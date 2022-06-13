（德国之声中文网）在南中国海的一次演习中，一艘现代化护卫舰上的官兵高呼口令并发射炮弹，在中国官方电视台上，经常会看到这类炫耀军力的画面。不过，对于中国军队的实际情况，外界实际上知之甚少，即便是外国的军事专家们也不例外。伦敦国王学院的军事问题专家列奥尼（Zeno Leoni ）表示："中国是一个迷，既有强大的一面，也有孱弱的一面。"

海军显然是中国军力强大的一个象征。美国五角大楼新近发布的报告中称，中国拥有超过350艘战舰和潜艇，是世界上规模最大的海军。中国陆军拥有一百万现役军人。空军则拥有2250战机，规模排名全球第三。专家们认为，在超音速武器研发方面，中国甚至占据全球领先地位。但是，中国军队几乎没有实战经验。

军事专家列奥尼表示："中国已经有数十年没有发起战争了，最后一次是1979年的对越战争，不过，当时中国还没有开启军队现代化的进程。除此之外，在一些技术领域，中国还比较落后，比如战斗机方面，中国仍需要获得俄罗斯的帮助。"

不过，过去几十年当中，中国军事实力确实有了突飞猛进的发展。美国的军备支出虽然仍是中国的三倍，但中国的军费一直稳居全球第二， 并期望在不远的将来在军事技术领域赶上并超过美国。

五年前，中国党和国家领导人习近平明确展示了中国军队的发展目标：在2035年之前，中国军队应完成现代化改造，并在本世纪中期拥有一支世界级的现代化军队。

志在必得的势力扩张

中国早已拥有了全球利益，并希望能以自身力量以及依照自己制定的游戏规则去捍卫其全球利益。依照中国对外部威胁的分析，中国方面坚信，美国等国家试图阻遏中国的崛起。列奥尼认为，中国也想突破外界的阻遏，但行动上却比俄罗斯更为审慎，"中国要确保其商贸线路的安全'，而军队在其中扮演着重要的角色。除此之外，打造一支强大军队，以赢得别人的尊重，也是中国的目的之一。

同美国不同的是，中国并不认为自己是全球军事强国。中华人民共和国在境外只拥有一个军事基地，即位于吉布提的海军基地。但在亚太地区，中国则相当活跃，并希望成为该地区的头号军事强国。中国的第三艘航空母舰即将在近期内下水，成为中国军力提升的象征。

在南中国海和东海，中国不断以战舰和军机炫耀其军事实力，引起邻国的不满和担忧。专家们认为，目前中国尚不具备将传统的秩序捍卫者-美国赶出该地区的实力。但十年或二十年之后，情况可能会大不相同。

（德广联）

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