中国的新冠疫苗有效性究竟如何？

（德国之声中文网）中国疫苗研发进展最快的主要有三款：它们分别来自国药集团、科兴生物以及康希诺生物三家公司。这三款分别已进入临床第二期及第三期试验的疫苗，外界却对其试验数据知之甚少。只有国药集团在去年年底正式发布了官方的试验数据。

截至去年年底，已经有上百万人接种了国药疫苗，但这些接种都是在临床试验或紧急计划的框架内实施的。

疫苗民族主义

德广联和《法兰克福汇报》驻华记者报道称，中国媒体正在发起一场针对外国疫苗的宣传攻势，对西方国家疫苗的有效性提出质疑。

他们宣称，西方媒体有意隐瞒了BioNTech辉瑞疫苗的潜在风险。一位知名官媒电视主持人也发推提出上述指控。



然而极为吊诡的是，中方一边对辉瑞疫苗的质量提出质疑，另一方面却在通过复星医药公司订购辉瑞疫苗。种种迹象显示，中国官方希望通过宣传攻势，转移各方对本国疫苗的质疑，而本国疫苗也很有可能未能达到预期效果。

中国国药集团研发的疫苗已在多个国家投入使用





根据迄今为止已知的数据，中国产疫苗的有效性可能要比西方竞争产品低一些。下面就是中国造疫苗的使用情况及已知数据。



国药集团

这款疫苗是国药集团同武汉病毒研究所和生物制品研究所共同研发的。这种也被称为灭活疫苗的技术已经被成功使用了几十年之久，在防治白喉、乙肝、小儿麻痹以及百日咳方面疗效显著。

这款疫苗在全球十个国家中进行了第三期临床试验，其中包括阿联酋、巴林、秘鲁、塞尔维亚和巴基斯坦等国。那么，为什么要在中国境外开展试验呢？ 原因很简单，由于严厉的防疫措施，去年夏天开始，中国病例数量急剧减少，已经不足以获取足够的试验数据。

迄今为止，只有国药集团发布了其疫苗的试验数据。2020年12月29日，国药集团发布了阶段性试验报告，称有效率达79%。数天后，中国官方为国药疫苗发放了批准文书。

国药疫苗在国外使用的情况反馈不一：阿联酋发布的有效率甚至比中国还高，达86%。阿联酋官方批准这款疫苗的时间也早于中国，12月初该国就已正式开始接种这款疫苗。此外，塞尔维亚也于今年一月批准了来自中国的国药疫苗。

国药疫苗在秘鲁的试验进展则不理想。十二月，该国防疫部门叫停了国药疫苗的临床试验，原因是一名受试者在接种疫苗后手臂出现了瘫痪症状。

科兴生物

科兴生物出品的CoronaVac也属于灭活疫苗。2020年夏季以来，这款疫苗在巴西、印度尼西亚、孟加拉以及土耳其进行了临床三期试验。尽管厂家尚未发布官方的有效性数据，但巴西合作伙伴的评估报告显示，这款疫苗的有效率大约为50%，而印尼卫生部门发布的有效率数据则为65%。

科兴生物的疫苗有效性虽然不及欧美研发的 mRNA疫苗，但它毕竟也达到或超过了流感类疫苗的正常有效率。流感疫苗的有效率一般介于30至60%。

对于是否引入中国的科兴疫苗，马来西亚和新加坡仍犹豫不决。但泰国已经决定购买有效率并不高的科兴疫苗。在中国境内，中国官方则将科兴疫苗纳入了紧急使用计划。

科兴生物期望，通过延长两针接种的间隔时间，进一步提高疫苗的有效性。不过为此目的，还需要获取进一步的临床试验数据。此外，延长接种间隔也有可能加大病毒变异的风险。

康希诺生物

康希诺生物和军事医学研究院共同研发的疫苗被命名为Ad5-nCoV 或Convidecia。这是一款腺病毒载体疫苗。也就是由无害的病毒将没有繁殖能力的新冠病毒表面蛋白运输至人体细胞，并激发免疫反应。其作用机理同英国瑞典合资企业阿斯利康同牛津大学合作研发的疫苗相似。

这款疫苗已经开始在巴基斯坦、俄罗斯、墨西哥和智力进行第三期临床试验，并计划将沙特阿拉伯也纳入第三期试验。

加拿大则取消了共同进行临床试验的计划，原因是中国未按约定向合作伙伴加拿大疫苗中心提供疫苗。

中方爽约的原因很有可能同中加两国旷日持久的外交纠纷有关。不过，中加双方都拒绝就此发表评论。

去年六月开始，中国开始为军方人员接种这款疫苗。不过，迄今为止厂家尚未公布有效率数据。

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