 中国的非洲生意 德国也想分一杯羹 | 经济纵横 | DW | 26.10.2018

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经济纵横

中国的非洲生意 德国也想分一杯羹

中国企业在非洲越来越活跃，而德国企业在当地的经济活动近年来却出现了倒退势头。德国商会、德国联邦外贸与投资署、德国非洲商业协会现在建议，德国企业界应当在非洲积极与中国企业展开合作，而不是以竞争的姿态去徒劳地追赶。

Tansania Dar Es Salaam Kigamboni Brücke Baustelle (Imago/Xinhua)

中资企业负责建设的一座跨海大桥，摄于2014年坦桑尼亚

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德国联邦发展援助部部长米勒从一开始就将非洲作为其工作重点。在接受德国之声采访时他表示，合作应该“平等”。因此伙伴国“应该付出更多努力”。 (11.09.2018)

在本周一（9月3日）开幕的中非合作论坛北京峰会上，中国主席习近平宣布免除非洲部分债务、加大援助力度。“大撒币”大手笔，在国内也引发了巨大反响。许多中国人担心，援助非洲会是一笔“亏本生意”。 (04.09.2018)

自2011年以来，这个背负着最沉重债务的大陆不堪重负。90年代很多非洲国家曾濒临破产边缘。现在情况再次紧急，进行救援也更加困难。 (25.10.2018)

中国在海外大举投资建设基础设施的行为，让很多人担心，亚洲、非洲等发展中国家日后会落入中国的债务陷阱。而美国弗吉尼亚州威廉玛丽学院的一支国际科研团队周二发布的研究报告显示，中国的发展援助有助于缩小受援国内部的区域不平等。 (11.09.2018)

在周二（9月4日）举行的中非合作论坛北京峰会圆桌会议上，习近平与众多非洲国家领导人高唱“中非命运共同体”。而官方媒体以及一些退休官员则在忙于反驳外界的指责。 (05.09.2018)

中非合作论坛峰会即将在北京召开，绝大多数非洲国家的领导人都将出席此次峰会。会议前夕，北京一再强调，中国对非合作“不含任何政治条件”。中国为何要突出这一点？欧洲在为非洲提供发展援助时，又出于怎样的考量、提出了怎样的“政治条件”? (02.09.2018)

德国联邦发展援助部长尼贝尔日前表示，德中两国可以共同合作，为非洲提供发展援助。他认为，德国的价值观外交与中国的以经济利益为导向的对外援助，可以相互结合，扬长避短。就此，他接受了德国之声的专访。 (05.02.2013)

(德国之声中文网) 德国《世界报》援引这份尚未正式发表的调研报告指出，在越来越多的非洲国家，中资企业正获得大量的基础设施建设项目，在有些领域，中国企业甚至已经取得了市场支配地位。报告建议，德国企业不应当去和在非洲的中国人竞争，而是应当积极寻求与中国企业的合作，比如成为后者的供应商或者二级承包商，提供一些关键的技术。

德国商会负责外贸事务的 副总干事特赖尔(Volker Treier)对《世界报》表示，中资企业在非洲的强势地位一方面加剧了竞争，但另一方面也意味着德国企业的机遇。他认为，德国企业可以利用升级后的当地基础设施，也能在非洲大陆与中国企业展开合作。

此项研究也向不少开展在非业务的德国企业发放了问卷。大多数德企都对现有的与在非中企合作持正面评价态度。大约二成的受访企业表示，双边或三边合作"体验良好"。对此类合作表示感兴趣的企业也有二成。大多数企业都认为，今后的合作有望开拓新的商业领域。调研报告认为，中国企业的充裕资金、冒险精神，可以与德国企业的高品质、高可靠性相结合；对于德国中小企业而言，这样的三边合作将能够极大地降低进军非洲市场的难度。

中国铺路 德企获益

德国联邦外贸与投资署总裁弗里德里希(Dr. Jürgen Friedrich)对《世界报》表示，德国企业必须面对中国在非洲日趋活跃的现实。他认为，中国企业可以成为德国企业进入非洲的铺路者，也可以是德企在大型项目中的合作伙伴，"与中国这样富有成就的伙伴展开合作，非常有意义。"

德国经济界非洲委员会主席坎嫩吉塞尔(Christoph Kannengießer)则指出，德国现在已经向中国学习到"不应将非洲当作穷人、而应当作平等的合作伙伴"这一点。

Äthiopien Chinesischer Arbeiter mit Drohne bei Addis Abeba (Getty Images/AFP/Z. Abubeker)

中国承建的亚的斯亚贝巴工业园区内，一名中国职员正在使用无人机作业。

不过，调研报告也罗列了德、中、非三边合作所面临的一些问题。其中包括德中双方对合作协议有着不同的构想、非洲进出口贸易的各类阻碍、合作伙伴不遵守相关的人权以及社会准则、技术流失等等。德国商会的特赖尔说，中国企业往往不知道德国企业能够在非洲提供怎样的产品与服务，而德方也往往不清楚中国人在非洲到底还需要什么。

下周二（10月30日），德国总理默克尔将主持召开对非投资会议。这份最新报告也将是会议上的重要话题。

文山/凝炼/(世界报)

 

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