中国盼塔利班与恐怖势力彻底切割

（德国之声中文网）中国外交部长王毅周四（8月19日）在与土耳其外长查武什奥卢（Mevlut Cavusoglu）通话时就阿富汗局势交换了意见。王毅表示，阿富汗的未来取决于阿富汗塔利班的政策走向，塔利班领导人表示要解决人民面临的问题，满足人民的愿望，对外释放了积极信号。但王毅也强调，塔利班必须明确与恐怖势力彻底切割。

王毅表示：“外国军队撤出后，阿富汗人民有了把命运掌握在自己手中的机会，‘阿人主导，阿人所有’的基本原则也有了真正落地的可能。当前的关键是要找到一条符合阿富汗国情、顺应时代潮流并得到阿富汗人民理解支持的重建道路。”他认为，阿富汗塔利班“需要以明确态度与一切恐怖势力彻底切割，并采取措施打击包括‘东伊运’在内被联合国安理会所认定的国际恐怖组织”。

塔利班上周日占领了首都喀布尔，并于周二举行首次新闻发布会发表温和声明，表达与其他国家保持和平关系的意愿，承诺在伊斯兰教法的框架下尊重女性权利。塔利班发言人穆贾希德(Zabihullah Mujahid)表示，塔利班不想要任何内部或外部敌人。

对于塔利班的表态，中国外交部发言人赵立坚在周三的例行记者会上表示，期待塔利班通过对话协商建立开放包容的政治架构，同时“坚决打击包括'东伊运'在内的各类恐怖主义势力，切实履行不允许任何势力利用阿领土威胁邻国安全的承诺“。

在被问及中国是否打算承认阿富汗塔利班政府时，赵立坚回应称：“国际惯例是，如要承认一个政府，首先要等到这个政府组建之后。中方在阿富汗问题上的立场是一贯、明确的。我们希望阿富汗能够组建一个开放包容、有广泛代表性的政府，呼应本国人民和国际社会的普遍期待和愿望。”

“阿富汗战争已经结束！” 塔利班接管了总统府 过去几天，塔利班发起的攻势简直锐不可当。国际驻阿部队开始撤军后还不到三个月，极端伊斯兰主义的塔利班就已经占领了位于首都喀布尔的总统府。

“阿富汗战争已经结束！” 极端伊斯兰主义者宣称要“解决问题” 塔利班发言人纳伊姆（Mohammad Naeem）说：”阿富汗战争已经结束。我们恳请各国和国际机构和我们坐下来开展对话，以便解决所有尚存的问题。” 他表示，阿富汗很快就会建立新政府。

“阿富汗战争已经结束！” 塔利班旗帜几乎插满全境 阿富汗全境很多地方已经插上了塔利班的旗帜，这是昆都士市中心的场景。数天前，塔利班几乎不费吹灰之力轻取这一东北重镇，曾令西方国家震惊和不解。德国联邦军曾长期在这里驻防。

“阿富汗战争已经结束！” 警车成了塔利班的战利品 过去20年里，美国斥资无数，为阿富汗政府军和警察力量提供培训和装备。大批政府军官兵缴械投降后，这些先进装备就成了塔利班的战利品。图为喀布尔机场附近，塔利班武装人员驾驶缴获的警车正在巡逻。

“阿富汗战争已经结束！” 阿富汗总统加尼已逃亡境外 上图是周六阿富汗总统加尼在电视上发表安民告示的画面，而一天之后，据半岛电视台援引总统保镖的消息报道称，加尼总统已经逃往乌兹别克斯坦首都。

“阿富汗战争已经结束！” 大批喀布尔市民开始逃难 周日，逃难的车辆将喀布尔街头挤得水泄不通。媒体报道称，塔利班已经下令不得阻挡难民出逃。一些人徒步抵达喀布尔机场，希望得到乘机出逃的机会。

“阿富汗战争已经结束！” 人满为患的喀布尔机场 很多国家已经呼吁本国公民立即离开阿富汗。办理登机手续的窗口前，几天来一直人满为患。德国政府也开启了疏散本国侨民的紧急行动。

“阿富汗战争已经结束！” 疏散行动仍在进行 德国外交部长马斯表示：“我们将尽一切努力，在今后几天内将我国公民和阿富汗助手们接回德国。”周日晚间，德国联邦军的运输机已启程飞往阿富汗，以协助撤侨行动。 作者: Christian Walz



担忧动荡局势蔓延至新疆

北京独立政治观察家华颇表示，随着政权向塔利班过渡，北京有几个关键诉求。“首先是保护中国投资并确保中国公民安全。第二，必须切断与东突厥斯坦（新疆）分裂分子的关系，不让他们回到新疆。”

《南华早报》也引述外交观察人士指出，虽然北京远未承认塔利班政府合法性，但认为与塔利班建立更密切的关系，对于在该地区的反恐努力至关重要。

塔利班在阿富汗的血腥进攻令北京忧心动荡局势可能蔓延至新疆。与此同时，对于塔利班是否会实现与恐怖势力断绝关系的承诺，北京依旧存疑。

兰州大学中亚研究所前所长杨恕对《南华早报》表示，基地组织、"伊斯兰国"、“东伊运”等组织仍在阿富汗活跃。“这不是塔利班首次做出此类承诺。去年塔利班也曾向美国保证会切断与所有恐怖组织的联系，但并未信守诺言。”

杨恕称，他不认为塔利班会全面履行对中国的承诺，但或许会通过不再与这些恐怖组织紧密合作来取悦中国，例如将一些“东伊运”成员驱逐出阿富汗，不过与这些组织断绝联系相当困难，甚至会招致报复。

“中国没有这么天真”

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际关系学院高级研究员潘睿凡（Raffaello Pantucci）则指出，塔利班在1996年至2001年时曾经执掌阿富汗政权，北京在与塔利班打交道时并不天真：“中国清楚这段历史，也知道不能完全信任这个政府。“

虽然北京向塔利班施放合作信号，中国官媒也在报道中夸大新政权下推动重大经济计划的潜力，但潘睿凡指出，中国暂时不会对阿富汗进行大规模投资。“当你有一个不太稳定的局势和一个不是非常可靠的政府，为何突然会认为它有更具吸引力的前景？”

尽管如此，法新社指出，中国已经在政治宣传方面获益；北京公开批评美国的阿富汗政策，从中榨取了最大宣传价值。中国官方媒体周一播放了阿富汗民众涌入喀布尔机场试图逃离阿富汗的画面，作为美国撤军引发混乱的标志。

中国外交部发言人华春莹周二表示，美国留下的是“动荡分裂、家破人亡、千疮百孔的烂摊子”。“美国的力量和作用是破坏，不是建设。”

中国官媒也借此宣传，美国快速撤军阿富汗反映了其对所有盟友的态度，更拿台湾与阿富汗类比。但政治观察家华颇则分析，当中国“快速得分”的时刻过去，中国将对塔利班执政下的阿富汗采取更冷酷务实的态度。

（路透社、法新社、南华早报）

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