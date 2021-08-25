中国直播带货新欢  千万网民抢当「肉友」

(德国之声中文网) 根据《华盛顿邮报》 8月21日的报导，多肉植物最近成了中国直播带货的新宠儿。

报导提到，在中国已经流行了约十年的多肉植物最近在直播上火红，说「这是一个600亿美元的产业」，在新冠疫情期间逆势成长，「数十万人每天登录网站」，听直播主介绍各种多肉植物的细节。

《齐鲁晚报》在7月16日介绍山东青州的一处「多肉花卉基地」，里面有超过300多个种类的多肉植物，「单日销售量达数千单，旺季每天能销售上万单，网上直播销售额占总销售额的90%以上」。

报导介绍该基地8位带货主播大部分都是「90后」和「00后」，主要通过快手等直播平台带货，「客户群体中74%都是女性，客户群体的年龄主要集中在25岁到35岁之间」，目前年销售额可以达到5000万人民币左右，而且还在持续成长。

《华盛顿邮报》引用了一名浙江省39岁的杨姓企业高管的说法表示，她每天一定要看这些直播，比起过去手机塞满两个13岁和16岁儿子的照片，现在手机里只有几百种多肉植物的照片和视频。她强调，这些影音让她心情平静，「与十几岁的男孩不同，多肉植物从不发脾气」。

每天工作14小时的她对《华盛顿邮报》 说，虽然儿子嫌她买这么多多肉植物「很傻」，但是当她看着这些「无用」的多肉植物就觉得高兴。她说：「这就像无条件的爱。」

报导还介绍了在中国西南山区经营多肉植物苗圃的「新农民 」，他们多是远离都市生活的30多岁年轻人，透过自拍杆和环形灯在网上直播拍卖多肉植物，成功带起观赏与养殖多肉植物的风潮。

为什么喜欢多肉植物？

肉友，就是多肉植物的同好，根据《华盛顿邮报》报导，这群人是中国正在崛起的中产阶级成员，多出生于80年代或90年代。卖家则说，肉友往往是女性，而且有养宠物。报导把这些中国肉友与美国千禧一代喜欢小提琴叶无花果和变色龙比做同一种人，分析在室内生长良好的美观多肉植物为远离自然界的都市生活提供了一些安慰。

此外，多肉植物还有一个额外的吸引力，就是它的生长弹性，摘下一片叶子也能生出一株全新的植物，为工作疲惫的专业人士提供了一个方便的、肯定生命的比喻。

但《华盛顿邮报》也注意到拥有近10亿网民的中国，对于多肉植物的喜爱与传统的植物饲养有一些不同。根据这些网路上的商家，虽然对多肉植物的需求正在上升，有越来越多客户希望拥有多肉植物，但比起亲自养殖，他们更愿意将养育植物的工作外包出去，满足通过图片、视频或偶尔的拜访来观察他们的监护人的成长。

根据中国中央电视台的报导，现在80%以上的多肉植物卖家提供寄养服务。一位卖家表示，当他在新冠疫情流行中期开始提供寄养服务时，原本只是想帮疫情热区的朋友照顾多肉植物，但没想到现在他有5英亩的土地和27万株寄养植物。

根据《云南网》，8成淘宝卖家推出「云寄养」 的多肉寄养需求，这些用户不乏医生、教师和IT人士。一位来自云南的37岁卖家说自己有600个客户把植物交给她照顾，有的甚至长达4年之久。她说很难理解这些客户的做法，但一些人说家里没有空间，但仍然想要养更多的多肉植物，另一些人则担心自己没有能力照顾这些植物，特别稀有或昂贵的种类，为了让植物「好看」，干脆寄养。

多肉植物从哪来？

根据《齐鲁晚报》，中国多肉植物大部分原产地都是来自山东青州，这里的多肉植物存养量超过8亿株，销量占全国总销量的60%左右。这也使得当地村落有3成农户都在种多肉植物，一年可以销售1500万盆。

但并不是所有的多肉植物都来自中国本地。《纽约时报》在7月31日曾经报导，许多国家包括中韩民众对于多肉植物的需求居然造成南非的自然生态遭到破坏。

新闻引用世界野生动物基金会称，南非拥有约三分之一的多肉植物物种，而专家表示，偷猎活动对生物多样性构成了严重威胁。当地警察说，过去的偷猎者多持中国或韩国护照，新冠疫情阻绝国际旅游后，这些偷猎者出钱给当地失业的年轻人，透过GPS装备显示植物生长地点。

报导提到，像是濒危物种，原产于非洲的肉锥花(Conophytums)就是这波植物偷猎浪潮的最新受害者。当地一位官员表示，2021年初以来，他每周都会收到大约2500株被盗猎的肉锥花。

(综合报道)

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