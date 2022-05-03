（德国之声中文网）在南中国海的一次演习中，一艘现代化护卫舰上的官兵高呼口令并发射炮弹，在中国官方电视台上，经常会看到这类炫耀军力的画面。不过，对于中国军队的实际情况，外界实际上知之甚少，即便是外国的军事专家们也不例外。伦敦国王学院的军事问题专家列奥尼（Zeno Leoni ）表示："中国是一个迷，既有强大的一面，也有孱弱的一面。"
海军显然是中国军力强大的一个象征。美国五角大楼新近发布的报告中称，中国拥有超过350艘战舰和潜艇，是世界上规模最大的海军。中国陆军拥有一百万现役军人。空军则拥有2250战机，规模排名全球第三。专家们认为，在超音速武器研发方面，中国甚至占据全球领先地位。但是，中国军队几乎没有实战经验。
军事专家列奥尼表示："中国已经有数十年没有发起战争了，最后一次是1979年的对越战争，不过，当时中国还没有开启军队现代化的进程。除此之外，在一些技术领域，中国还比较落后，比如战斗机方面，中国仍需要获得俄罗斯的帮助。"
不过，过去几十年当中，中国军事实力确实有了突飞猛进的发展。美国的军备支出虽然仍是中国的三倍，但中国的军费一直稳居全球第二， 并期望在不远的将来在军事技术领域赶上并超过美国。
军事问题专家列奥尼认为，打造一支强大军队，以赢得别人的尊重，也是中国的目的之一
五年前，中国党和国家领导人习近平明确展示了中国军队的发展目标：在2035年之前，中国军队应完成现代化改造，并在本世纪中期拥有一支世界级的现代化军队。
志在必得的势力扩张
中国早已拥有了全球利益，并希望能以自身力量以及依照自己制定的游戏规则去捍卫其全球利益。依照中国对外部威胁的分析，中国方面坚信，美国等国家试图阻遏中国的崛起。列奥尼认为，中国也想突破外界的阻遏，但行动上却比俄罗斯更为审慎，"中国要确保其商贸线路的安全'，而军队在其中扮演着重要的角色。除此之外，打造一支强大军队，以赢得别人的尊重，也是中国的目的之一。
同美国不同的是，中国并不认为自己是全球军事强国。中华人民共和国在境外只拥有一个军事基地，即位于吉布提的海军基地。但在亚太地区，中国则相当活跃，并希望成为该地区的头号军事强国。中国的第三艘航空母舰即将在近期内下水，成为中国军力提升的象征。
在南中国海和东海，中国不断以战舰和军机炫耀其军事实力，引起邻国的不满和担忧。专家们认为，目前中国尚不具备将传统的秩序捍卫者-美国赶出该地区的实力。但十年或二十年之后，情况可能会大不相同。
（德广联）
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“这盛世” 如谁所愿？ 带你看中国国庆70周年阅兵亮点
朋友圈的阅兵式
10月1日这一天，中国微信用户的朋友圈被阅兵式的照片和视频占领。中国此次会展示出怎样的先进武器，是大众关注的焦点之一。在中国，有许多军事迷，对军方的每一种兵器都如数家珍。
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“大国长剑”
具有覆盖打击美国全境能力的洲际核弹道导弹东风41号作为地面方队的压轴角色出现。也是此次中国70周年国庆阅兵的最大亮点。这是中国第一次对外展示具备大规模部署能力的东风41核导弹部队。这也是中国自主研制的陆基机动固体弹道式洲际核导弹。
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会“打水漂”的东风-17
导弹部队中，关注度仅次于东风-41的就是据称有高超音速巡航能力的东风-17型弹道导弹。中国官方称其作战范围为大约1800至2500公里。其细长弹头的空气动力设计，能让弹头再入大气层的时候，不断变轨并像打水漂一样滑翔，在节省燃料的同时，能提高其反拦截性能。
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“巨浪”袭来
从个斗上来说与东风-41同样吸引眼球的是此次阅兵式上展示的巨浪-2型潜射弹道导弹。这个中国从90年代就开始研发的潜艇导弹系列如今已经进入第二代。个头如此庞大是因为它可携带1-3个核弹头。与核潜艇的配合能够大大增加中国在全球的核打击威慑力。
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自主研发转外销
巨浪2型导弹的技术也被用到了海红旗-9系列远程地对空导弹的身上。修长的弹体使其最高可以超过6倍音速巡航。它使中国海军第一次具备发射自制空域防空飞弹的能力，减少了对俄系SA-N-6系统的依赖，还成为了中国军方的外销产品。
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“攻击”有点着急
一般来说，中国军方在阅兵式上通常只会展出已经实战部署的武器装备。 这次阅兵式的另一大亮点，攻击-11型无人机验证机是个例外。据中国媒体报道，这种无人机可执行制空突击、压制防空等作战任务，反辐射无人机具备压制敌预警探测和指挥通信系统的功能。这是它的概念机几年前在一次航展上亮相后，首次以正规军的身份出现在阅兵式。
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上天下海的无人机
在无人机领域，中国不仅注重空中无人机的研发，也同时关注水下无人机的作战能力。图种的001型水下无人航行器在此次阅兵式上的代号为HSU-001，据中国媒体称是中国自主创新研制的新型水下无人装备，主要遂行隐蔽侦察任务，具有自主远程航行和自动侦察战场环境信息的能力。
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战略轰炸机脱胎换骨
抬头望天，在引进苏联技术上升级研发的中国轰-6N轰炸机在此次国庆70周年阅兵式上首次公开亮相。据称这是国产新一代远程战略轰炸机，可以空中受油。其中轰-6N和轰-6K都可以实施远程奔袭、大区域巡航，具备防区外打击能力。
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这盛世 如谁所愿？
从武器展出的技术水平来说，此次70周年阅兵是中华人民共和国建国以来最高规模的一次阅兵。总规模约1.5万人，各型飞机160余架、装备580台。习近平乘坐的阅兵车后面，有一辆挂有1949车牌号的同款阅兵车。有解读称，这是为中共建国的“千万英魂”所备。不少民众纷纷在社交媒体上将已故总理周恩来的画像拿出，配文称“这盛世 如你所愿”。
作者: 任琛