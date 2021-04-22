 中国的气候保护问题：高度依赖煤炭 | 科技环境 | DW | 25.04.2021

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科技环境

中国的气候保护问题：高度依赖煤炭

至2060年，中国要实现二氧化碳零排放。为达此目标，还要走很长的路。尽管做出了气候保护承诺，但中国每年都有新建成的煤电厂并入电网。

Luftverschmutzung in China

（德国之声中文网）中国是全球最大二氧化碳排放国，而且趋势还在上升。根据该国领导层的一项宣布，到2030年，该国达到二氧化碳排放峰值，从那时起，中国排放到空气中的二氧化碳方会逐年减少。

中国党和国家领导人习近平还承诺，世上人口最多的这个国家将在2060年前实现碳中和。为实现此目标，共产党领导层正大规模拓展可再生能源。多个新核电站也进入计划阶段或已在建。然而，对石油煤炭的巨大依赖依旧构成对中国在气候保护方面的最大挑战。中国大约三分之二的能源仍来自煤电厂。  

环保组织绿色和平组织的李硕在北京表示，"在煤电问题上，中国需要有一个全面的扭转。如果我们不同时讨论中国对煤炭的依赖，就不会有气候变化问题的解决方案。" 这不仅是一个环境保护问题，也是一个经济问题。中国有许多新的煤电厂，而它们主要是在烧钱，而不是烧煤。顺便说一句，这一点也适用于中国在其它国家融资建设的煤电厂。  

新建火力发电厂  

中国的煤电份额无望在短期内大幅减少。根据设址旧金山的非政府组织 "全球能源监测 "提供的数字，仅去年一年，中国就有总容量为38千兆瓦的新煤电厂并入电网，约为德国北莱茵-威斯特法伦州有争议的达特尔（Datteln）新型煤电厂产能的35倍。  

本周早些时候，中国领导人习近平在中国南方城市博鳌举行的经济会议上重申，愿与其它国家在气候保护领域合作。然而，与此同时，习近平也暗示，对发展中国家，应采用不同于西方工业化国家的衡量标准。

工业发达国家还是新兴发展中国家

这里，一个决定性因素是：多年来，中华人民共和国在技术和经济上将自己描述为一个成熟的、高性能的工业国家，但一旦涉及环境和气候保护，就称自己是新兴发展中国家。上周末在同德国总理默克尔和法国总统马克龙视频会晤，习近平明确表示，中方坚拒欧洲可能对来自气候保护规定宽于欧盟的那些国家的产品征税，原因就在于，中国可能会因此受到影响。 

由此看来，关于气候保护，中国共产党领导层承诺不少，但一旦谈及具体，则便出现大量需要澄清的问题。  

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