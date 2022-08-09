中国的新冠康复者生活在歧视阴影下

（德国之声中文网）在上海一个新冠隔离中心当清洁工时，佐女士被测出新冠阳性。痊愈后，她希望用不了多久就能重新拿起拖把，养家糊口。然而四个月过去后，她仍然没有能够重返工作岗位。

"人们担心会从我们这里感染病毒，所以回避我们。"佐女士只说出了自己的姓氏，担心会因和法新社记者交谈而遭到报复。

佐女士现在正在与她的雇主，一家上海的服务公司打官司，因为该公司在她生病后拒绝支付她的工资，并以她的病史为由禁止她重返工作岗位。

人权团体表示，中国严格的防疫规定正在助长与新冠有关的歧视，将成千上万人拒之就业市场之外，其中农民工和年轻人受到的打击最大。

香港大学李嘉诚医学院生物化学系教授金东燕说，中国严格的控制措施不仅导致了对康复患者的污名化，也导致了对他们的家人、邻居、朋友，甚至一线医疗工作者的歧视，招聘人员在面试时会检查申请者几个月来的新冠测试记录。金东燕说："由于缺乏正确认识，一些人担心那些已经被感染的人更容易被再次感染，但实际上，情况恰恰相反。"

被当作病毒对待

曾在乌克兰留学、俄罗斯侵略乌克兰后回到国内的网红博主何豫秀不久前自曝，她曾在乌克兰感染过新冠，之后身体完全康复，回国后在一家机构当俄语老师。一天晚上，她突然接到老板的电话，询问她是否曾感染过新冠病毒，在她给出了肯定的答复后，老板直接将其开除。何豫秀在网上公布了自己的经历，表示震惊且无助。"我从没有想到我会因为这个原因失去自己的第一份工作。我们已经战胜了病毒，为什么还被当作病毒一样对待？"

上个月，上海招聘市场频繁出现歧视新冠肺炎阳性康复者的招聘广告，明文称"进过方舱的，确诊阳性过的不要"；佛山市一家剧院禁止"已治愈出院的确诊病例"康复患者进入剧院，引发公众反感而被迫道歉。

上个月，一篇题为《我躲在虹桥的卫生间，不知道去哪》的文章也刷爆网络。一名化名阿芬的河南女孩讲述，她3月底到上海谋生，遇上疫情，感染了新冠，进过方舱，康复后却被"历史无阳"这个新词汇挡住，无法找到工作，被迫在虹桥火车站卫生间住了数周。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 经济增速放缓 根据亚洲开发银行今年4月发布的报告，继2021年中国经济出现复苏后，2022年和2023年中国的经济增长将会放缓。原因是中国国内需求低迷的情况仍未改善。与此同时，国际货币基金组织4月20日对中国今年的增长预期进一步下调至4.4%。这个数字远低于年初北京设下的5.5%目标。下调主因是中国抗疫采取强硬的清零政策、广泛封控影响经济活动，加上俄罗斯入侵乌克兰加剧了对中国经济的压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 新冠康复者求职被歧视 近日一篇题为“我躲在上海虹桥的卫生间，不知道去哪”的文章在网络上引发热议。文章内容讲述了一名新冠康复者求职碰壁，被发现住在上海虹桥车站厕所卫生间，她表示“现在招工都不要感染过阳性的人”。对此，上海市政府表示也关注到相关情况，并指出劳动者依法享有平等就业和选择职业的权利，呼吁对新冠康复者给予更多的关心，“不能给他们贴标签，不在他们的工作生活中设槛，不能让他们生活在不该有的阴影下。”

