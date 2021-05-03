中国的“新丝绸之路”走不通了？

（德国之声中文网）澳大利亚政府只是叫停了与中国合作的几个小型基础设施项目，中国政府却表达了愤怒和威胁。中国驻堪培拉大使馆称停止项目是 "不合理的、挑衅性的"，并发誓要予以报复。

堪培拉去年通过了一项法律，让澳大利亚联邦政府有权否决各州与外国达成的合作协议。这项法律通过的背景是，维多利亚州于2018年和2019年与中国签署了 "一带一路 "项目合作协议。

澳大利亚外长佩恩说，这些协议与澳大利亚的外交政策相冲突，没有法律效力。叫停这些项目也可能意味着中澳两国在工业生产、生物技术和农业领域进一步合作的告终。

中国政府颜面尽失

德国国际和安全事务研究所（SWP）研究员迪特尔（Heribert Dieter）认为，取消合作对中国来说是一个 "极其严重的面子问题"。他说，中澳关系 "这两三年来一直很糟糕，而且越来越糟糕"。

中国的"战狼外交"受到堪培拉批评后，中国开始对澳大利亚进口产品征收关税。澳大利亚政府带头呼吁全面调查在中国武汉开始爆发的新冠疫情起源，而且是第一个禁止使用华为5G网络的西方国家。

迪特尔告诉德国之声，澳大利亚政府的决定可能会推动其他国家延缓或者退出"一带一路"项目。该项目最近变得疲软，部分原因是新冠疫情让一些中国伙伴国家面临经济崩溃--主要是亚洲和非洲的经济弱国。

"新冠疫情对中国带来极大的不便，因为许多国家正经历着巨大的经济困境。"迪特尔说，并举例说， "一带一路"项目伙伴巴基斯坦已经要求中国，为电力项目贷款提供减免。

迪特尔说："中国要么被迫延长贷款期限，要么将项目暂时搁置。"

非同寻常的保密条款

对于中国与 "一带一路"项目伙伴国的大多数贷款协议，细节都少有人知。基尔世界经济研究所（IfW）和美国乔治敦大学的研究人员评估了100份 "一带一路"项目贷款协议，以"中国如何贷款"为题发表了研究报告。该研究报告证实了批评者长期以来对该项目的怀疑。

"首先，中国的合同包含非同寻常的保密条款，禁止借款人披露条款、甚至禁止披露债务的存在。"研究报告写道，"中国贷款人还获得了比其他债权人更多的特权，因为他们将'一带一路'项目的债务排除在巴黎俱乐部协调的债务减免之外"。巴黎俱乐部是一个由主要债权国代表组成的组织，旨在帮助有财政困难的国家。

该研究还发现，"中国合同中的取消、增加和维护条款有可能使贷款人影响债务人的国内和国外政策。"

迪特尔称这些合同条款是 "可耻的"，因为它们并不像中国政府声称的那样属于不需要披露的私人贷款协议。即便中国方面的签约方名义上是私人公司，但实际上也受政府支配。

迪特尔说，不透明的合同已经成为 "一带一路"项目的标配，而且腐败行为也伴随其中。他举了黑山的例子，"他们在那里建造了一条昂贵得荒谬的高速公路，这可能是前几届政府腐败的结果。"

越来越多的国家对中国不满

全世界越来越多的国家对中国不满，澳大利亚的此举可能成为一个预警。迪特尔说，印太国家联手对抗中国意愿明显增强，例如澳大利亚、印度、日本和美国之间已开展新的军事合作。

迪特尔说："澳大利亚相对人口较少，如果更多参与者也跟着告别'一带一路'项目，对中国的宣传将是一个沉重的打击。"

中国的 "一带一路"涵盖亚洲、欧洲和非洲的电力、铁路和公路工程项目

欧盟警惕中国的野心

有迹象表明，对于中国的野心，欧盟也在改变态度。柏林的墨卡托中国研究中心（MERICS）主任胡谧空(Mikko Huotari)告诉德国之声，过去和中国关系不错的欧盟国家。比如意大利，也正越来越倾向于支持欧洲和美国恢复盟友关系。

胡谧空说："有一种危险是，德国政府在默克尔总理任期的最后几个月里，将继续坚持其之前的中国政策，而没有意识到其他许多欧盟成员国已经改变风向。"

迪特尔赞同这一评估。他说，德国政府是 "西方工业化国家制定共同对华政策的最大障碍"。他认为，德国政府推动欧中全面投资协定的签署也发出了错误的信号，尽管该协定旨在促进中国开放经济。

迪特尔说，现在几乎所有欧洲国家都对中国发出强烈的批评，但柏林只是"踩踩刹车"而已。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。