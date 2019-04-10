中国的“加班文化”与“狼性文化”

（德国之声中文网）近日，名演员孙俪发的一条关于自己经纪人的微博上了热搜。微博中写道，"我的经纪人今天凌晨生了一个8斤3两的大胖小子……然后今天早上9点就开始和我对工作流程，给我发剧本。这样的压力我真的没有给过，要不要这样敬业。"

网友们对此有的表示惊讶，有的则表示对经纪人敬佩、欣赏，还有人指出，"不这么敬业，可能就会被替换掉，社会就是如此现实，你不努力，后边一堆人在努力超越你。"

也就在近日，中国程序员发起一场"996.ICU"在线抗议，呼吁人们关注程序员超时加班成常态，雇主方非法用工等问题，矛头主要指向逾越法律红线、忽视员工健康权休息权的企业。这场抗议也引起中国网民的关注。在"加班意味着'拼搏和敬业'吗？你怎么看？"的话题下，网友纷纷留言道："意味着生活所迫"；"不加班有什么办法？房贷，车贷，孩子上学……"；"拒绝完被辞了去哪工作啊"；"监管给力点吧，靠员工怎么解决？你不干后面多的是人干，谁叫中国人多呢？"；可能整个国家压力都太大了，国家转嫁压力于企业，企业压力也大，转嫁压力于员工，唉……

现实所逼，生活所迫，超时加班现象其实已经蔓延到中国的各行各业--有网友写道，"私企很难找到双休的工作，全是单休……试用期三个月不投保……连最基本的双休和投保都保证不了，还在这谈996不合法……开玩笑吧。"，也有人表示没，"不要说企业了，我是一个事业编制人员，工龄11年，公休假本来应该是十天。2018年的公休假我一天也没休，去请了两次假，一次说股室忙要人手，还有一次一把手说今年要脱贫，人员都下乡镇去扶贫去了，单位没人，就这样我的利益也得不到保障。"；更有网友感叹道："工地狗哪来的休息日一天？？？？"

北京"打败"墨西哥和香港

据国家统计局北京调查总队公布近日公布的《2018年北京市居民时间利用调查报告》，北京市的上班族每周（无节假日）工作时间为约60小时，平均每天工作时间为8小时34分钟，其中，工作日的工作时间为8小时54分钟，休息日为7小时42分钟。从不同年龄段来看，青年人工作时间最长，平均每日工作时间为10小时。

按照经合组织对全球38个国家的一项调查，每年人均工作时间最长的国家是墨西哥，该国2015年人均工作小时为2246小时，相当于每周工作约43小时。（韩国以2113小时名列第三，德国以1371小时排名最后）。而北京市上班族平均每周60小时的工作时间，显然已经远远超过墨西哥。2015年瑞银对每年工作时间最长的城市进行了排名，当时香港位于榜首，年工作时间2606小时，每周平均工作时间超过50个小时。但在短短几年时间里，北京看来已"后来者居上"，"打败"了香港。

中国的劳动法第三十六条规定，国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度。 但现实中，中国俨然已经成为"加班大国"。尽管中国政府从1995年开始推出国家机关、事业单位实行星期六和星期日双休的制度，让中国成为世界上第145个实行5天工作制的国家，但中国的劳动法并没有规定双休，而只要求"用人单位应当保证劳动者每周至少休息一日"。中国全国总工会2017年开展的第八次全国职工队伍状况调查显示，每周工作时间在48小时以上的职工占比21.6%，而加班加点足额拿到加班费或倒休的职工仅占44%。

"汗水型"经济与"狼性文化"

有专家表示，中国目前仍是"汗水型"经济，靠创新技术获取利润的份额不大，只能靠拼汗水与劳动时间来赚钱。但人人皆知的是，劳动时间过长意味着工作效率降低，有网友就指出："加班不等于敬业，反而会促使很多员工混日子，1小时可做完的事情，拖成8小时来做。"此外 ，长期加班带来的健康危害也触目惊心。有网友写道，"现在猝死，脑溢血，中风，帕金森等疾病都年轻化了，"因为生存996，然后身体都垮了，40岁中风丧失劳动力，社保怎么办？离退休还有15年，恶性循环……"

在当今这场有关"拼命加班"的讨论中，尽管网路上也不乏"选择安逸就别再哭穷，混吃等死就别怪社会心狠"，"中国这二十年来的成绩是拼出来"这样的论调，但更多网友在吐槽生存压力导致不得不加班加点的同时，也开始讨论残酷的"加班文化"背后的原因。一名学者在博文中指出，在高房价、高物价、负福利的压力下，"加班文化"在中国恶性泛滥。这种"要钱不要命"的加班文化，实质上是一种漠视个体生命的文化，是把体制性的侵害，归咎于弱势群体个人"没有本事"的"狼性文化"；也反映出当今中国企业负担大增，私企生存维艰，私企老板反过来把企业负担转嫁到员工头上以及国家放纵私企违反劳动法，变本加厉压榨员工的深刻的制度性问题。

据《中国青年报》去年的一项调查，53.0%的受访者认为过度加班损害员工身心健康，不利于企业长远发展，44.1%的受访者认为过度加班会降低工作效率，让员工患上"拖延症"。如今，作为随着中国发展最快行业"互联网"的精英，中国许多程序员已经幡然醒目，发起抗议活动。在高压生活下，最终打破"加班文化"还只能是靠"加班族"自己？