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 年轻人失业率创新高 根据中国国家统计局6月中发布的最新经济指标数据，疫情冲击对就业的不利影响仍然持续。从总体失业率来看，5月份全国城镇调查失业率是5.9%，16-24岁年轻人的失业率是18.4%，比4月上升了0.2个百分点。另一方面，今年中国大学应届毕业生达1076万人，比2021年多出167万人，规模和增幅皆创下历史新高。中国国家统计局已表示，随着毕业生投入就业市场，可能进一步加重就业压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 民众出行不便 在北京以“动态清零”为原则的防疫政策之下，中国希望最大程度地减少境外输入感染病例的风险，因此一直采取严格的出入境管理限制，旅客入境后还必须接受严格的隔离。而在中国境内，一旦发现确诊案例，就会立即实施大规模核酸检测和封控。外界预测，健康码和常态化核酸检测将成为中国大城市的防疫日常。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 封城期间看病难、吃饭难 上海等城市曾经经历长达数周的隔离，不仅让许多居民面临收入损失、家庭分离，吃饭难、看病难也是让人发愁的问题。在疫情严控之下，民众抱怨民生物资匮乏，快递物流人力运力不足导致配送不及时，而民众看病就医的渠道也受到种种限制。西安封城期间，曾发生过孕妇因核酸检测有效期超时而在医院外等待过久不幸流产、心梗患者因无核酸检测被拒诊而不治身亡的事件。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 防疫手段遭到滥用 河南银行储户健康码“绿转红” 中国在防疫期间引入“健康码“措施。对于各地居民来说，健康码已经成为日常生活中另一张身份证，只要健康码变成红色，通常就意味着相关人员感染新冠病毒或者是密切接触者，出行自由就要受到限制。日前在河南则发生了“天降红码”的状况。今年4月，一些村镇银行的储户发现无法使用网上业务，他们向监管机构提出投诉，要求取出自己的存款，但是始终未能获得答复。储户于是前往河南村镇银行取钱，却发现自己的健康码变红，从而被强制隔离或者限制出行，但他们的核酸检测都显示阴性。这起事件在网上引起热议，人们开始质疑，原本用于防疫的大数据是否遭到滥用，甚至成为“维稳”的工具。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 社会管控进一步加剧 在过去两年半的疫情中，中国进一步缩紧对社会的管控。近日在天津市，有部分民众因为未按时参加核酸筛查，被以逃避核酸检测为由列入“失信名单”。旅美的中国人权律师滕彪认为，中国政府利用高科技与其他现代有效监控的技术，对公民社会进行全面的监视与控制，而在疫情期间，中国政府也累积了更多控制社会流动的经验，可以预期的是，即便疫情结束，这套防疫措施也会持续。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 名人“润”了 富人想“润” 上海封城后，来自英文run的“润”一词成为中国的网络流行词。除了许多在上海的外国人在解封后逃离上海，连曾为中国的新冠防疫政策叫好的中国经济学家郎咸平也被指已举家从上海迁到香港。彭博社援引投资移民谘询公司Henley & Partners估计，由于严苛抗疫加上经济放缓，约有1万名中国富人正寻求离开中国。若他们移民成功，将从中国带走480亿美元。



政府宣布反歧视规定

在7月11日上海市新冠疫情防控发布会上，市政府新闻发言人表示，上海市各部门、单位应按照法律法规相关要求，一视同仁地对待新冠阳性康复者，不得歧视。据中国媒体次日报道，"躲在上海虹桥卫生间"的阿芬找到了工作，在某快递公司试岗。

7月13日，中国总理李克强主持召开国务院常务会议，其中强调严禁就业歧视冠病康复者，发现此类歧视现象将严肃处理。8月1日，中国人力资源和社会保障部、国家卫生健康委员会发布紧急通知，严禁用人单位、人力资源服务机构以曾经新冠肺炎病毒核酸检测阳性为由，拒绝招(聘)用新冠肺炎康复者；严禁用人单位在劳动者入职和用工过程中对新冠肺炎康复者实施就业歧视；严禁用人单位随意违法辞退、解聘新冠肺炎康复者。

不过，求职者和活动人士对此表示怀疑。一位姓王的职业介绍人说，即使在上海宣布了严格的反歧视规定后，上海的工厂仍然拒绝雇用康复人员，因为他们害怕大规模爆发或卫生检查。他说，"一些工厂尽管缺少工人，但却以不同借口拒绝申请者。而所有被拒绝的申请者都曾检测出阳性。"

维权组织《中国劳工通讯》的研究员Aidan Chau说："工人们很难保护自己的权利，因为大多数雇主找不同的借口，很难证明其违反了劳动法。"

中国的社交媒体上，那些新冠检测结果呈阳性的人常被称做 "小阳人"。来自上海的清洁工佐女士说："对于康复者来说，要回到正常生活是非常困难的。无论我们走到哪里，我们的感染史都会像一个阴影跟随着我们。"

（法新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。