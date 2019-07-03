中国的手机监控App

（德国之声中文网）游客一进入边境口岸，中国边警就能通过一种悄悄装上的应用软件有目标地检查游客智能手机里的内容。

一名年轻人描述了他2018年晚夏入境中国时的相关遭遇。他说，他当时从吉尔吉斯斯坦前往巴基斯坦，有意借道中国，因为，他觉得这个地区很有意思，那里的文化和风景都很美。进入中国西北部的新疆时，他在多个边境点上受到检查。在其中的一个边境点，警察电子扫描他的行李，要他交出所有的书、包括手机和笔记本电脑在内的所有技术设备。

为不致在将来申请入境签证时遇到麻烦，这位年轻人不愿透露自己的名字。不过，其他人也向北德意志电台和《南德意志报》的记者做了类似的陈述。根据他们的说法，只要稍稍留意，就会看到，VPN（虚拟专用网络）的设置被更换，手机里装上了一个应用软件，然后就可以看到，屏幕上，所有文字内容都被扫描一遍，其中包括所有联系、浏览器上的全部过往交流记录，等等等等。

作为游客，他忐忑不安，边警们究竟要寻找什么东西？他报告说，那天， 还有另外两人在场。其中一人问，他们要找什么，回答是，他们是在找可能的反华、色情、恐怖主义内容、武器，或其它东西。他说，你根本无从知道，他们到底要找什么、是否真的拷贝了什么东西。

新近，北德意志电台、《南德意志报》、英国《卫报》、美国《纽约时报》等国际主流媒体的记者和德国波鸿（Browser）鲁尔大学一起首次对这一4兆应用软件做了评估。他们得出结论：游客们所说的这种应用软件名为"蜂采"。根据鲁尔大学专家霍尔茨（Thorsten Holz）的说法，该软件先是寻找电话记录，并将所有搜集到的信息传输给边警，这些数据中包括电话号码、联系人地址、最后的短信、社交账户，不一而足，而所有可疑数据都被拷贝下来，边警随时可以调看。

监控设备无处不在

他指出，至于什么是可疑数据，似乎有明确的定义。分析表明，该软件按照一名单对比手机上的全部信息，为此有大约7.3万个所谓的检查数字，即数据的数码指纹。专家们成功地确定了数百个数据的真实身份。霍尔茨教授指出，它们五花八门，有伊斯兰国的宣传、伊斯兰内容，但也有达赖喇嘛的文件、很多视频，其中有一个日本滚石乐队的录像。

检查以后，拿那些数据做什么，专家们无从确定。霍尔茨教授承认，"我们不知道，数据是否消掉了，但很可能，它们会被长期保留下来"。

具体而言，这意味着，游客们不能不想到，入境时，自己智能手机上的数据可能被拷贝、储存下来。对中国西北部的住民们来说，这种形式的监控并不新鲜。多年来，中国政府在当地强力打压穆斯林少数族群维吾尔人，并为此不断更新完善了监控技术。

柏林墨卡托中国研究中心（Mercator Institut für China）的专家古思亭（Kristin Shi-Kupfer）指出，新疆地区的情况最终要同北京当局联系起来观察，北京日益假手高技术监控人民，按北京的说法，是为更好地教育他们，更遵守法律，而归根到底，这是一种越来越严密的监控，是对个人隐私的侵犯。

对有关这一监控软件的询问，中国有关当局未作回答。