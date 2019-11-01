中国的“为气候罢课第一人”孤身奋战

（德国之声中文网）在中国南方城市桂林的一个花卉市场，欧泓奕对杜鹃花，海葵和九重葛等各种花卉看都不看，而是径直走到后面的一个摊位上，选择了只带几片叶子的桂花树苗。在德国桂花也被称为香花，在中国常被用来熏制茶。但是欧泓奕买桂花树是出于另外一个原因：一位生态学教授告诉她，桂花树可以吸收大量的二氧化碳。

欧泓奕是中国第一位为抗议气候变化而罢课的中学生。她希望通过植树来树立应对气候变化的榜样。她在接受德国之声的采访时说："在中国开展示威活动需要很大的勇气，但种树是我们可以做的事情。"

大自然面临危险

中国是世界上最大的温室气体生产国。土壤、湖泊和河流受到污染的丑闻接连不断。中国的城市也因其空气质量差而闻名。然而，当世界各地数以百万计的中学生为抵制气候变化举行罢课示威时，中国的学生则依然在保持沉默。

15岁那年，欧泓奕首次通过新闻报道获悉了蔓延到世界各地的"星期五为未来运动"及其发起人通贝里（Greta Thunberg）的相关消息。她开始为大自然的状况感到担忧。在市图书馆，她偶然看了一本美国《国家地理》杂志。其中的一篇文章讲的是海洋中塑料废物带来的后果。她回忆说："我非常的害怕。" "每次想起这篇文章时，我都会感到恐慌。有时每十分钟就会想起文章的内容，无法集中精力做其它事情。"从那时起，只要是看到有关环境保护的文章资料，她都会认真阅读。

2019年3月，"星期五为未来"抗议活动已经发展成为一项全球运动。100多个国家的学生走上街头示威。欧泓奕回忆说："当我看到中国没有人参加时，我感到非常失望。"她决定做为气候变化罢课的中国第一人。两个月后，她在推特上发布了一张展示她在桂林市政府大楼前罢课示威的照片。她在一个纸板上向中学生们发出呼吁说："我们需要你们。"她在市政府大楼前连续示威七天。之后被警察带走。

在中国，抵制环境污染的抗议活动并不罕见。 2019年7月，中国中部城市武汉的数千名居民便举行示威游行反对政府在当地建造垃圾焚烧厂的计划，并与警察发生了暴力冲突。几天后，市政府宣布放弃该计划。

2016年，中国东部城市龙口的居民成功阻止了一个建造炼油厂的计划。但是现在又有传闻说炼油厂已经恢复动工。在中国西南部的昆明市和上海的一个郊区，类似的抗议活动也取得成功。

但是，居民因担心健康而阻止的仅仅是一个具体的项目。由于中国的压制体制，要求改变政策仍然很棘手。

欧泓奕被带到警察局，警察告诉她其抗议活动是违法的。他们通知了她的父母，并警告他们继续下去将造成的后果。从那以后，欧泓奕没有再去政府大楼前抗议。她自言自语地说："我不是很勇敢。"但对于她来说，停止抗议也是不可能的。

在家里，她的行动引起争吵。其父母虽然愿意分担女儿对气候的担忧，并改吃纯素食，避免使用塑料袋和乘坐飞机，但是他们不同意她坚持罢课抗议。因为世界上没有一个地方会像在中国这样如此重视分数和考试成绩。但是欧泓奕试图消除父母的担忧。她坚定的表示："这场危机是对人类的最大威胁。" "我们每个人都必须竭尽全力保护气候。"

植树为了未来

欧泓奕和一个志同道合的朋友一起带着6棵桂花树苗，乘坐公共汽车来到乡下，将树苗种植在亲戚家的一块土地上。桂林以其奇山秀水岩溶地貌闻名于世，但城市周围几乎没有未被开垦的土地。

但是，老农唐小迪对年轻的气候保护活动家给予了支持。 他说："这里的季节发生了很大的变化。" "从前 9月份已经很冷，但是现在一直到10月和11月都很暖和。"

两位年轻的气候保护活动家在老农的帮助下很快挖了六个树坑，种下了幼苗。 最近几周来，欧泓奕已经种了200棵树。 她说："我认为这是让中国人意识到气候危机的一个好方法。" 她说，虽然"面向未来的星期五运动"在中国互联网上经常受到反西方声音的嘲笑，但也有积极的评价。 有网民写道："看看吧，外国人只是口头上说说，中国学生则通过植树落实于行动。"