国之声中文网) 在2017年10月的中共十九大上，中国国家主席习近平表示，中国的 「新时代 」已经到来，中华人民共和国 「每天都在接近世界的中心」。但中国如何想象一个以自己为中心舞台的世界秩序？

波昂大学全球研究中心主任辜学武教授向德国之声表示：「我的理解是，北京的政治人物并不清楚他们想要什么。他们正在用邓小平做实验。」辜学武指的是这位在上世纪80年代发起经济改革的中国政治家。邓小平的着名座右铭是 「摸着石头过河」。

中国问题专家丶前德国驻北京大使史丹泽 (Volker Stanzel)称，中国的犹豫不决也体现在与其在世界上扮演的角色有关的复杂辩论中。这些争论既涉及北京对现行全球秩序的接受程度，也涉及中国认为他们必须领导世界的观点。

尽管这些讨论看起来五花八门丶错综复杂，但根据史丹泽的说法，中国共产党（CPC）在所有事务中拥有最终的决定权，而这些事务不一定关乎世界秩序。「这只是一个关于中国能够以一种能够实施中共理念的方式来运作的问题，并且能够帮助中共保持执政」。

「中国世界秩序 」的核心要素

尽管中国的理想中有许多模糊不清之处，但辜学武教授说，「中国秩序 」中的一些关键要素还是可以被指认出来的。他说：「中国希望建立一个政治上多极化丶功能上多边化丶意识形态多元化的世界秩序。」

这位专家对中国的理想做了下列的解释：

多极化： 一个由中国，美国，欧洲，俄罗斯，也许还有印度几个权力中心主导的世界。

多边主义：一个由几个权力中心，包含中国丶美国丶欧洲丶俄罗斯，也许还有印度所主导的世界。在这个世界上，没有一个国家单独决定全球议程，而是必须由所有权力中心进行谈判。

多元化：世界必须接受不同的治理形式，而不仅仅是自由民主。

辜学武教授指出：「我们已经生活在一个多极化的世界里。」许多政治学家都认为，苏联解体后美国霸权的短暂阶段已经不复存在。

在中国，多边主义一直与习近平的口号 「人类命运共同体 」 连在一起。2019年，习近平在达沃斯世界经济论坛上发表演讲，拒绝孤立主义，将中国定位为多边主义的支持者。

但史丹泽却对此提出质疑。他说：「共同命运是空谈，这个概念需要被定义。你想如何组织世界？用更多的国际法和更强大的全球机构？但我认为中国和美国都对此不感兴趣。」

辜学武教授指出，中国与美国都不重视国际法。他告诉德国之声：「他们只有在符合自己利益时才会接受国际法。如果国际法与他们的自身利益冲突时，他们就会拒绝尊重国际法。」

形象塑造运动与丝绸之路

北京希望透过孔子学院在世界各地推广中国语言和文化来改善其全球形象。同时，中国投资者也在收购媒体公司，试图改变全球对中国的认知。中国还积极参与联合国的工作。史丹泽尔説：「中国担任四个国际机构的主席，这个数量是美国的两倍。他们利用其地位将其政治表达纳入联合国文件中。」

然而，中国的措施在世界不同地区有不同程度的成果。史丹泽补充道：「这种说法在非洲是成功的，在与中国有经济联系的国家更是如此。」

在德国和其他工业化国家，由于中国有些咄咄逼人的外交手段，其形象也因此受到了损害。中国在新疆关押并「再教育」数十万维吾尔族人，而在香港，北京则是大规模限制公民的自由。这些做法都进一步损害了中国在欧美的声誉。

一带一路最初被誉为世界上最大的基础设施项目，但对许多国家来说也变成了一把双面刃。一些批评者说，该项目正在使经济薄弱的国家依赖中国。例如，斯里兰卡在未能偿还贷款後，不得不将汉班托塔的一个深海港租给一间中国公司99年。

中国在亚洲的领导地位

辜学武教授认为，国际社会过於高估中国的野心。他说：「任何一个想领导世界的人，都必须能够免费提供一般的商品，并对利他主义展现一定程度的热情，并在全球范围内实施某些理念。」然而在他眼中，中国缺乏这些特点。他解释道：「中国其实不想取代美国。它甚至对承担这些任务抱持谨慎态度。」

但即使中国不争夺全球霸权，其在亚洲的最高地位也是毋庸置疑的。

习主席在2014年的一次演讲中谈到 「亚洲是亚洲人的亚洲」。但在中国秩序的背景下，这个概念意味着什么？2010年时任中国外交部长的杨洁篪在东盟的发言可以帮助国际社会理解其中的动态：「中国是大国，其他国家是小国。这只是一个事实。」

在亚洲，中国的权力扩张在南海比其他地区都明显。中国不仅要将美国逼出该地区，还要将周边国家的关键航线和原物料纳入其控制范围。对 「周边国家 」来说，后果就是不稳定，在中美之间选择的压力越来越大，而爆发全面军事对抗的危险也越来越大。

意识形态差异

关键的问题是，中国的崛起和世界秩序的重新组合是否会导致战争。专家认为，南海的冲突只是一个前兆。

美国政治学家约翰·米尔斯海默（John J. Mearsheimer）2014年在《国家利益》杂志上写道：「南海争端的结果将是一场激烈的安全竞争，有相当大的可能性会演化成战争。简而言之，中国的崛起不可能是平静的。」

纽约城市大学国际政治经济学教授夏明告诉德国之声：「我不相信如果中国维持自己的体系，中国和西方可以共存。」

对话能否帮助中国和西方克服分歧？辜学武教授表示，他对这种可能性感到非常悲观。他说：「我不认为美国准备向中国专制政府让步。」

史丹泽也对这种想法怀疑态度，不过他的质疑出于其他原因。他说：「中共不想开战，但中国的侵略行为正导致军事冲突的危险，正如我们在南海所看到的那样。」