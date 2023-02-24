中国的12点立场声明引起何种反响？

（德国之声中文网）北约和欧盟对中国的十二点声明反应谨慎。北约秘书长斯托尔滕贝格在访问爱沙尼亚期间举行的新闻发布会上表示，中国进行这种调解努力没有多少可信度，因为它迄今没有谴责俄罗斯非法入侵乌克兰。而且，就在俄罗斯入侵几天前，中国还与俄罗斯签署了无上限伙伴关系的协议。

欧盟委员会主席冯德莱恩也强调说，通过与俄罗斯签订友好条约，中国已经选边站。中国的倡议将在这一背景下受到审视。她说，该倡议不是一个和平计划，而是一系列原则。

德国政府：缺少要求俄军撤出乌克兰的重要内容

德国政府对中国的十二点声明反应谨慎。柏林的一位政府发言人说，作为联合国安理会常任理事国，北京政府提出了自己的想法，这是好事。此外，北京明确拒绝任何使用核武器的行为也值得欢迎。"与此同时，我们认为还缺少重要的内容，首先是俄罗斯军队应从乌克兰撤出。"该发言人说，"重要的是，中国现在直接与乌克兰讨论这些想法。只有这样，才能找到一个考虑到乌克兰利益的平衡的解决途径。"

德国总统：中国必须明确指出谁是侵略者

德国总统施泰因迈尔怀疑中国是否是一个诚实的调停人。他在总统府举行的乌克兰战争开始周年活动上表示，"中国是否想扮演这样一个建设性的角色，仍然是个问题。"他说，如果想扮演这样一个建设性的角色，那么中国政府不仅应该与俄罗斯对话，还应该与乌克兰对话。而且，它还必须在联合国明确指出谁是侵略者，即俄罗斯是侵略者。

“中国的立场不是中立的”

德国联邦议会外交委员会主席罗特(Michael Roth)表示，他对中国宣布的和平倡议不抱希望。这位社民党政治家向新闻网站ntv.de表示，"中国在这场战争中的立场不是中立的，而是在政治上和经济上支持俄罗斯"，因此，他对中国是否能可信地承担调解人的角色表示怀疑。罗特还补充说，如果北京愿意，它可以说服普京在乌克兰问题上让步，但他怀疑这种意愿是否存在。

德国社民党政治家施特格纳（Ralf Stegner）对中国政府提出解决乌克兰战争问题的倡议表示欢迎。他向新闻门户网站 "t-online" 表示，"中国提出的十二点计划，是朝着正确方向迈出的一步"，最重要的是承认乌克兰的领土完整，这是非常核心的一个方面。施特格纳说，该文件中提到了"应反对使用或威胁使用核武器"，这也是肖尔茨总理和拜登总统与中国会谈的一个成功。但施特格纳同时表示，这份倡议的缺点是中国没有将俄罗斯的行为称为"一场违反国际法的侵略战争"。

德中代表在聯合國大會談俄烏戰爭週年

没有真正的新建议

社民党的外交政策发言人尼尔斯·施密德（Nils Schmid）认为，中国的立场声明中没有任何真正的新建议。他说，"只要俄罗斯的目标仍然是要征服乌克兰并要求其完全投降，那么关于对话和谈判的呼吁就是误导性的。"

施密德解释说，"只有当俄罗斯侵略者承认通过军事手段无法实现其目标时，与其谈判才有意义。" 此外，乌克兰必须有能力抵制侵略，并在平等的基础上进行谈判。

施密德表示，如果说中国的提议有什么积极的意义，那就是，中国警告不要使用或威胁使用核武器。

基辅拒绝北京的立场文件

基辅方面拒绝了中国在俄罗斯入侵乌克兰一周年提出的立场文件。乌克兰总统办公室顾问米查伊洛·波多利亚克（Mychajlo Podoljak）在推特上写道，任何只要求"停火"，并因此带来新的分界线和对领土占领的"和平计划"都与和平无关。他说，相反，这是"冻结战争"，是"种族灭绝的下一个阶段"，因此是一场失败。他说，乌克兰继续坚持要求俄罗斯军队从国际公认的乌克兰1991年的边界撤出。

乌克兰大约五分之一的领土目前在俄罗斯的控制之下。

乌克兰人民公仆党议会党团主席阿拉哈米亚(David Arachamija)也做出相似的表态。他说，中国人虽然说要尊重每个国家的主权，但没有说俄罗斯军队必须迅速从乌克兰撤走。乌克兰议会外交委员会主席梅瑞申科（Olexander Mereschko）说，北京的这份文件是"宣传行动"，是"空洞的口号"的大汇集。

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