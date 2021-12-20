 中国监管影响 滴滴第三季亏损逾300亿元人民币 | 经济纵横 | DW | 30.12.2021

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经济纵横

中国监管影响 滴滴第三季亏损逾300亿元人民币

滴滴出行29日公布的第三季营收显示有300亿元人民币的亏损，而媒体也预测，滴滴本季度可能为了应对中国政府进一步的审查而提高运营成本。

China Fahrdienstleister Didi

中国政府对滴滴进行的一连串监管行动，包括网络安全调查，使滴滴的成本不断上升，并为滴滴明年到香港上市增添压力。

(德国之声中文网) 滴滴出行周三(12月29日)公布第三季度营收，结果显示该公司有超过300亿元人民币(47亿美元)的巨额净亏损，这显示中国政府对滴滴进行的一连串监管行动，包括网络安全调查，使滴滴的成本不断上升，并为滴滴明年到香港上市增添压力。

该公司在其未经审计的第三季度业绩中，报告了66亿美元的收入，低于前三个月的76亿美元。根据《华尔街日报》，中国出行业务，包括核心的网约车业务，是滴滴业绩下滑的主要原因。但正在欧洲和南美扩张业务的滴滴表示，本季度其国际业务的收入几乎翻了一番，达到9.66亿元人民币。

滴滴重申，仍计划在香港证券交易所上市，而《华尔街日报》报导，滴滴考虑通过介绍上市的方式在香港上市，也就是让那些已经在其他交易所上市的公司能够在香港上市，而无须筹集新的资金或发行新股。

该公司还表示，中国电子商务巨头阿里巴巴集团的首席执行官张勇已经辞职滴滴董事一职，他自2018年以来一直担任滴滴的董事。华尔街日报报导，接下来将接替张勇的是阿里巴巴的高级法务总监张毅，他曾在多家国际律师事务所工作。

滴滴传奇不再

DW.COM

中国证监会就境外上市相关制度规则公开征求意见，预计将对境内企业直接和间接境外上市活动统一实施备案管理。

随着中国加强企业监管力道，部分受影响公司已出现裁员现象。与此同时，追求公务员铁饭碗的人数比去年暴增40%，一些人担心在高薪工作竞争越来越激烈的情况下，互联网企业的就业机会也将减少。

美国日前公布「外国公司问责法」细则後，中概股全面重挫，外界关注是否会引发中概股退市潮，中国证监会澄清有关退市报导是「误解误读」，并批评美国近年把资本市场监管政治化。

今年6月，滴滴在美国首次公开募股（IPO）。 《华尔街日报》报道，滴滴筹集了44亿美元，是2014年阿里巴巴重磅上市以来中国科技公司最大的赴美IPO交易。

但7月初，滴滴的应用程序却从中国的应用程序商店中被删除，当时中国的网络安全监管机构表示，调查发现滴滴出行收集和使用个人信息的方式存在问题。

滴滴在上市时股价飙升，公司估值达到800亿美元，是2014年以来中国公司在美国最大的上市案，但此后股价下跌了65%。但12月初，中国监管机构施压，担心其大量的数据可能会暴露给「外国势力」，滴滴最后宣布在美国退市。

(路透社丶彭博社、华尔街日报) 

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