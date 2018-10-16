中国的非洲生意 德国也想分一杯羹

(德国之声中文网) 德国《世界报》援引这份尚未正式发表的调研报告指出，在越来越多的非洲国家，中资企业正获得大量的基础设施建设项目，在有些领域，中国企业甚至已经取得了市场支配地位。报告建议，德国企业不应当去和在非洲的中国人竞争，而是应当积极寻求与中国企业的合作，比如成为后者的供应商或者二级承包商，提供一些关键的技术。

德国商会负责外贸事务的 副总干事特赖尔(Volker Treier)对《世界报》表示，中资企业在非洲的强势地位一方面加剧了竞争，但另一方面也意味着德国企业的机遇。他认为，德国企业可以利用升级后的当地基础设施，也能在非洲大陆与中国企业展开合作。

此项研究也向不少开展在非业务的德国企业发放了问卷。大多数德企都对现有的与在非中企合作持正面评价态度。大约二成的受访企业表示，双边或三边合作"体验良好"。对此类合作表示感兴趣的企业也有二成。大多数企业都认为，今后的合作有望开拓新的商业领域。调研报告认为，中国企业的充裕资金、冒险精神，可以与德国企业的高品质、高可靠性相结合；对于德国中小企业而言，这样的三边合作将能够极大地降低进军非洲市场的难度。

中国铺路 德企获益

德国联邦外贸与投资署总裁弗里德里希(Dr. Jürgen Friedrich)对《世界报》表示，德国企业必须面对中国在非洲日趋活跃的现实。他认为，中国企业可以成为德国企业进入非洲的铺路者，也可以是德企在大型项目中的合作伙伴，"与中国这样富有成就的伙伴展开合作，非常有意义。"

德国经济界非洲委员会主席坎嫩吉塞尔(Christoph Kannengießer)则指出，德国现在已经向中国学习到"不应将非洲当作穷人、而应当作平等的合作伙伴"这一点。

不过，调研报告也罗列了德、中、非三边合作所面临的一些问题。其中包括德中双方对合作协议有着不同的构想、非洲进出口贸易的各类阻碍、合作伙伴不遵守相关的人权以及社会准则、技术流失等等。德国商会的特赖尔说，中国企业往往不知道德国企业能够在非洲提供怎样的产品与服务，而德方也往往不清楚中国人在非洲到底还需要什么。

下周二（10月30日），德国总理默克尔将主持召开对非投资会议。这份最新报告也将是会议上的重要话题。

文山/凝炼/(世界报)