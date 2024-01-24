 中国的创新能力让在华德企承受压力 | 经济纵横 | DW | 24.01.2024

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经济纵横

中国的创新能力让在华德企承受压力

八成以上的在华德企承认中国目前的经济表现呈下降趋势，但64%认为是暂时的，1-3年内将会反弹。一半受访德企认为，中国企业将在5年内成为行业领头羊。九成在华德企没有撤离计划。

中国德国商会表示企业对2024年度前景审慎乐观

中国德国商会表示企业对2024年度前景审慎乐观

（德国之声中文网）周三（1月24日），德国驻外商会（AHK）大中华区（也称中国德国商会）发布了2023/24年度商业信心调查报告。调查在去年9月5日至10月6日期间以问券形式进行，566家会员企业做出了回应。根据商会网站，中国德国商会代表了2100家德国企业。

调查得出以下主要结论：

一半以上德企认为，5年内中国创新者将引领他们的行业。将近四成的企业认为创新是中国市场最有吸引力的地方。这可能是多年来这套统计中出现的最令人注目的变化。

虽然目前只有5%的德企认为中国企业是他们所在行业的创新领袖，但46%的企业预计未来5年内，中国企业将成为行业引领者。在汽车行业，11%的德企认为中国竞争对手已是创新领袖，58%的企业预计他们将在未来5年内迎头赶上。

  • Automesse IAA · Eröffnung

    慕尼黑国际车展上的“中国军团”

    新旧汽车世界“大决战”

    在今年慕尼黑国际车展（IAA）上，来自中国的车商数量空前，数量仅次于德国。德媒NTV报道称，许多分析家和记者认为，这是旧汽车世界与新汽车世界的“大决战”。前者是由德国制造商主导，后者则主要是来自中国的电动汽车。图中是车展上的比亚迪。

  • Deutschland, München | Baerbock und Peng bei BYD auf der IAA MOBILITY 2023

    慕尼黑国际车展上的“中国军团”

    德国外长，感觉这款“海豹U”如何？

    传统汽车巨头们正在面临来自中国车商的激烈竞争。在中国国内市场，比亚迪去年的销量超过了德国大众汽车，从德国公司手中夺走了市场领导者的桂冠。这个中国品牌在纯电动汽车方面的优势尤为明显。图中，德国外长贝尔博克也坐进比亚迪“海豹U”（Seal U）这款车里来感受一下。

  • Deutschland IAA Automobilmesse 2023 l Chinesische Hersteller l Denza D9

    慕尼黑国际车展上的“中国军团”

    正在“成就梦想”的BYD

    比亚迪的英文名称BYD是“Build Your Dreams”（成就梦想）的缩写。在这次车展上，比亚迪展示了六款即将在欧洲首发的新车型。其中包括紧凑型汽车“海豚”，入门价低于30000欧元。德国外长也不禁体验一下的“海豹U”，售价低于45000欧元。这些都是可能会让大众高管们额头冒汗的价格。比亚迪展出的也有高端车型，比如图中这款7人座“腾势D9”（Denza D9）.

  • Deutschland IAA Automobilmesse 2023 l Chinesische Hersteller l AVATR 12

    慕尼黑国际车展上的“中国军团”

    全球首发的 “阿维塔12”

    图中是颇受关注的“阿维塔12”（Avatr 12），该车在IAA是全球首次亮相。据中国媒体报道，这是由宁德时代、长安和华为共同开发的一款车，华为提供HarmonyOS信息娱乐系统等部件。该车定位为豪华中大型新能源轿车。据车商官方介绍，该车采用了具有未来感的设计，隐藏式门把手，而且没有后窗，而是有一个全景玻璃车顶，同时有后置摄像头。

  • Deutschland IAA Automobilmesse 2023 l Chinesische Hersteller l XEV Yoyo Pro

    慕尼黑国际车展上的“中国军团”

    神似smart的YOYO PRO

    这款纯电动微型车乍一看与奔驰smart颇有几分相似，是来自年轻的中国品牌XEV（悠遥科技）的YOYO PRO。据中国媒体介绍，该车利用3D打印技术，可对车门饰板进行个性化定制服务。这款车采用多功能方向盘，搭配环保皮座椅以及10.25英寸中控大屏，还可以通过App实现远程控制，显然是瞄准了年轻的消费群体。

  • Deutschland IAA Automobilmesse 2023 l Chinesische Hersteller l SERES 5

    慕尼黑国际车展上的“中国军团”

    中国展商数量翻倍

    对比上一届IAA，本届车展中国汽车展商的数量翻番，包括东风风行、赛力斯、比亚迪、零跑、小鹏等一众品牌。德国大众以往总是以其各类车型占据整个IAA展厅，但今年展厅面积仅为约1500平方米。图中这款赛里斯汽车（SERES 5）属于豪华运动电动SUV，据该车商介绍，其百公里加速达到3.7秒， WLTP续航达到530公里。

  • Deutschland IAA Automobilmesse 2023 l Chinesische Hersteller l MG Cyberster

    慕尼黑国际车展上的“中国军团”

    中国首款敞篷电跑MG Cyberster

    图中是来自中国汽车品牌MG（上汽名爵）的敞篷电动跑车MG Cyberster。MG曾为英国汽车品牌，后来被上汽收购，如今已成为中国自主国产品牌。这款敞篷电跑MG Cyberster在车展上的热度很高，很多访客都想坐进去一试，其中也包括来到IAA的中国工信部副部长辛国斌。


一半以上的德企将增加投资，比去年小幅增长

54%的受访企业认为，中国市场的投资吸引力正在下降；其中的主要原因，56%的企业认为增长前景有限。

但同样数量即54%的企业计划在未来两年内增加在中国的投资，这个数字比上次调查小增3个百分点，比2021年的71%仍相差很大。

79%的企业表示，继续投资是保持在中国具有竞争力的必要条件。46%的企业计划与当地企业合作以保持竞争力。

近一半的德企加强了风险管理

44%的企业已经采取措施应对可能出现的风险。其中，83%的企业认为，风险来源于地缘政治紧张。应对措施包括建立独立于中国的供应链（45%），在中国境外设立额外的业务（40%），同时也包括本地化研发（34%）。

德国的对华政策将驶向何方？

基本看好中国经济发展前景

八成以上的受访企业认为中国目前的经济表现呈下降趋势，64%认为是暂时的经济放缓，预计未来1-3年内将会反弹。42%的德国企业预计今年行业发展将呈现积极态势。78%的受访企业预计未来5年将保持稳定增长。

在"您的企业是否在今后两年内离开中国"的问题下，91%的企业称"无此计划"。两年前同样的问题，当时"无此计划"的比例是96%。

此外，在华德企中，33%认为法律不确定性仍是主要挑战之一；22%的企业称其与当地竞争对手相比受到不公平待遇。特别是在公共采购方面，超过一半（53%）的受访企业遇到了诸如缺乏透明度以及"购买中国货"的政策等障碍。

中国德国商会表示，企业对本年度前景显现审慎乐观，调查显示，42%的德企对2024年的行业发展基本看好，35%认为不变，23%的企业认为今年行业情况会变得更糟。

世界经济引擎光环不再 外企想撤离中国市场？

（综合报道）

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