 中国「眯眯眼」妆容引热议 为何和辱华有关？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.12.2021

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时政风云

中国「眯眯眼」妆容引热议 为何和辱华有关？

「眯眯眼」事件引发中国网民热议，有人认为「眯眯眼」妆容「辱华」，也有网民认为「本质还是文化自卑」。中国官煤也纷纷发表评论讨论「眯眯眼」争议，专家学者怎麽看？

Weltspiegel | 26.03.2021 | Fshion Show in China | Tableau

中国2021年三月在北京举办的时装秀。(资料照片)

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继众说纷纭的瑞典警察粗暴对待中国游客事件后，瑞典一档政治讽刺脱口秀节目被指恶毒辱华，成为近日中国舆论焦点。这则被节目组声称上传到优酷的“友情提示中国游客视频”，在中国上下引发众怒。

国际时装品牌Zara在中国微博发布一条广告贴，引发网友留言，称面带雀斑的模特“拍成这样是丑化亚洲人”。中国官媒批评这是“滥用辱华概念”。

用筷子吃饭真的有这么难，还是因为歧视筷子，特意把它拍得很难? 不论动机为何，D&G这个时尚品牌再次受到中国网民的攻击，不只损失品牌形象，还损失了一个年度大秀。

以朝鲜战争中一次惨烈战役为主题的中国英雄大片《长津湖》有望成为今年票房最高电影。但批评者抨击它是旨在煽动中国观众民族主义情绪的宣传片。

（德国之声中文网）中国电商三只松鼠因2019年一张模特儿「眯眯眼」妆容的广告海报遭质疑丑化中国人，迎合西方刻板印象而「辱华」，三只松鼠发声明道歉，而该模特儿对「辱华」评论感到无奈，表示「不明白自己做错什么...我眼睛小就不配做中国人了？」

网民评论称批评三只松鼠的广告「阴阳怪气」、「丑化亚裔」三只松鼠26日回复《财经网》表示，该广告宣传页面于 2019年10月上线，时值国潮风流行，因此选择「国潮风」来进行广告拍摄，绝无刻意丑化之意。至于上海市消保委27日则发文指出，消费圈的审美也要与时俱进。

面对批评，「三只松鼠」海报中的模特儿「菜孃孃」26日对此微博发文称：「确实就是长成这个样子，因为我的性格，和表演风格被选中做这个广告模特。也没有故意要去营造什么辱华形象。」她并写道：「爱国我举双手赞成！但事事都要上纲上线，那这就是一种病态了！大家做一个心态健康的网民吧。」

另外，德国汽车品牌奔驰在中国刚发布的新车广告视频中，也因有女模特儿同样有凤眼的妆容被质疑「辱华」，奔驰中国相关部门尚未回应。

中国官媒纷纷评论

「眯眯眼」事件引发中国网民热议，有人认为「眯眯眼」妆容「辱华」，也有网民认为「本质还是文化自卑，意识里还是摇着尾巴顺着西方主人的意识思考」，有网友写道：「说到底只是它们自己不喜欢小眼睛，但为了能光明正大的辱骂它就一定要扣个辱华帽子上去。」

中国官媒《环球网》及《人民日报》也先后发文讨论，并引述学者说法称，广告并未脱离西方对东亚人和「东方主义」的刻板偏见，并认为中国企业和社会应当在这一问题上具有更高的敏感性。学者评论称，相关的讨论有助于以不同角度厘清这问题，但舆论探讨不宜变成政治审判。

《人民日报》28日以圆桌方式对「眯眯眼」做评论，并从产品、审美和传播三个角度作探讨，称应该「充分尊重受众，才能赢得市场」、「培养健康审美趣味，涵养强大审美自信」，以及「坚持效果导向，也避免『扣帽子』」。

Flash-Galerie Fashion Week

中国模特在舞台上展示德国时装设计师的作品。(资料照片)

台湾艺术大学广电系教授赖祥蔚向德国之声表示，「眯眯眼」的讨论显现网路时代，人们可以很迅速对事情做出评论，但却容易忽略多元性，以自己的标准做衡量，而形成偏颇的意见。

他并以「眯眯眼」为例，表示中国种族多，形象也很多元，汉族的形象也只是其中一种，「你今天到新疆西藏，外型跟汉人不一样，难道就不是中国人吗？」他问。

「西方刻板印象」

赖祥蔚续指，「眯眯眼」可能和部分网民认为的中国人形象不同，但那也只是中国人的其中一种形象，因此，中国的网民应该适度的补强网路素养，不要轻易地用自己的标准做判断。

中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍则向《环球网》表示，「眯眯眼」妆容和「辫子」的意象来自于19世纪西方对华人的刻板印象，并非是对华人相貌特征的客观形容，而是西方基于民族和意识形态优越感而对东亚人贴上的「标签」。他认为，西方对东亚人外貌特征放大的、带有贬损意义和标签性质的表现方式。

北京大学教授张颐武则称向《环球网》说，公开辩论有助于帮助人们更深刻地认识这一问题，也从多角度厘清情况的复杂性，「不过，这应当成为一个舆论层面的探讨，而不应成为一个政治判决」。

赖祥蔚也持类似看法，他向德国之声指出，中国网路上有这样的讨论仍是好事，藉由讨论才会知道多元的声音，彼此学习。

爱国主义？

另外，赖祥蔚也指出，「眯眯眼」事件也和中国的爱国主义有关系，当局会希望适度激起爱国主义，毕竟每个国家都希望国民有爱国心，但一不小心容易冲过头，就会变仇外。

他说：「称『眯眯眼』有辱华之嫌，一开始是爱国，但用外型判断是否扭曲中国形象或辱华，可能就过头了」。朱巍也表示，有关三只松鼠广告的热议，体现出爱国主义和民族平等意识在中国深入人心。

事实上，法国奢侈品牌迪奥（Dior）11月时，因为照片《傲慢的矜持》中年轻女模拥有凤眼，梳着夸张的刘海及脸部布满雀斑，惹怒许多中国网民，也遭批评「辱华」，后来迪奥删除该作品并致歉，摄影师陈漫亦发声明道歉。

延伸阅读：爱国主义大片《长津湖》 引韩国人愤怒

（综合报导）

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